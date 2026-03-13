Un hombre secuestra a un taxista a punta de pistola en Madrid para que lo lleve a un pueblo de Burgos

El autor de los hechos se ha atrincherado en una casa en Villoruebo y ha liberado al conductor

Un hombre se ha atrincherado en una vivienda de Villoruebo (Burgos, 62 habitantes) tras secuestrar a un taxista en Madrid y obligarlo a conducir hasta el pequeño pueblo burgalés. Fuentes policiales informan de que el acusado raptó al conductor a punta de pistola en la capital madrileña y lo forzó a desplazarse hacia el municipio, donde ya ha liberado al taxista.

El conductor se encuentra en buen estado de salud, pero el autor de los hechos lleva varias horas atrincherado, sin que los múltiples agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar sepan si realmente está armado o si se trata de una pistola simulada.

Un negociador de la Guardia Civil de la comandancia de Burgos está intentando que el hombre se entregue. Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, desde las 8.00 horas, en que se produjo el suceso, la Guardia Civil está pendiente de su evolución de este secuestro.

También ha confirmado que el negociador está en la localidad de la Sierra de la Demanda, para intentar que el hombre que ha secuestrado al taxista, y que está armado, “deponga su actitud”. La Benemérita ha desplegado un importante dispositivo de seguridad en la localidad burgalesa.

Fuentes de la investigación ha indicado a EFE que fue la mujer del taxista la que dio la voz de alarma al no tener noticias de su marido y, a través de la geolocalización del taxi, pudieron comprobar que se encontraba en esta localidad de la sierra de la Demanda de Burgos, que se encuentra a tres horas y cuarto de Madrid.

El alcalde de Villoruebo, Javier Arnaiz, ha manifestado que este hombre, conocido en la localidad y que al parecer tiene algún tipo de problema de salud mental, llegó de madrugada al pueblo y liberó al taxista, que denunció lo que le había ocurrido. Sin que nadie del pueblo supiese nada en ese momento, el hombre se dirigió a la vivienda de un vecino, que lo conoce, y se quedó a dormir allí. Esta mañana, cuando el vecino regresó a casa de dar un paseo, se ha encontrado con el dispositivo de la Guardia Civil que estaba buscando a este hombre, lo que ha causado sorpresa en el vecino que les ha informado de que se encontraba en su casa. Los agentes han acordonado la zona y continúan negociando con el hombre para que salga de la vivienda y deponga su actitud.