Estilo de vida

Cada uno de los calzoncillos de este pack cuesta menos de 4 euros: así es el pack superventas de Amazon

Pack de seis bóxers de algodón de diferentes colores, disponibles desde la talla S hasta la 4XL, con un ajuste cómodo y sin etiquetas interiores

Los calzoncillos más cómodos y resistentes para el día a día.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Comprar ropa interior es una de esas cosas que vamos postergando en el tiempo una y otra vez hasta que llega el día en que, al quitar la ropa del tendedero de pared, la ropa interior ya empieza a tener agujeros donde antes había tela. En ese momento ya no queda más remedio y ya no se puede dejar pasar más el momento de comprar calzoncillos o bragas de talle alto. A la hora de elegir un buen calzoncillo puede parecer que sea una cosa sin ninguna importancia y que vale cualquier modelo, pero si te paras a pensarlo, necesitas que no apriete mucho en la cintura, que la tela sea de tu agrado, que no se desgaste a los pocos lavados y, sobre todo, que venga en formato pack para ahorrarte dinero, tiempo y tener que elegir más modelos o buscar más tallas.

Este pack de calzoncillos tipo bóxer incluye 6 unidades de diferentes colores que se ajustan perfectamente al cuerpo para ser cómodos y ligeros. Además, su precio por unidad es increíblemente más barato que el de cualquier otro modelo de calzoncillos que se pueda vender en unidades sueltas.

Pack de calzoncillos sobre fondo blanco.
Algodón suave que no pica ni rasca

Una de las cosas que más tienen en cuenta los hombres a la hora de comprar calzoncillos es que sean agradables al tacto. Este modelo está confeccionado con algodón peinado, que da una sensación de suavidad y ligereza muy agradable una vez puestos. Si sueles usar este tipo de calzoncillos para hacer deporte, ir al trabajo o a la universidad, este material es perfecto, ya que no notarás esas molestias que surgen con el paso de las horas en otro tipo de tejidos más ásperos. Además, no te tienes que preocupar porque pierdan su suavidad después de lavarlos: el algodón de alta calidad resiste bien el paso del tiempo.

No tienen etiquetas interiores ni se enrollan en la pierna

Otro factor muy importante a tener en cuenta son las etiquetas. Por suerte, este modelo no lleva la típica etiqueta interior que termina irritando la piel si te olvidas de cortarla. En su lugar, incorporan un estampado que queda integrado en la tela. También es muy importante tener en cuenta el corte de los calzoncillos: estos bóxers están diseñados para que la pernera no se enrolle fácilmente, algo que puede ser muy incómodo, especialmente si usas pantalones ajustados. Se adaptan a la pierna de forma natural, así que puedes usarlos tanto con vaqueros como con ropa deportiva sin que tengas que tirar de ellos cada dos por tres.

Pack de calzoncillos sobre fondo blanco.
Un ajuste perfecto que se adapta al cuerpo sin apretar demasiado

La cintura elástica de látex tiene la firmeza perfecta. Si utilizas bóxer habitualmente, te gustarán porque son firmes y se ajustan bien al cuerpo, pero seguro que odias que aprieten demasiado. Este modelo mantiene el equilibrio perfecto para que no tengas que estar recolocándolos cada poco ni te sientas incómodo. Además, sus costuras reforzadas con doble aguja hacen que mantengan su forma y su calidad durante más tiempo, haciéndolos mucho más duraderos que otros modelos que puedan ser parecidos.

El pack de calzoncillos más vendido de Amazon

Más de 300 packs vendidos solamente durante el mes pasado, junto con más de 42.000 reseñas y una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas, han convertido este pack de calzoncillos de colores en el favorito de los usuarios de Amazon, que valoran la comodidad, la durabilidad y el ajuste perfecto de los calzoncillos que utilizan a diario.

Pack de calzoncillos sobre fondo blanco.
Preguntas frecuentes

¿Tallan normal o es mejor pedir una talla más?

En general talla igual que cualquier otra marca estándar de calzoncillos. Si sueles utilizar la talla S, en este modelo también necesitarás la talla S.

¿Estos calzoncillos encogen después de meterlos en la lavadora?

No, usando los ciclos normales de la lavadora, con temperaturas que no superen los 40 grados centígrados, no deberían encoger de forma apreciable ni tampoco perder color.

