Escaparate: compras y ofertasGastronomía
GASTRO

15 regalos de Navidad para los verdaderos amantes del vino

Un aireador, un sacacorchos eléctrico o un enfriador de botellas forman parte de nuestra selección

Te contamos con qué regalos sorprender a los más enófilos.
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
Ir a los comentarios

Seguramente te estés volviendo loco por no saber qué regalar a un auténtico aficionado del vino. Tranquilo, queremos hacerte la tarea mucho más sencilla. A continuación, te proponemos algunas de las opciones con las que estamos seguros de que acertarás en esta Navidad.

Los mejores regalos navideños para los amantes del vino

Elaboramos una selección con alternativas variadas, así que podrás encontrar desde un sacacorchos eléctrico hasta tapones con un divertido diseño. Todos los detalles están pensados para elevar la experiencia a la hora de disfrutar esta bebida, así que echa un vistazo y deja de posponer esta compra.

Aireador y dispensador de vino eléctrico

El dispositivo incorpora una batería de alto rendimiento, ya que con una sola carga se puede usar para airear hasta 30 botellas. Su funcionamiento es muy sencillo, solo tendrás que pulsar un botón para que la bebida se airee correctamente.

Este aireador de vino es muy fácil de usar y limpiar.
Compra por 17,99€ en Amazon

Sacacorchos eléctrico 7 en 1

Esta herramienta multifuncional incluye una máquina de corte de papel aluminio, dos tapones de vacío, un vertedor de vino, una base recargable y un cable de carga.

Este sacacorchos eléctrico supera las 3.000 reseñas en Amazon.
Compra por 34,99€ en Amazon

Varillas enfriadoras de botellas

Estas dos varillas están diseñadas especialmente para mantener la bebida fresca durante más tiempo. Son de acero inoxidable, tienen un diseño elegante y se incluyen dos longitudes diferentes.

Estas varillas enfriadoras son aptas para todo tipo de botellas
Compra por 17,99€ en Amazon

Ajedrez con accesorios para el vino

Este set premium contiene todo lo necesario para disfrutar mejor de cada copa: un sacacorchos, un decantador, un tapón hermético, un termómetro y más accesorios.

La caja incluye 32 piezas de ajedrez.
Compra por 29,95€ en Amazon

Enfriador de vino para una botella

Tiene un diseño sofisticado y permite mantener la temperatura de una botella hasta de 9 cm de diámetro. Además de ser un regalo funcional, también es perfecto para complementar cualquier tipo de decoración en casa.

La temperatura de este enfriador de vino se puede ajustar.
Compra por 82,56€ en Amazon

Sellador al vacío eléctrico

El pequeño dispositivo ayuda a eliminar el oxígeno en las botellas de vino abiertas, preservando así su sabor durante más días.

El dispositivo elimina el aire de las botellas de vino abiertas.
Compra por 15,35€ en Amazon

Smartbox: caja regalo de vino y tapas

Podrás regalar a esa persona especial una visita con cata a una bodega o la experiencia de disfrutar de una copa maridada con las mejores tapas de la ciudad.

Una caja de regalo que ofrece experiencias para los amantes del vino.
Compra por 19,90€ en Amazon

Soporte flotante para botellas

Este botellero de vino es una manera elegante de almacenar la bebida. Su diseño colgante y forma de cadena lo convierten en un objeto decorativo.

El soporte flotante para botellas de vino tiene forma de cadena.
Compra por 15,56€ en Amazon

Estante para botella y copas

Está hecho a mano y chapado en hierro. Su diseño sofisticado incorpora curvas en las que se pueden almacenar las copas ahorrando espacio.

En el estante se pueden colgar las copas de vino optimizando el espacio.
Compra por 29,99€ en Amazon

Decantador con base hueca

La jarra decantadora tiene una altura de 24 cm y está hecha de vidrio soplado a mano. Al tener forma de bulbo, le da al vino un gran espacio para absorber oxígeno adicional.

Jarra decantadora de vino.
Compra por 31,98€ en Amazon

Paquete de dos tapones divertidos

Estos corchos lo tienen todo: son herméticos, aptos para el lavavajillas y poseen una forma de sombrero vaquero.

Estos tapones de vino están hechos de silicona.
Compra por 15,99€ en Amazon

Set de dos copas de vino personalizadas

Las copas son de vidrio, vienen en un estuche de regalo y se pueden personalizar con diferentes diseños y mensajes.

La caja donde vienen estas copas de vino mide 23 cm x 25 cm x 11 cm.
Compra por 24,90€ en Amazon

Estuche de regalo con dos botellas y accesorios

Una opción con la que acertarás seguro. El estuche incluye dos botellas Ramón Bilbao edición limitada y diferentes accesorios como un sacacorchos o un vertedor.

Uno de los mejores estuches de regalo para los amantes del vino.
Compra por 59,99€ en Amazon

Caja de regalo: escapada enológica

La experiencia es para dos personas e incluye una noche más desayuno con una visita a una bodega y/o cata de vino. Tiene una validez hasta por tres años, así que lo podrán usar cuando lo deseen.

La caja de regalo es para dos personas y consiste en una escapada enológica de una noche en hoteles hasta de 4 estrellas.
Compra por 139,90€ en Amazon

La camiseta ideal para un amante del vino

Está disponible en diferentes colores y su estampado lo dice todo: representa el latido de alguien que no puede vivir sin esta bebida.

Esta camiseta está disponible en todas las tallas.
Compra por 16,90€ en Amazon

Preguntas frecuentes sobre los regalos para los amantes del vino

¿Cuál es el mejor detalle?

Todo depende de la persona, pero en nuestra lista tienes opciones para todos los gustos.

¿Qué regalar a alguien que ya tiene de todo?

Las experiencias enológicas que proponemos en nuestra selección serían una gran alternativa.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de diciembre de 2025.

Artículo de EL PAÍS Escaparate que compara en profundidad los mejores botelleros de vino para la casa.

Pruebo los mejores botelleros de vino para poner en cualquier parte del hogar

Laura Román Pulido

El truco perfecto para evitar que las botellas de vino se calienten

Beatriz Gámez Jareño

