La solución de Amazon para ganar espacio en baños pequeños: una estantería plegable con tres niveles de almacenaje

Con un estilo nórdico que combina con cualquier baño, está fabricada en bambú para ofrecer mayor durabilidad y un aspecto más natural

Uno de los mayores inconvenientes a la hora de vivir en un piso pequeño es la falta de espacio. Por ejemplo, en el caso del baño, entre productos de higiene personal, los de skincare y accesorios para el pelo, es difícil conseguir que todo esté ordenado.

Sin embargo, desde EL PAÍS Escaparate, hemos encontrado en Amazon la solución para ganar espacio en baños pequeños. Se trata de una estantería plegable, con un diseño en escalera, que cuenta con una balda superior y dos cestas de almacenaje.

Estantería plegable para baños pequeños. Cortesía de Amazon

Estantería de escalera con tres niveles

Convierte tu baño en un espacio más organizado con esta estantería independiente de HOMCOM. Su diseño en escalera de tres niveles te ofrece mucho espacio para guardar tu ropa y accesorios.

Cuenta con una balda superior y dos cestas que facilitan el almacenamiento. Cada cesta soporta 4 kg de carga y tienen tamaños distintos; una es de 11 L y la otra, un poco más grande, de 15 L.

Fabricada en bambú natural

La estructura de esta estantería de baño está fabricada en bambú natural asegurando una mayor durabilidad, sostenibilidad y un aspecto natural. Además, teniendo en cuenta que los baños son espacios cerrados en los que se suele acumular el vaho, otro de sus beneficios es que es resistente a la humedad.

Su estilo nórdico se adapta fácilmente a cualquier decoración, por lo que no solo es práctica, sino que también cumple con una función estética y de decoración, combinando con cualquier cuarto de baño.

Estantería de bambú natural. Cortesía de Amazon

Se puede plegar para ahorrar espacio

Su diseño abatible te permite ahorrar espacio al máximo, por lo que es ideal para espacios pequeños y se adapta fácilmente a cualquier rincón. Asimismo, para un almacenamiento práctico y seguro, no se recomienda exceder la carga máxima de 12 kg en total, ya que podría tumbarse y causar daños.

Si compras esta estantería antes del 31 de enero, obtienes un cupón del 15% de descuento, que te permite ahorrar 4,50€ en la compra.

Diseño abatible para ahorrar espacio. Cortesía de Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de enero de 2026.

