El cuidado vital de las amigas ante un diagnóstico de cáncer de mama

Toca ir a escuchar los resultados de la biopsia. El diagnóstico llega como una escena absurda y desconcertante. Las palabras carcinoma de mama caen de pronto como un objeto extraño. ¿Cómo? No puede ser. Nadie está preparado para ese momento. Los estudios muestran que el impacto inicial suele vivirse como un estado de shock cognitivo y emocional, con dificultades para procesar la información. Se cruza entonces una frontera invisible. De persona normal a “enferma”. Mientras se escucha al médico, la mente intenta procesar cifras, tamaño del tumor y tratamientos posibles. La información científica, aunque clara, puede sentirse abstracta y distante. Y enseguida llegan las preguntas en bucle. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí? ¿Es culpa mía? En ese instante, la manera de comunicar importa. En la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid recuerdan que acompañar el diagnóstico implica tiempo, escucha y presencia. La neurociencia afectiva ha demostrado que el contacto físico seguro activa mecanismos de regulación emocional y libera oxitocina. Profesionales como la radióloga Irene Vicente Zapata resaltan que el contacto ayuda a reducir el impacto del estrés y hace recuperar cierta sensación de control.

Las enfermedades graves alteran la identidad, los proyectos vitales y la percepción del tiempo. Se produce una ruptura biográfica o una interrupción abrupta del relato que uno tenía sobre su propia vida. Irrumpen como un acontecimiento que desorganiza el cuerpo, el calendario y la idea de futuro. El cáncer de mama ha sido durante décadas una enfermedad atravesada por tabúes. El cuerpo femenino enfermo, mutilado y vulnerable, ha sido invisibilizado, envuelto en expectativas de fortaleza, optimismo y discreción. Se espera que una sea valiente y positiva. Que no se queje. Pero lo que apetece en ese día del diagnóstico y los siguientes es llorar. Desmoronarse. La expresión emocional, incluida la tristeza y la queja, es un mecanismo adaptativo y no un signo de debilidad, como señala la psicóloga clínica Montse Alcañiz.

La evidencia científica es clara: la soledad empeora la evolución de cualquier enfermedad. El apoyo social actúa como factor protector. Un metaanálisis publicado en PLOS Medicine demostró que las personas con redes sociales sólidas presentan una mayor supervivencia. El apoyo reduce el estrés, amortigua la ansiedad y mejora la adherencia a los tratamientos. Se espera que el apoyo recaiga en la familia, pero, para muchas personas, el aliento de las amigas es igualmente importante. Para otras, puede ser útil acudir a un grupo de apoyo y conocer experiencias parecidas, lo que favorece la regulación emocional y la adaptación al proceso oncológico.

No existe una única forma correcta de cuidar y también las amigas actúan de maneras diferentes. Está la amiga que espera a la salida del dentista en el día del diagnóstico. Las que acompañan a la resonancia. Las que mandan un desayuno a domicilio o llenan la casa de flores. Las que animan a decorar la casa. Las que viajan desde lejos para estar. Y también las que frivolizan, porque distraer es, a veces, otra forma de cuidar. Ellas también se acostumbran a una nueva relación. Saben que pueden llamar y que, a veces, no se coge el teléfono o no se contesta. Respetan, y ese respeto también es apoyo.

Las amigas ayudan a que la vida siga, aunque aparezca el miedo a morir. El temor a la muerte es una respuesta psicológica normal ante el diagnóstico oncológico. La neurosis adquiere algo de verdad objetiva. Pero la vida no se para, se reorganiza. La enfermedad la vuelve más nítida. Esas amigas también acompañan en las nuevas rutinas en la continuidad del yo. Ir a la peluquería, comprar el sujetador que toca, salir a andar, aprender a hacer la compra de otra manera. Pensar en el futuro. La psicología de la salud ha demostrado que mantener proyectos protege frente a la desesperanza. También, el instinto de supervivencia empuja a cerrar asuntos abiertos o fuentes de estrés acumulado. Y ellas, otra vez, están ahí, dando un teléfono de un abogado o de un notario.

Los tiempos de incertidumbre, entre pruebas, resultados y diagnósticos, se llevan mejor cuando se tienen planes. La psicología lo llama activación conductual. La acción frente a rumiación. La rutina funciona como un regulador emocional y las conversaciones ayudan a que la enfermedad empiece a tener sentido. La catedrática Isabel Durán ha estudiado la obra de autoras como Audre Lorde, María Ángeles Durán o Mariam Suárez en la que han mostrado cómo el cáncer de mama es una ruptura biográfica que empuja a narrar. En las conversaciones, el relato cumple una función esencial, como es la de reorganizar la experiencia traumática. Nombrar lo innombrable. Conversar no es embellecer la enfermedad, sino hacerla habitable. Las amigas ayudan a volver a mirarse al espejo y a tocarse con mimo, algo que recomiendan cirujanas plásticas como Laura Martina.

Después de un diagnóstico de cáncer de mama, una no tiene por qué sentirse más fuerte. No todo pasa por algo. Pero cuando pasa, es una suerte estar bien acompañada. Y así, pasar de paciente a protagonista de una nueva vida.