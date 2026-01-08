Las llamas arrasan bosques de la Patagonia argentina y reavivan críticas por la falta de recursos

La Comarca Andina es una región paradisíaca de la Patagonia argentina que atrae cada año a miles de turistas por sus paisajes de montañas, lagos y bosques. Pero estos días vuelve a ser noticia por las llamas que arrasan bosques nativos protegidos, pastizales y viviendas de la zona. Más de 4.000 hectáreas ya han sido arrasadas y la cifra aumentará en las próximas horas porque varios focos se mantienen fuera de control. La provincia más complicada es Chubut. Casi la mitad de las hectáreas afectadas se encuentran en los alrededores de la localidad de El Hoyo y el fuego causa estragos también en el Parque Nacional de los Alerces. Allí, amenaza con llegar incluso al árbol más longevo del lugar, El Abuelo, de unos 2.600 años de antigüedad. Este miércoles, las llamas estaban a cinco kilómetros de distancia y los vecinos criticaban la falta de recursos para la prevención y el control de los incendios.

“El panorama es desolador”, “Se quema la Patagonia”, alertan residentes de la zona en las redes sociales desde el lunes, junto a vídeos que muestran el avance del fuego.

El gobernador provincial, Ignacio Torres, informó este miércoles en rueda de prensa que alrededor de 300 personas trabajan en el combate contra el fuego en Chubut, con apoyo de maquinaria pesada y seis medios aéreos. Junto al ministro de Interior nacional, Diego Santilli, prometió mano dura contra los responsables de los incendios. Según Torres, en la zona de Puerto Patriada, al menos dos de los focos tuvieron un origen intencional. El gobernador chubutense prometió una recompensa de 50 millones de pesos (unos 33.000 dólares) a quien aporte datos precisos que permitan identificar y capturar a los responsables. Santilli advirtió que habrá tolerancia cero contra quienes cometen incendios que ponen en riesgo vidas, infraestructura y economías locales.

Desde Epuyén, otra de las localidades de la Comarca Andina, la activista y politóloga Flavia Broffoni matiza el despliegue oficial. Según su testimonio, el martes algunos pobladores locales combatieron solos el descenso de las llamas desde el cerro Pirque hasta el margen suroeste del lago, movilizándose con lanchas y arrojando agua hacia las casas. “Normalmente, defensa civil, los servicios nacionales y provinciales y los bomberos voluntarios coordinan las acciones, con apoyo de cuadrillas de vecinos que cuentan con algo de equipamiento. Pero ayer no ocurrió, no hubo asistencia del Estado y las casas estaban totalmente desprotegidas”, subraya, “Estuvimos en la chacra más comprometida, dando una mano durante todo el día y la noche. Estamos muy cansados”. Los primeros equipos de combate al fuego comenzaron a llegar a la zona este miércoles, según Broffoni.

Una mujer observa el incendio forestal en El Hoyo, Argentina. Matías Garay (EFE)

La Comarca Andina registra desde 2020 incendios cada vez más extensos y extremos, que se expanden muy rápido y afectan grandes superficies. La sequía que atraviesa la región por la escasez de lluvias y la forestación con pino exótico, muy inflamable, favorece la propagación del fuego, según ambientalistas. La negligencia de turistas y locales en el manejo del fuego y la falta de recursos para prevención y respuesta inmediata suponen un cóctel explosivo. “Sabiendo que el contexto es de fragilidad extrema, no hay una red de contención proporcional a la dimensión de la amenaza. Hay que preguntarse por qué desde las instituciones se piensa que no es un tema importante”, cuestiona Broffoni.

En el Congreso, legisladores patagónicos impulsan la declaración de una Emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica por 180 días, con pedidos de fondos extraordinarios, beneficios fiscales y créditos blandos.

Brigadistas atienden el incendio forestal, en La Patagonia. Maxi Jonas (REUTERS)

Los nuevos incendios han reavivado las críticas por el recorte y subejecución de fondos destinados a políticas de prevención y manejo del fuego desde el inicio del mandato de Javier Milei, hace dos años. Frente a las promesas de castigo penal que ofrece el Gobierno, los ambientalistas reclaman medidas urgentes para prevenir la expansión de incendios que son cada vez más frecuentes.