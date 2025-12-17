Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Regalos para perros y gatos que combinan diversión, bienestar y cuidado diario

Desde juguetes interactivos hasta camas y accesorios prácticos, esta selección reúne ideas pensadas para mejorar el bienestar y la felicidad de perros y gatos

Lucía Muñoz Villarejo
Lucía Muñoz Villarejo
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Nuestras mascotas forman parte de la familia y, como tal, merecen cuidados, atención y pequeños detalles que mejoren su día a día. Elegir un buen regalo para perros y gatos no solo es una forma de mimarlos, sino también de contribuir a su bienestar físico y emocional. Juguetes que estimulan su mente, camas que favorecen un descanso reparador o accesorios que facilitan la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia.

En esta selección reunimos ideas de regalos prácticos y divertidos, pensados para distintas necesidades. Una guía útil para quienes buscan sorprender a su mascota con algo más que un simple capricho.

Regalos para perros

Juguete interactivo dispensador de comida

Este juguete interactivo combina diversión y alimentación en un solo producto. Al rodarlo o moverlo, el perro libera poco a poco la comida o premios, lo que estimula su mente y evita que coma demasiado rápido. Está fabricado con materiales resistentes, pensado para un uso diario. Ideal para mantener al perro entretenido y mentalmente activo.

COMPRA POR 15,99€ EN AMAZON

Peluche erizo

Un peluche suave con forma de erizo, perfecto para perros a los que les gusta dormir o jugar con juguetes blandos. Su tamaño es adecuado tanto para cachorros como para perros adultos. Incorpora sonido para aumentar el interés durante el juego. Ideal como compañero de descanso o para juegos tranquilos en casa.

COMPRA POR 9€ EN AMAZON

5 juguetes largos de felpa

Este set incluye cinco juguetes alargados de felpa, ideales para morder, sacudir y transportar fácilmente. Están diseñados con texturas y sonidos que mantienen al perro entretenido durante más tiempo. Son perfectos para cachorros o perros que disfrutan de juguetes suaves. Una opción variada y económica para renovar su colección.

COMPRA POR 17,98€ EN AMAZON

2 pelotas

Estas pelotas están diseñadas para juegos de lanzamiento y recogida, ofreciendo un rebote alto que aumenta la diversión. Son resistentes y compatibles con lanzadores, ideales para juegos al aire libre. Perfectas para perros activos que necesitan ejercicio diario. Un clásico imprescindible para quemar energía.

COMPRA POR 9,06€ EN AMAZON

Pato con sonido

Un juguete de látex con forma de pato que emite sonido al morderlo, despertando el instinto de juego del perro. Su textura flexible lo hace fácil de agarrar y masticar. Ideal para juegos interactivos y para mantener al perro entretenido en casa. Muy atractivo por su diseño divertido.

COMPRA POR 6,91€ EN AMAZON

Cama

Cama cómoda y acolchada, fabricada con espuma viscoelástica que se adapta al cuerpo del perro. Ayuda a aliviar la presión en articulaciones y músculos, especialmente en perros mayores. Incluye funda extraíble y lavable para una fácil limpieza. Perfecta para un descanso profundo y reparador.

COMPRA POR 89,99€ EN AMAZON

Huesos

Pack de huesos masticables elaborados con ingredientes naturales, ideales para la higiene dental. Ayudan a reducir el sarro y fortalecen la mandíbula del perro. Además, proporcionan entretenimiento prolongado. Un regalo saludable que combina placer y cuidado dental.

COMPRA POR 19,90€ EN AMAZON

Collar luminoso

Collar con luz LED que mejora la visibilidad del perro durante paseos nocturnos. Es ajustable, cómodo y recargable, lo que lo hace muy práctico. Aumenta la seguridad en zonas con poca iluminación. Ideal para dueños que pasean de noche o al amanecer.

COMPRA POR 8,99€ EN AMAZON

Abrigo impermeable

Abrigo diseñado para proteger al perro del frío, la lluvia y el viento. Es impermeable, resistente y cuenta con detalles reflectantes para mayor seguridad. Se ajusta fácilmente al cuerpo del perro sin limitar su movimiento. Perfecto para paseos en invierno o días lluviosos.

COMPRA POR 25,99€ EN AMAZON

Nuggets

Snacks crujientes y sabrosos, ideales como premio o recompensa durante el entrenamiento. Están elaborados con ingredientes de calidad y un sabor muy atractivo para los perros. Fáciles de dosificar y llevar encima. Un detalle perfecto para mimar a tu mascota.

COMPRA POR 8,95€ EN AMAZON

Comedero/bebedero elevado

Set de comedero y bebedero elevados que favorecen una postura más cómoda al comer y beber. Incluye cuencos de acero inoxidable, fáciles de limpiar y resistentes. Ideal para perros medianos y grandes. Ayuda a mejorar la digestión y reduce la tensión en cuello y articulaciones.

COMPRA POR 23,99€ EN AMAZON

Regalos para gatos

Juguetes de Navidad

Pack de juguetes temáticos con colores y formas navideñas que estimulan el instinto cazador del gato. Incluyen diferentes texturas y sonidos para mantener su interés. Son ligeros y fáciles de manipular. Perfectos para enriquecer su entorno y aumentar la actividad diaria.

COMPRA POR 12,98€ EN AMAZON

Premios para gatos

Snacks sabrosos ideales como recompensa o capricho ocasional. Su textura y sabor los hacen muy atractivos incluso para gatos exigentes. Fáciles de partir y dosificar. Un complemento perfecto para reforzar conductas positivas.

COMPRA POR 11,96€ EN AMAZON

Rascador

Rascador resistente que permite al gato afilar sus uñas y liberar estrés. Ayuda a proteger muebles y sofás del hogar. Su diseño estable lo hace seguro durante el uso. Un accesorio esencial para el bienestar del gato.

COMPRA POR 27,79€ EN AMAZON

Torre

Torre multifuncional con plataformas, refugios y zonas de descanso. Permite al gato trepar, jugar y observar desde las alturas. Ideal para estimular el ejercicio y el comportamiento natural felino. Perfecta para hogares con uno o varios gatos.

COMPRA POR 47,99€ EN AMAZON

Cuenco antideslizante

Cuenco de acero inoxidable con base antideslizante que evita desplazamientos al comer. Su diseño inclinado facilita una postura más cómoda para el gato. Es higiénico, resistente y fácil de limpiar. Ideal para comida seca o húmeda.

COMPRA POR 20,98€ EN AMAZON

Cama

Cama redonda y acolchada, con interior suave que proporciona calor y confort. Perfecta para que el gato descanse y se sienta seguro. Su diseño acogedor invita al sueño profundo. Ideal para colocar en cualquier rincón del hogar.

COMPRA POR 15,09€ EN AMAZON

Fuente

Fuente que proporciona agua en movimiento, estimulando al gato a beber más. Ayuda a mejorar la hidratación y la salud urinaria. Funciona de forma silenciosa y continua. Un regalo muy beneficioso para el bienestar diario.

COMPRA POR 19,99€ EN AMAZON

Hamaca de ventana

Hamaca que se fija a la ventana, permitiendo al gato descansar mientras observa el exterior. Soporta bien el peso y es fácil de instalar. Ideal para gatos curiosos y amantes del sol. Combina descanso y entretenimiento.

COMPRA POR 15,99€ EN AMAZON

Juguetes con caña

Pack de cañas con plumas y accesorios intercambiables que despiertan el instinto de caza. Perfectas para juegos interactivos entre gato y dueño. Ayudan a fortalecer el vínculo y fomentar el ejercicio. Muy recomendables para gatos de interior.

COMPRA POR 11,99€ EN AMAZON

Malta

Pasta de malta que ayuda a prevenir la formación de bolas de pelo. Favorece una digestión saludable y es fácil de administrar. A los gatos les suele encantar su sabor. Un regalo práctico y saludable.

COMPRA POR 11,99€ EN AMAZON

Comida húmeda

Comida húmeda de alta calidad, elaborada con pescado y textura jugosa. Ideal para complementar la dieta diaria y mejorar la hidratación. Muy palatable, incluso para gatos exigentes. Una opción premium para mimarlos.

COMPRA POR 15,29€ EN AMZON

Invertir en productos de calidad para nuestras mascotas es apostar por su salud, su felicidad y su equilibrio diario. Ya sea a través del juego, el descanso o la alimentación, cada detalle cuenta en su bienestar. Con propuestas pensadas para perros y gatos de todas las edades, esta selección demuestra que cada detalle suma. Porque su felicidad, al final, también es la nuestra.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Lucía Muñoz Villarejo
Lucía Muñoz Villarejo
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en estilo de vida. Anteriormente, trabajó como redactora de contenidos y community manager para agencias de comunicación y marketing. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Artículo de EL PAÍS Escaparate que describe los mejores regalos de Navidad por menos de 40 euros.

25 ideas de regalos de Navidad por menos de 40 euros para acertar seguro

Daniel Muela
Te contamos con qué regalos sorprender a los más enófilos.

15 regalos de Navidad para los verdaderos amantes del vino

Luis Campo Yanguas

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Lo más visto

  1. Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
  2. La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
  3. El rechazo de Francia y las dudas de último minuto de Italia amenazan con descarrilar la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur
  4. Interior nombra jefe de la UCO al coronel Pedro Merino, exintegrante de la unidad y que estuvo destinado en La Zarzuela y Seguridad Nacional
  5. La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_