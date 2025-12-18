Estas Navidades ahorra tiempo preparando el relleno de los canelones con este desmenuzador de carne

Tritura o deshilacha la carne de forma rápida, segura y sin esfuerzo por menos de 15 euros en Amazon

La Navidad es esa época del año en la que las personas que viven lejos de casa regresan a sus hogares para ver a sus seres queridos. Son días de reuniones familiares y quedadas con amigos, protagonizadas por los regalos y la abundancia de comida.

En el caso de que nos toque ser anfitriones, debemos pensar en el menú que vamos a ofrecer, aunque, durante estas fechas, predominan las comidas copiosas como guisos y sopas, carnes asadas o pescados al horno. Otro plato estrella son los canelones. Por ejemplo, en Cataluña, es tradición comerlos el 26 de diciembre.

Desde EL PAÍS Escaparate queremos liberarte un poco de la carga de trabajo en la cocina y, por eso, hoy destacamos un producto que lo va a petar estos días. Para que no te cueste nada triturar o deshilachar la carne para el relleno de los canelones o las berenjenas, este gadget de cocina te permite picar eficazmente pollo, cerdo, ternera y verduras a la hora de preparar tus recetas favoritas. Además, está disponible en Amazon por menos de 15 euros.

Desmenuzador de carne. Cortesía de Amazon

Diseño antideslizante y fácil de usar

Si alguna vez has utilizado una picadora de carne, sabrás que, para no hacerte daño, debes usarla teniendo mucho cuidado. Asimismo, por muy pequeña que sea, necesitarás tener espacio suficiente en la encimera para poder usarla de forma cómoda.

La herramienta que te presentamos hoy no tiene nada que ver con una picadora tradicional. Se trata de un desmenuzador portátil y multifuncional con un diseño muy sencillo. Está formado por dos piezas muy simples: un tapete inferior antideslizante que funciona como base con un plato que se puede quitar y dos manivelas de diseño ergonómico que van unidas a la tapa.

La tapa es transparente para que puedas observar cómo se desmenuza la carne y, al mismo tiempo, controlar el nivel de trituración hasta alcanzar el resultado deseado. “Lo he usado por primera vez y espero que me dure mucho. Vaya acierto, en nada lo tienes hecho. Un ahorro de tiempo importante”, comenta una compradora en Amazon.

Desmenuzador de pollo. Cortesía de Amazon

Cómo utilizar la trituradora de carne

Inserta la carne que deseas desmenuzar en la base. Cúbrela con la tapa. Coloca las manos en ambos mangos y hazlos girar para comenzar a desmenuzar la carne.

Solo necesitarás un par de vueltas para triturar la carne por completo. Es fácil, muy sencilla de utilizar y cuenta con una amplia gama de usos: podrás preparar hamburguesas y carne picada o deshilachar la carne para cocinar tacos o kebabs caseros.

Cómo utilizar este desmenuzador de carne. Cortesía de Amazon

Fabricada con materiales de alta calidad

Está trituradora de carne está hecha con materiales de alta calidad aptos para uso alimentario, sin BPA y resistentes al calor hasta 180 °C. La tapa transparente es de policarbonato, que es un material conocido por su durabilidad y resistencia al calor.

Por otro lado, se lava fácilmente. Puedes meterla en el lavavajillas o lavarla a mano utilizando un cepillo para retirar por completo los trozos de carne que puedan quedarse incrustados.

Apto para el lavavajillas. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre esta trituradora de carne

¿Se puede meter en el lavavajillas?

Sí, se puede meter en el lavavajillas para lavarla de forma rápida y sencilla.

¿Con qué tipo de alimentos se puede utilizar?

Puede triturar carne de cerdo, pollo o ternera y verduras.

¿Es resistente al calor?

Sí, resiste el calor hasta 180ºC.

