Petra Martínez: “Con la muerte de Juan estoy emocionalmente amputada, pero la vida ha sido tan bonita que no puedo ser egoísta”
La actriz cierra esta temporada de ‘Tercer acto’ conversando con Fernando Navarro sobre los papeles para las actrices de más edad, la pérdida de su marido o seguir aprendiendo hasta el último día
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Suscríbete en El País para participarYa tengo una suscripción
Más información
Archivado En
_
Lo más visto
- Los socialistas valencianos reclaman a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón
- Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
- “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
- Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
- Maisa Hens, cantante: “Gracias al anuncio de El Almendro no tuve que volver a hacer un ‘casting”