El tendedero de siempre tiene competencia: la versión de pared es perfecta para los pisos pequeños

Este tendedero de pared es uno de los productos mejor valorados en Amazon.

El utensilio incorpora cuatro cuerdas individuales, además de que posee un sistema automático que ayuda a ahorrar espacio en interiores y exteriores

El invierno siempre reaviva la importancia de contar con un buen tendedero plegable en casa. Este tipo de utensilios nos permite colgar la ropa de una manera cómoda y segura, especialmente durante los días de más lluvia o frío. Normalmente se trata de estructuras plegables, aunque existen alternativas mucho más prácticas e ideales para espacios reducidos.

Un claro ejemplo de ello son los tendederos de pared. Esta es una versión que cada vez gana más fuerza frente a los modelos tradicionales, ya que se instalan fácilmente y cuando no se usan es como si no existieran.

En Amazon hemos encontrado uno de los más vendidos y que se puede comprar por menos de 30 euros. Tiene una gran capacidad, está hecho con materiales resistentes y se puede usar en interiores, balcones, terrazas o jardines.

Este tendedero de pared tiene más de 6.000 valoraciones en Amazon. © Amazon

Esta es la solución para colgar la ropa en pisos pequeños

Aunque cuentes con el típico tendedero, la alternativa que te proponemos hoy podría suponer un cambio radical para bien en tu día a día. Esto se debe a que posee un sistema automático que ayuda a ahorrar tiempo, espacio y esfuerzo. A continuación te contamos cómo funciona.

Su estructura principal incorpora cuatro cuerdas y se monta directamente en la pared. Cada cable tiene una longitud de 5 m, por lo que tendrás una extensión total para colgar tu ropa de 20 m. Cada cuerda posee en su extremo una especie de anilla que se debe asegurar en los puntos de anclaje.

Entonces, para usarlo solo deberás halar cada cable, enganchar su extremo al punto de anclaje y bloquear su sistema a través de un botón. Cuando no lo vayas a usar, desactivas el bloqueo, desenganchas la cuerda y automáticamente, esta se recogerá.

El tendedero de pared incorpora cuatro cuerdas. © Amazon

Un diseño compacto y resistente

El utensilio te permite crear una zona de tendido en casi cualquier lugar, sin importar su tamaño. Esto es muy práctico, porque se podrá poner en diferentes estancias: el balcón, la terraza, el jardín o cualquier otra estancia de la casa. Está fabricado en España con materiales de alta calidad, que ofrecen máxima resistencia al desgaste normal por el uso y la humedad.

Este tendedero automático de pared arrasa en Amazon

Dentro de su categoría podemos decir que es uno de los mejor valorados. Actualmente, la ficha del producto supera las 6.000 reseñas y tiene una calificación media de 4,6 sobre 5 estrellas. Las opiniones resaltan especialmente su fácil montaje y lo práctico que resulta para el uso diario.

“Contentísima con el tendedero, las cuerdas se enganchan bien y la ropa no se cae. Lo recomiendo, ya que es muy práctico. Cuando no tienes ropa que tender, lo recoges y listo”, sentencia uno de los usuarios de esta plataforma de venta digital. Es definitivamente una de las mejores compras para poder evitar perder espacio en casa y que colgar la colada sea mucho más práctico y sencillo.

Este tendedero de pared tiene un diseño compacto y es resistente. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre este tendedero automático de pared

¿Cómo se instala?

Se debe elegir la pared donde se va a montar, teniendo en cuenta también la otra superficie donde se engancharán las cuerdas. Se debe usar una plantilla (incluida) para marcar con un lápiz los agujeros y con un taladro se deben hacer las perforaciones correspondientes. Ahora es el momento de atornillar el módulo principal del tendedero.

En la otra pared, también se deben marcar con lápiz los agujeros, taladrar, poner los tacos (incluidos) y atornillar los puntos de anclaje.

¿Cuánto peso puede soportar?

10 kg, aproximadamente.

¿Se puede usar en exteriores?

Sí. El tendedero está hecho con materiales que resisten muy bien la humedad, así que se puede instalar en cualquier espacio exterior sin problemas.

