belleza

No busques más: The Ordinary lanza el sérum definitivo con péptidos para fortalecer cejas y pestañas

Aplicando una capa fina sobre la línea de las pestañas y las cejas dos veces al día, lograrás resultados visibles a partir de las cuatro semanas

Multi-Peptide Lash and Brow Serum The Ordinary
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
La rutina facial es clave para cuidar la piel, por eso es habitual vivir en una búsqueda constante de los mejores productos. Un gel limpiador y una crema hidratante suelen ser los artículos que todas tenemos porque son los más básicos, pero existen otros para elevar el nivel de nuestra skincare, como exfoliantes, mascarillas o sérums.

Hoy nos centramos en la zona de los ojos y hablamos del sérum de pestañas, que es un tratamiento estético que fortalece y nutre las cejas y pestañas de forma natural. Concretamente, las hidrata y les aporta volumen para prevenir que los pelos se vuelvan quebradizos y acaben rompiéndose, dejando huecos despoblados.

Si todavía no lo has incorporado a tu rutina o te gustaría probar uno nuevo, desde EL PAÍS Escaparate te traemos la solución para que dejes de buscar. Con 4.2 estrellas y más de 3.300 valoraciones en Amazon, el Multi-Peptide Lash and Brow Serum de The Ordinary está fabricado con péptidos para lograr unas pestañas y cejas más fuertes.

Consigue unas pestañas y cejas más gruesas y voluminosas

Este sérum voluminizador está diseñado para lograr unas pestañas y cejas más gruesas, densas y con un aspecto más saludable. Es un sérum a base de agua, que está diseñado para ser ligero y no graso, por lo que se puede utilizar incluso dos veces al día.

Tenía una ceja con poco pelo en el nacimiento y compré este producto sin esperar mucho, pero me ha sorprendido. Llevo exactamente un mes utilizándolo muy juiciosamente y el pelo de la ceja me salió y mis cejas se ven más pobladas también. Estoy sorprendida y fascinada, compré otro bote”, señala una usuaria que ha decidido comprarlo de nuevo tras quedar satisfecha con los resultados.

Multi-Peptide Lash and Brow Serum The Ordinary
COMPRA POR 16,09€ EN AMAZON

Resultados visibles a partir de cuatro semanas

Nutre y protege las cejas y pestañas mejorando su densidad y aspecto general en tan solo cuatro semanas. Asimismo, para conseguir los mejores resultados, deberás esperar a las 12 semanas de uso.

No obstante, en las valoraciones, algunas usuarias comentan que han empezado a notar sus efectos antes de terminar el primer mes: “Pone que se empieza a ver resultados a las 3/4 semanas, llevo dos y ya los veo”.

Multi-Peptide Lash and Brow Serum The Ordinary
COMPRA POR 16,09€ EN AMAZON

Tres fases de actuación para unos resultados óptimos

Es muy fácil de utilizar, solo tienes que aplicar una capa fina a lo largo de la línea de las pestañas y las cejas, por la mañana y por la noche. Durante las 12 semanas que dura el tratamiento, estas son las tres fases que lleva a cabo para mejorar la densidad visible de las pestañas y las cejas:

  • Etapa de preparación: consiste en limpiar la piel y prepararla para recibir los ingredientes activos.
  • Etapa de tratamiento: se enfoca en las necesidades de la piel utilizando fórmulas específicas.
  • Etapa de sellado: consiste en fijar los beneficios del tratamiento y reforzar la barrera cutánea.
Multi-Peptide Lash and Brow Serum The Ordinary
COMPRA POR 16,09€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre el sérum multipeptídico para ojos de The Ordinary

¿Cuáles son sus beneficios principales?

El Multi-Peptide Lash and Brow Serum de The Ordinary te ayuda a conseguir un aspecto más saludable en pestañas y cejas mejorando su volumen, cuerpo y densidad.

¿Es de uso diario?

Sí, para conseguir los mejores resultados, se recomienda aplicar este sérum dos veces al día; por la mañana y por la noche.

¿Cuánto tiempo se tarda en ver resultados?

Los resultados visibles se empiezan a notar a partir de las cuatro semanas de uso. Sin embargo, según indican algunas usuarias en los comentarios, se pueden llegar a ver cambios antes.

¿Qué ingredientes contiene?

Contiene potentes complejos peptídicos (Sympeptide Xlash, Anargy, Widelash, Redensyl y Capixyl) para mejorar la densidad visible de las pestañas y las cejas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de enero de 2026.

Sobre la firma

Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en estilo de vida. Ha trabajado en departamentos de comunicación y ha colaborado como redactora en medios digitales culturales. Actualmente, está ampliando su formación con el Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados en UNIR. 
