¿Nespresso o Dolce Gusto? Estos organizadores ponen orden a tus cápsulas

Nueve organizadores para cápsulas de café que decorarán tu cocina y te permitirán ahorrar espacio

El café es mi fiel compañero cada mañana. Es más, soy de las que dicen que hasta que no se toma su café no es persona. Para mí, es como un ritual; cada día en la misma taza.

Desde que salieron al mercado las cafeteras de cápsulas, tomarse un café se ha convertido en una rutina fácil y cómoda. Sin embargo, el problema con las cápsulas es que acabamos mezclándolas porque las acumulamos sin orden alguno.

Pero eso se acabó. Para que puedas tener todas tus cápsulas localizadas y organizadas por tipos de café, desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una amplia selección de organizadores de cápsulas y los hemos dividido según su compatibilidad; adecuados para Nespresso, Dolce Gusto o ambas.

Organizadores de cápsulas Nespresso

El más vendido

Cajón organizador con capacidad máxima para 50 cápsulas Nespresso. Está diseñado para colocar encima la cafetera y poder tener el café al alcance de tu mano de forma rápida y sencilla. En su interior tiene cinco carriles para que puedas ordenar las cápsulas por colores y sabores, a tu gusto. Cuenta con una alfombrilla suave y antideslizante en la parte inferior para proteger la superficie de la mesa o encimera, según donde decidas colocarlo.

Soporte para cápsulas

Ahorra espacio en tu cocina con este soporte para cápsulas de café Nespresso. Puede almacenar hasta 40 cápsulas distintas y gira 360 grados para mayor comodidad. Sencillo y discreto, puedes colocarlo junto a tu cafetera. Además, la base es de fieltro y antiarañazos para proteger tu encimera.

Carrusel de almacenamiento

Gran capacidad para ahorrar más espacio. Cuenta con ocho ranuras, por lo que puede contener hasta 80 cápsulas Nespresso. La diferencia de este organizador frente a otros es que no necesitas sacar las cápsulas de su caja, ya que está diseñado para cogerlas directamente de su propia caja.

Su diseño interior de metal triangular para una posición fija evita que la caja se caiga. Para empezar a usarlo, solo tienes que girar y elegir el café que más te apetezca en ese momento.

Organizadores de cápsulas Dolce Gusto

Soporte para cápsulas

Robusto, duradero y fácil de limpiar, este dispensador cuenta con capacidad para un total de 18 cápsulas Dolce Gusto. Su funcionamiento es sencillo y, aunque es básico, también es muy práctico para mantener tus cápsulas ordenadas. Está fabricado en metal de alta calidad y tiene un diseño moderno que se adapta a cualquier cocina o espacio.

Cajón de metal

Almacena y organiza 24 cápsulas Dolce Gusto en cuatro filas ordenadas. Este soporte compacto de acero ocupa muy poco espacio y está diseñado para colocarlo bajo la cafetera, así siempre tienes las cápsulas a tu disposición. Robusto y resistente, su parte superior es de goma espuma antideslizante a prueba de goteo.

Con capacidad para 30 cápsulas

Cajón de almacenamiento resistente y duradero. Con un diseño sencillo y moderno, se adapta perfectamente a la cocina u oficina donde decidas colocarlo. Cuenta con capacidad para 30 cápsulas Dolce Gusto, pero, en caso de necesitar más espacio, se pueden colocar varios cajones iguales uno encima del otro. De esta forma, vas a tener tu rincón del café siempre ordenado y listo para prepararte la taza del desayuno o la de después de comer.

Organizadores adecuados para cápsulas Nespresso y Dolce Gusto

Cajón de bambú

Compatible con todo tipo de cápsulas, este cajón de bambú cuenta con cuatro filas amplias para que puedas ordenarlo a tu gusto. Su parte superior es de cristal, así que le da un toque sofisticado a cualquier cocina. Es práctico y bonito, perfecto para quienes buscan decorar de forma acogedora su rincón del café.

Organizador universal de color blanco

Este cajón es ideal para los amantes del café que tienen cápsulas de todo tipo. Su interior está diseñado para almacenar hasta 30 cápsulas, ya sean de menor tamaño, como las de Nespresso, o más grandes como las Dolce Gusto. Por otro lado, la superficie lisa de plástico del cajón es fácil de limpiar: un simple paño húmedo es suficiente para eliminar el polvo o las manchas de café.

Tres cajones de almacenamiento

Estos tres cajones compactos sirven como soporte para la máquina de café y permiten ahorrar espacio en la cocina o la oficina. Su capacidad de almacenamiento varía según el tamaño de las cápsulas, por lo que se puedan guardar 50 cápsulas Nespresso y 36 Dolce Gusto. Tiene un diseño elegante y cada cajón cuenta con un asa cromada para un uso cómodo y sencillo.

Preguntas frecuentes sobre estos organizadores para cápsulas de café

¿Cómo sé si un organizador es adecuado para mis cápsulas de café?

En la descripción se indica la compatibilidad de cada organizador con las cápsulas de Nespresso o Dolce Gusto.

¿Es mejor el soporte para cápsulas o el cajón?

Dependerá de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, para cocinas pequeñas, el soporte ocupa poco espacio, por lo que puede ser más útil. Sin embargo, para mayor comodidad, el cajón te permite colocar la cafetera encima.

