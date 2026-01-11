¿Cuándo es buena idea añadir un ‘topper’ a tu colchón?

Te contamos los beneficios de añadir un 'topper' a tu colchón.

Necesitas un ‘topper’ si quieres prolongar la vida útil de tu colchón, suavizar su dureza y mejorar la calidad de tu descanso

Descansar bien es un requisito indispensable para afrontar el día con energía. Si últimamente notas que no duermes bien, aunque se puede deber a factores como el estrés o la ansiedad, tu colchón también puede tener algo que ver.

Sin embargo, no siempre es necesario cambiar el colchón. Existen accesorios que pueden mejorar la calidad del descanso sin realizar una gran inversión, como es el caso del topper.

¿Para qué sirve un ‘topper’?

Si nunca has utilizado un topper para tu colchón, necesitas saber cuáles son sus beneficios principales para valorar si cumple con las necesidades de tu descanso.

Mejora la comodidad del colchón: si te levantas con molestias leves porque tu colchón ya tiene un tiempo y notas que no es tan firme como al principio, añadirle un topper puede ayudarte a recuperar la comodidad.

Renueva tu colchón viejo: si vives de alquiler o no es un buen momento para comprarte un colchón nuevo, el topper sirve para poder darle uso durante un poco más de tiempo.

Ablanda un colchón duro: si consideras que tu colchón es demasiado duro, incorporar encima un topper hará que lo notes más suave.

Prolonga la vida útil del colchón: a modo de protección, si al comprarte un colchón nuevo también le añades el topper, alargarás su vida útil porque lo protegerás del desgaste por el contacto directo con el cuerpo.

Si crees que es justo el accesorio que necesitas, hoy, en EL PAÍS Escaparate, destacamos el topper más vendido en Amazon. Disponible en diferentes tamaños para que puedas elegir el que mejor se adapte a la medida de tu colchón, a continuación, te contamos todas sus características y virtudes.

Topper viscoelástico de Novilla. Cortesía de Amazon

Funda protectora con un tejido transpirable y una base antideslizante

Este topper está protegido por una funda confeccionada con un tejido de punto transpirable, que evita la acumulación de humedad y sudor en las noches más calurosas. Asimismo, la funda es suave al tacto y respetuosa con la piel, y está diseñada con una cremallera para que la puedas quitar y lavar fácilmente.

Por otro lado, su base está diseñada con partículas antideslizantes y cuatro correas de fijación elásticas de ajuste libre en las esquinas, que evitan que el topper se deslice por los movimientos mientras duermes. De esta forma, se mantiene firme en su sitio durante toda la noche.

Cuenta con cuatro correas de fijación para mantener el 'topper' firme sobre el colchón. Cortesía de Amazon

Capa superior de 2.5 cm de espuma con memoria de gel refrigerante

La capa superior de espuma de gel proporciona una experiencia de sueño reparador en la que te sentirás como en una nube. Por otro lado, las partículas de gel termostático ayudan a mantener una temperatura agradable y crean un ambiente fresco para dormir.

Además, puedes dormir con total tranquilidad en cualquier postura porque se adapta a todas las posiciones bordeando tu cuerpo. Igualmente, proporciona un fuerte apoyo para el cuello y la región lumbar y te relaja la zona de los hombros y las caderas.

Capa inferior de 2.5 cm de espuma de apoyo confortable

La capa inferior de espuma de soporte confort es muy elástica y proporciona un fuerte apoyo, lo que evita que el topper se hunda demasiado o sea demasiado duro. Asimismo, es duradera y resistente a la deformación para que no debas preocuparte por el paso del tiempo y puedas alargar la vida útil del colchón principal.

“Se adapta bien al cuerpo y aporta una sensación de confort inmediata. Buena densidad, no se hunde en exceso y se nota la diferencia desde la primera noche”, confirma una compradora después de probarlo.

Disfruta de un soporte óptimo durante toda la noche. Cortesía de Amazon

¿Cómo se instala?

Así como los colchones vienen enrollados, este topper también. Cuando te llegue a casa, simplemente debes seguir estos sencillos pasos para una correcta colocación.

Desempaquetar: en primer lugar, ten en cuenta que vendrá enrollado, así que sácalo de la caja. Colocar: a continuación, colócalo encima del colchón. Desenrollar: ya encima del colchón, extiéndelo y no lo toques para que pueda desenredarse completamente. Expandir: sé consciente de que, para un resultado óptimo, deberás dejarlo expandirse durante tres días antes de poder utilizarlo.

Mejora la calidad de tu descanso. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre este topper para el colchón

¿Cuándo no es buena idea añadir un topper a tu colchón?

Si notas que tu colchón se hunde demasiado, no es recomendable añadirle un topper. En ese caso, lo que debes hacer es cambiar el colchón.

¿Qué otros usos se le puede dar?

Este topper también se puede utilizar en sofás cama, caravanas, tiendas de campaña o para hacer yoga.

¿Cómo se debe lavar?

La funda de fibra transpirable se puede lavar a 60 grados.

