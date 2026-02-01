Probamos los mejores collares luminosos para perros

Evalúo en profundidad la visibilidad y la calidad de iluminación de estos dispositivos LED que mejoran la seguridad de las mascotas en los paseos nocturnos

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo PetSol PetSol Masbrill Masbrill Joytale Joytale Valoración Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para dueños que quieren alta calidad y durabilidad sin renunciar a buena autonomía Para dueños que buscan un collar confortable y resistente, aunque con menor visibilidad que los mejores Para dueños que necesitan un collar básico y económico, ideal para paseos cortos y uso ocasional Por qué lo recomendamos Por su excelente iluminación, durabilidad y larga duración de batería Por su comodidad, resistencia y calidad general Por ser una opción económica, luminosa y funcional para paseos cortos Medidas 70 cm (recortable) S, M, L 70 cm (recortable) Precio 14.99 € 18.99 € 10.99 €

Mejor collar luminoso para perros Hemos elegido el collar luminoso para perros PetSol como el mejor de la comparativa, puesto que su luz de 360 grados es muy visible desde cualquier ángulo.

Salir a pasear con el perro cuando cae la noche implica un riesgo añadido si no es visible para coches, bicicletas o peatones, sin importar que lo lleves con correa. Por lo tanto, los collares luminosos se han convertido en una solución sencilla y eficaz para mejorar la seguridad, aunque no todos ofrecen la misma visibilidad, autonomía ni fiabilidad. En EL PAÍS Escaparate hemos probado varios collares luminosos para perros, con el fin de comprobar cuáles iluminan mejor, cuáles duran más y en qué casos merece la pena pagar más.

Características PetSol Masbrill Joytale Iluminación LED LED LED Cobertura 360º 180º 360º Tamaño Ajustable Ajustable Ajustable Carga USB USB USB

Así brillan en la oscuridad los collares luminosos que hemos probado. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué collares luminosos para perros hemos elegido y cómo los hemos probado?

Debido a que la mayoría de los collares luminosos para perros que hay en el mercado ofrecen características muy similares, en esta comparativa nos hemos dejado guiar por los modelos que tuvieran más y mejores valoraciones de los usuarios de Amazon para realizar nuestra selección. A partir de este criterio, las tres marcas que hemos elegido son: PetSol, Masbrill y Joytale.

Antes de empezar a probarlos, hemos revisado cada collar para asegurarnos de que estuvieran en buen estado y sin defectos visibles de fabricación. A continuación, hemos comprobado el correcto funcionamiento del sistema de iluminación, encendiendo y apagando el collar en sus distintos modos para confirmar que respondiera sin fallos. También hemos prestado atención a la claridad de las instrucciones incluidas, tanto para el uso diario como para el mantenimiento y el ajuste del tamaño.

Por último, hemos verificado que cada producto incluyera todas sus piezas y accesorios, de modo que pudiera utilizarse tal y como indica el fabricante desde el primer momento.

Los mejores collares luminosos para perros Vídeo: EL PAÍS Escaparate

¿Qué collar luminoso para perros ha sido el ganador?

Lo que más me ha convencido del collar luminoso PetSol es su excelente visibilidad nocturna, con iluminación de 360 grados y varios modos de luz. Sin embargo, su poca autonomía en modo continuo es un inconveniente a tener en cuenta.

Collar luminoso para perros de la marca PetSol. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Tiene buena visibilidad?

En cuanto a su visibilidad nocturna, el collar luminoso para perros PetSol me ha parecido tan bueno como el modelo ganador de la comparativa. Este producto también se ilumina en 360 grados, por lo que hace visible a tu mascota desde cualquier dirección y en distancias extensas. De igual manera, dispone de tres modos de iluminación —parpadeo rápido, parpadeo lento o constante— para configurarla de acuerdo a las necesidades de cada salida.

No obstante, hay dos aspectos en los que este collar pierde terreno frente al ganador de la comparativa. La primera es que su autonomía es de prácticamente la mitad de tiempo si se utiliza en modo constante, si bien puede alcanzar las 10 horas cuando se configura en modo de parpadeo. Luego, también presenta la desventaja de que su precio es mayor, por lo que no termina por ser la elección más inteligente por características muy similares.

A pesar de esos aspectos negativos, este collar también es resistente al agua, por lo que se puede utilizar sin ningún problema en días de lluvia o para que tu mascota se bañe en ríos, piscinas y más. También se puede ajustar la medida a la talla del cuello de cualquier perro, puesto que se puede recortar su longitud con unas tijeras en el extremo que indica el fabricante.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Iluminación de 360 grados.

Tres modos de luz.

Resistente al agua.

Medida ajustable.

A mejorar:

Menor autonomía que el modelo ganador.

Precio más elevado.

Otras alternativas al mejor collar luminoso para perros

Collar luminoso LED para perros Masbrill

El collar luminoso Masbrill me ha parecido una opción descompensada: ofrece buena visibilidad a distancia y es resistente al agua, pero sólo ilumina en 180 grados y tiene una autonomía limitada en modo continuo. Además, su precio elevado no se justifica frente a alternativas más completas.

La principal limitación del collar luminoso Masbrill es que emite luz en 180 grados. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Tiene buena visibilidad?

Definitivamente, la razón por la que el collar luminoso para perros Masbrill se ubica en tercera posición es porque solamente proporciona luz en 180 grados, por lo que la otra mitad del collar no es visible en la oscuridad. Esto, sin duda, representa una desventaja para situaciones en las que las mascotas deberían ser visibles desde cualquier ángulo. Aun así, la sección iluminada se puede ver desde distancias largas, por lo que no es un problema en este sentido.

Pese a estas carencias frente a los modelos superiores de la comparativa, el collar también presenta otro problema: es el más caro de todos los que he probado. Por lo tanto, considero que su precio no está justificado. Lo que es cierto es que también es resistente al agua y que la medida se puede ajustar a la talla de cuello de cualquier perro. Sin embargo, su autonomía es de tan sólo cuatro horas cuando se utiliza en modo constante —tiene tres configuraciones—, si bien puede aumentar a 10 horas en modalidad de parpadeo.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Tres modos de luz.

Resistente al agua.

Medida ajustable.

A mejorar:

Iluminación de 180 grados solamente.

Menor autonomía que el modelo ganador.

Es el modelo más caro.

Collar luminoso para perro Joytale

En términos de visibilidad, el collar luminoso Joytale cumple bien al iluminar en 360 grados y ofrecer varios modos de luz. Sin embargo, su autonomía es la más baja de la comparativa y el cierre me ha parecido menos fiable, por lo que no lo recomiendo para perros muy activos ni para paseos largos.

El collar luminoso Joytale tiene el cierre más endeble, por lo que es poco recomendable para perros activos. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Tiene buena visibilidad?

En cuestión de visibilidad, el collar luminoso para perro Joytale no se queda atrás: enciende en 360 grados, por lo que tu mascota se puede ver en la oscuridad desde cualquier ángulo. Además, ofrece los mismos tres modos de iluminación que el resto de los modelos: parpadeo rápido, parpadeo lento o constante. Aunque, en este apartado, su autonomía se ve reducida a menos de cinco horas, por lo que es el modelo menos eficiente de la comparativa.

A pesar de que su tamaño también se puede adaptar a la medida del cuello de cualquier perro, durante las pruebas he notado que su cierre queda más suelto que el resto de los modelos, por lo que me ha generado cierta desconfianza. Por lo tanto, no lo recomendaría para usarlo con mascotas especialmente activas, ya que podría abrirse y caerse por accidente.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Iluminación de 360 grados.

Tres modos de luz.

Resistente al agua.

Medida ajustable.

A mejorar:

Menor autonomía.

El cierre queda más suelto y corre el riesgo de abrirse accidentalmente.

Preguntas frecuentes sobre collares luminosos para perros

¿Son seguros los collares con luz LED para los perros?

Estos accesorios resultan totalmente inofensivos y muy recomendables para los paseos nocturnos en entornos urbanos o rurales. Su función principal es la prevención de accidentes, ya que permite que conductores y ciclistas identifiquen la posición del animal desde una distancia considerable. La mayoría de los modelos actuales cuentan con materiales resistentes al agua y una intensidad moderada que no daña la visión del can.

Además, la tecnología LED apenas emite calor, lo cual evita quemaduras o molestias en el cuello de la mascota. Es vital elegir tallas adecuadas para que la presión sobre la tráquea sea nula durante el ejercicio físico.

¿Qué color de luz relaja a los perros?

Diversos estudios sobre cromoterapia animal sugieren que el azul y el violeta poseen efectos calmantes sobre el sistema nervioso de los cánidos. Al contrario que el rojo o el naranja, estas tonalidades frías ayudan a disminuir el estrés en ejemplares miedosos o hiperactivos. No obstante, para la seguridad vial, el verde ofrece la mejor visibilidad en la oscuridad sin alterar la percepción del entorno.

¿Qué collares están prohibidos para los perros?

La Ley de Bienestar Animal en España es tajante respecto a los elementos que causan dolor o castigo físico. Quedan proscritos los collares eléctricos (de impulsos), los de púas o pinchos y aquellos que realizan una estrangulación mecánica. Estas herramientas vulneran la integridad del animal y pueden generar lesiones graves tanto físicas como psicológicas.

Las autoridades promueven el uso de arneses ergonómicos o cintas planas de nailon que garanticen el confort. El incumplimiento de esta normativa conlleva sanciones económicas elevadas y el posible decomiso del ser vivo por parte de los servicios competentes.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de febrero de 2026.

