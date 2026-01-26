Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
estilo de vida

¿Nespresso o Dolce Gusto? Estos organizadores ponen orden a tus cápsulas

Nueve organizadores para cápsulas de café que decorarán tu cocina y te permitirán ahorrar espacio

Organizadores para las cápsulas de café Nespresso y Dolce Gusto
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El café es mi fiel compañero cada mañana. Es más, soy de las que dicen que hasta que no se toma su café no es persona. Para mí, es como un ritual; cada día en la misma taza.

Desde que salieron al mercado las cafeteras de cápsulas, tomarse un café se ha convertido en una rutina fácil y cómoda. Sin embargo, el problema con las cápsulas es que acabamos mezclándolas porque las acumulamos sin orden alguno.

Pero eso se acabó. Para que puedas tener todas tus cápsulas localizadas y organizadas por tipos de café, desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una amplia selección de organizadores de cápsulas y los hemos dividido según su compatibilidad; adecuados para Nespresso, Dolce Gusto o ambas.

Organizadores de cápsulas Nespresso

El más vendido

Cajón organizador con capacidad máxima para 50 cápsulas Nespresso. Está diseñado para colocar encima la cafetera y poder tener el café al alcance de tu mano de forma rápida y sencilla. En su interior tiene cinco carriles para que puedas ordenar las cápsulas por colores y sabores, a tu gusto. Cuenta con una alfombrilla suave y antideslizante en la parte inferior para proteger la superficie de la mesa o encimera, según donde decidas colocarlo.

Organizadores para las cápsulas de café Nespresso y Dolce Gusto
COMPRA POR 16,80€ EN AMAZON

Soporte para cápsulas

Ahorra espacio en tu cocina con este soporte para cápsulas de café Nespresso. Puede almacenar hasta 40 cápsulas distintas y gira 360 grados para mayor comodidad. Sencillo y discreto, puedes colocarlo junto a tu cafetera. Además, la base es de fieltro y antiarañazos para proteger tu encimera.

Organizadores para las cápsulas de café Nespresso y Dolce Gusto
COMPRA POR 13,89€ EN AMAZON

Carrusel de almacenamiento

Gran capacidad para ahorrar más espacio. Cuenta con ocho ranuras, por lo que puede contener hasta 80 cápsulas Nespresso. La diferencia de este organizador frente a otros es que no necesitas sacar las cápsulas de su caja, ya que está diseñado para cogerlas directamente de su propia caja.

Su diseño interior de metal triangular para una posición fija evita que la caja se caiga. Para empezar a usarlo, solo tienes que girar y elegir el café que más te apetezca en ese momento.

Organizadores para las cápsulas de café Nespresso y Dolce Gusto
COMPRA POR 24,99€ EN AMAZON

Organizadores de cápsulas Dolce Gusto

Soporte para cápsulas

Robusto, duradero y fácil de limpiar, este dispensador cuenta con capacidad para un total de 18 cápsulas Dolce Gusto. Su funcionamiento es sencillo y, aunque es básico, también es muy práctico para mantener tus cápsulas ordenadas. Está fabricado en metal de alta calidad y tiene un diseño moderno que se adapta a cualquier cocina o espacio.

Organizadores para las cápsulas de café Nespresso y Dolce Gusto
COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON

Cajón de metal

Almacena y organiza 24 cápsulas Dolce Gusto en cuatro filas ordenadas. Este soporte compacto de acero ocupa muy poco espacio y está diseñado para colocarlo bajo la cafetera, así siempre tienes las cápsulas a tu disposición. Robusto y resistente, su parte superior es de goma espuma antideslizante a prueba de goteo.

Organizadores para las cápsulas de café Nespresso y Dolce Gusto
COMPRA POR 29,99€ EN AMAZON

Con capacidad para 30 cápsulas

Cajón de almacenamiento resistente y duradero. Con un diseño sencillo y moderno, se adapta perfectamente a la cocina u oficina donde decidas colocarlo. Cuenta con capacidad para 30 cápsulas Dolce Gusto, pero, en caso de necesitar más espacio, se pueden colocar varios cajones iguales uno encima del otro. De esta forma, vas a tener tu rincón del café siempre ordenado y listo para prepararte la taza del desayuno o la de después de comer.

Organizadores para las cápsulas de café Nespresso y Dolce Gusto
COMPRA POR 13,63€ EN AMAZON

Organizadores adecuados para cápsulas Nespresso y Dolce Gusto

Cajón de bambú

Compatible con todo tipo de cápsulas, este cajón de bambú cuenta con cuatro filas amplias para que puedas ordenarlo a tu gusto. Su parte superior es de cristal, así que le da un toque sofisticado a cualquier cocina. Es práctico y bonito, perfecto para quienes buscan decorar de forma acogedora su rincón del café.

Organizadores para las cápsulas de café Nespresso y Dolce Gusto
COMPRA POR 18,99€ EN AMAZON

Organizador universal de color blanco

Este cajón es ideal para los amantes del café que tienen cápsulas de todo tipo. Su interior está diseñado para almacenar hasta 30 cápsulas, ya sean de menor tamaño, como las de Nespresso, o más grandes como las Dolce Gusto. Por otro lado, la superficie lisa de plástico del cajón es fácil de limpiar: un simple paño húmedo es suficiente para eliminar el polvo o las manchas de café.

Organizadores para las cápsulas de café Nespresso y Dolce Gusto
COMPRA POR 24,99€ EN AMAZON

Tres cajones de almacenamiento

Estos tres cajones compactos sirven como soporte para la máquina de café y permiten ahorrar espacio en la cocina o la oficina. Su capacidad de almacenamiento varía según el tamaño de las cápsulas, por lo que se puedan guardar 50 cápsulas Nespresso y 36 Dolce Gusto. Tiene un diseño elegante y cada cajón cuenta con un asa cromada para un uso cómodo y sencillo.

Organizadores para las cápsulas de café Nespresso y Dolce Gusto
COMPRA POR 24,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre estos organizadores para cápsulas de café

¿Cómo sé si un organizador es adecuado para mis cápsulas de café?

En la descripción se indica la compatibilidad de cada organizador con las cápsulas de Nespresso o Dolce Gusto.

¿Es mejor el soporte para cápsulas o el cajón?

Dependerá de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, para cocinas pequeñas, el soporte ocupa poco espacio, por lo que puede ser más útil. Sin embargo, para mayor comodidad, el cajón te permite colocar la cafetera encima.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Idiomas online
cursosingles
Aprende idiomas con EL PAÍS con solo 10 minutos al día
cursosingles
Aprende italiano con lecciones totalmente personalizadas
cursosingles
Potencia tu currículum mejorando tu inglés
cursosingles
Aprende francés, nos adaptamos a tu nivel
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_