15 regalos de Navidad para los verdaderos amantes del vino
Un aireador, un sacacorchos eléctrico o un enfriador de botellas forman parte de nuestra selección
Seguramente te estés volviendo loco por no saber qué regalar a un auténtico aficionado del vino. Tranquilo, queremos hacerte la tarea mucho más sencilla. A continuación, te proponemos algunas de las opciones con las que estamos seguros de que acertarás en esta Navidad.
Los mejores regalos navideños para los amantes del vino
Elaboramos una selección con alternativas variadas, así que podrás encontrar desde un sacacorchos eléctrico hasta tapones con un divertido diseño. Todos los detalles están pensados para elevar la experiencia a la hora de disfrutar esta bebida, así que echa un vistazo y deja de posponer esta compra.
Aireador y dispensador de vino eléctrico
El dispositivo incorpora una batería de alto rendimiento, ya que con una sola carga se puede usar para airear hasta 30 botellas. Su funcionamiento es muy sencillo, solo tendrás que pulsar un botón para que la bebida se airee correctamente.
Sacacorchos eléctrico 7 en 1
Esta herramienta multifuncional incluye una máquina de corte de papel aluminio, dos tapones de vacío, un vertedor de vino, una base recargable y un cable de carga.
Varillas enfriadoras de botellas
Estas dos varillas están diseñadas especialmente para mantener la bebida fresca durante más tiempo. Son de acero inoxidable, tienen un diseño elegante y se incluyen dos longitudes diferentes.
Ajedrez con accesorios para el vino
Este set premium contiene todo lo necesario para disfrutar mejor de cada copa: un sacacorchos, un decantador, un tapón hermético, un termómetro y más accesorios.
Enfriador de vino para una botella
Tiene un diseño sofisticado y permite mantener la temperatura de una botella hasta de 9 cm de diámetro. Además de ser un regalo funcional, también es perfecto para complementar cualquier tipo de decoración en casa.
Sellador al vacío eléctrico
El pequeño dispositivo ayuda a eliminar el oxígeno en las botellas de vino abiertas, preservando así su sabor durante más días.
Smartbox: caja regalo de vino y tapas
Podrás regalar a esa persona especial una visita con cata a una bodega o la experiencia de disfrutar de una copa maridada con las mejores tapas de la ciudad.
Soporte flotante para botellas
Este botellero de vino es una manera elegante de almacenar la bebida. Su diseño colgante y forma de cadena lo convierten en un objeto decorativo.
Estante para botella y copas
Está hecho a mano y chapado en hierro. Su diseño sofisticado incorpora curvas en las que se pueden almacenar las copas ahorrando espacio.
Decantador con base hueca
La jarra decantadora tiene una altura de 24 cm y está hecha de vidrio soplado a mano. Al tener forma de bulbo, le da al vino un gran espacio para absorber oxígeno adicional.
Paquete de dos tapones divertidos
Estos corchos lo tienen todo: son herméticos, aptos para el lavavajillas y poseen una forma de sombrero vaquero.
Set de dos copas de vino personalizadas
Las copas son de vidrio, vienen en un estuche de regalo y se pueden personalizar con diferentes diseños y mensajes.
Estuche de regalo con dos botellas y accesorios
Una opción con la que acertarás seguro. El estuche incluye dos botellas Ramón Bilbao edición limitada y diferentes accesorios como un sacacorchos o un vertedor.
Caja de regalo: escapada enológica
La experiencia es para dos personas e incluye una noche más desayuno con una visita a una bodega y/o cata de vino. Tiene una validez hasta por tres años, así que lo podrán usar cuando lo deseen.
La camiseta ideal para un amante del vino
Está disponible en diferentes colores y su estampado lo dice todo: representa el latido de alguien que no puede vivir sin esta bebida.
Preguntas frecuentes sobre los regalos para los amantes del vino
¿Cuál es el mejor detalle?
Todo depende de la persona, pero en nuestra lista tienes opciones para todos los gustos.
¿Qué regalar a alguien que ya tiene de todo?
Las experiencias enológicas que proponemos en nuestra selección serían una gran alternativa.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de diciembre de 2025.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Sirât supera la primera gran criba y mantiene vivo el sueño del Oscar en cinco categorías
Europa retrasa el adiós definitivo al coche de combustión: ¿por qué ha cedido?
¿Son las armas inversiones “verdes”? La laguna que permite a los fondos sostenibles europeos apostar por material militar
Feijóo asume que el PP no logrará la mayoría en Extremadura y prepara el terreno para depender de Vox
Los mejores descuentos
Lo más visto
- Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
- La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
- El rechazo de Francia y las dudas de último minuto de Italia amenazan con descarrilar la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur
- Interior nombra jefe de la UCO al coronel Pedro Merino, exintegrante de la unidad y que estuvo destinado en La Zarzuela y Seguridad Nacional
- La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo