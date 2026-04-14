Un viaje al África profunda: Burundi, Ruanda y Uganda

¿Alguna vez has soñado con viajar al África profunda? ¿Seguir los pasos de la primatóloga Dian Fossey en Gorilas en la niebla? Hoy en día es posible viajar a esta África con más seguridad y tranquilidad que cuando ella lo hizo en los años ochenta y noventa del pasado siglo. El África profunda que te proponemos a continuación permite conocer un territorio desconocido, pero igualmente fascinante y, sobre todo, auténtico. Por primera vez, EL PAÍS Viajes realiza este itinerario de 14 días en los que se exploran tres países en un mismo viaje: Burundi, Ruanda y Uganda. Este inolvidable safari africano ofrece una combinación perfecta de experiencias culturales, paisajes impresionantes y emocionantes encuentros con la fauna salvaje, llenos de diversión sin fin de la mano de un experto en el continente y guía de otros muchos viajes de EL PAÍS Viajes, Álvaro Planchuelo.

“Cuando iniciamos el año viendo los itinerarios que íbamos a hacer, quisimos incidir en una zona de África que es la de los grandes lagos, la del África Oriental, y lo que hicimos fue hacer dos viajes diferentes: los paisajes del agua en el lago Malawi con el río Zambeze, que se realizará el próximo 10 de septiembre; y luego los lagos del norte, desde el lago Tanganica hasta el lago Victoria, es decir, los grandes lagos del África Oriental que forman la cadena del Rift. Hasta el siglo XIX fue una zona inexplorada, que hoy, por supuesto, ya no lo es, pero siempre ha sido un África desconocida”, explica el propio Álvaro cuando le consultamos para realizar este artículo.

“Hay que tener en cuenta que Burundi y Ruanda son dos países muy pequeños que están en el lago Tanganica y en el lago Kivu, y hasta hace poco era muy complicado viajar por ellos debido a las guerras étnicas y conflictos armados. La situación ahora es bien distinta, Ruanda es un país mucho más calmado, lo que permite visitarlo bien”, añade. Así pues, este itinerario se inicia en Burundi, para seguir por Ruanda y terminar en Uganda, en una experiencia con los gorilas de montaña. “Es un viaje impresionante por carretera que atraviesa parques nacionales, lagos, selvas impenetrables, montes y con una fauna salvaje muy completa”, subraya el arquitecto y fotógrafo.¿Quieres saber más? A continuación, desgranamos por etapas lo que te espera en el Viaje al África profunda: Burundi, Ruanda y Uganda, que saldrá de España el próximo 6 de julio de 2026, y que está ya completando sus plazas.

Atardecer en el lago Tanganica. Robert Harding (Alamy Stock Photo)

Primera etapa: Burundi y el lago Tanganica

Esta primera etapa del viaje comenzará con la recogida en el aeropuerto internacional de Bujumbura, en Burundi. En esas primeras horas en la África profunda, habrá un paseo en barco por el río Ruzizi, que fluye entre Ruanda y Burundi antes de desembocar en el lago Tanganica, uno de los grandes lagos de África. Este proporciona una conexión serena e íntima con la naturaleza, y ofrece excelentes oportunidades para tomar fotografías al acercarnos a sus tranquilas aguas.

Después del paseo se irá hacia el interior hasta la exuberante plantación de té de Teza, situada en las tierras altas de Burundi y una de las fincas de té más emblemáticas e históricamente significativas del país. Teza es famosa por producir uno de los mejores tés de la región.

En los siguientes días, se visitará el famoso santuario de tambores de Gishora, conocido por ofrecer las experiencias culturales más cautivadoras y envolventes de Burundi, donde las etnias locales han preservado esta música y danza tradicional. Por lo tanto, esta no es solo una visita a un lugar histórico, sino un viaje al pasado, donde cobran vida las historias de los reyes, guerreros y artesanos de Burundi.

El Parque Nacional de Nyungwe, en Ruanda. Yaroslav Astakhov (Alamy Stock Photo)

Segunda parada: Ruanda y los gorilas de montaña

El siguiente paso será cruzar la frontera entre Burundi y Tanzania, en Kobero, para después seguir la aventura por Ruanda, en dirección a Kigali, la capital y su ciudad más grande, conocida por su limpieza, seguridad e infraestructura bien organizada. Extendida sobre varias colinas, ofrece vistas panorámicas, arquitectura moderna y una vibrante escena cultural. En esta parada urbana conviene detenerse en el Memorial del Genocidio de Kigali Ground, donde más de 250.000 víctimas ruandesas del genocidio de 1994 fueron enterradas en una fosa común. Casi un millón de ruandeses, en su mayoría tutsis, fueron asesinados por extremistas hutus. El centro conmemorativo no solo honra las vidas perdidas, sino que también educa a los visitantes sobre los acontecimientos que condujeron al genocidio, durante y después del mismo, fomentando un mensaje de paz, reconciliación y esperanza para el futuro.

El Parque Nacional de Nyungwe será el siguiente objetivo del viaje, no sin antes ver el Palacio Real de Nyanza para conocer la historia, cultura y tradiciones de Ruanda. En la antigüedad, Nyanza era el corazón de Ruanda y, según la tradición oral, fue escenario de batallas y luchas de poder. El Museo Etnográfico del palacio es uno de los seis museos que componen el Instituto de Museos Nacionales de Ruanda. Fue construido en 1987 con la ayuda del gobierno belga como regalo del rey de Bélgica, y ahora es una de las mejores colecciones etnográficas de África.

Los gorilas del Parque Nacional de los Volcanes, en Ruanda. Andy Goodwin (Alamy Stock Photo)

El Parque Nacional Nyungwe es uno de los bosques pluviales montanos más antiguos y mejor conservados de África. Una de las experiencias que se vivirán con EL PAÍS Viajes será el paseo por las copas de los árboles de Nyungwe. ¿Cómo? A través de un puente colgante de 160 metros de largo y situado a 50 metros sobre el suelo del bosque.

La etapa en Ruanda finaliza en el Parque Nacional de los Volcanes, con un ‘trekking’ para rastrear los hermosos monos dorados. Una caminata que sorprenderá al encontrar estos curiosos primates. Después, el periplo continúa, dirigiéndose hacia la frontera terrestre entre Ruanda y Uganda, en Chanika, para realizar todos los trámites fronterizos necesarios para cruzar a “La Perla de África”. Antes de marchar, se disfrutará de una interesante visita en el Campus Ellen DeGeneres del Fondo Dian Fossey, inaugurado en 2022 en Musanze, cerca del Parque Nacional de los Volcanes. Se trata del principal centro de exposiciones y conservación dedicado a la vida y legado de la primatóloga Dian Fossey, una de las mujeres que junto a Jane Goodall lideró la protección de los primates en África.

Entrada al Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi, en Uganda. Gabbro (Alamy Stock Photo)

Uganda y el Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi

Con la mochila lista, se iniciará la etapa en el centro de información del parque para adentrarse en la búsqueda de los famosos gorilas de montaña. Cabe aclarar que aquí se concentra el 50% de la población mundial de ellos. “Durante la caminata por el bosque en busca de la familia de gorilas de montaña que se nos haya asignado, es posible que topemos con otras especies de fauna silvestre, entre ellas chimpancés, elefantes africanos y monos de L’Hoest entre otras, además de aves. Una vez que se encuentre a la familia de gorilas de montaña asignada, tendremos una hora completa para interactuar con estos mágicos animales”, explican desde EL PAÍS Viajes.

Tras esta experiencia inolvidable, el safari pone rumbo al Parque Nacional Queen Elizabeth, uno de los destinos de safari más singulares del continente africano famoso por sus grandes felinos, como leones y leopardos, y por el canal Kazinga, que cuenta con la mayor población de hipopótamos del mundo. Hay más de 600 especies de aves registradas, aproximadamente 2.500 elefantes, 5.000 hipopótamos, 10.000 búfalos y muchos pequeños mamíferos. ¡Una apasionante aventura!

En Uganda, destaca también el Parque Nacional Kibale, mundialmente famoso por su población de chimpancés y el mejor sitio para observarlos. Se puede realizar en él una visita al Santuario del Humedal de Bigodi y la comunidad. Y, posteriormente, con guía local se puede emprender una marcha en busca de los chimpancés que viven en esta zona.

Las poderosas cataratas Murchison, en Uganda. Kalungi Kabuye (Alamy Stock Photo)

Antes de terminar esta tercera etapa del viaje y volver a España, el grupo de viajeros se trasladará al Parque Nacional de las Cataratas Murchison, la fuente de felicidad para los amantes de la naturaleza. Se trata del más grande del país y uno de los más emblemáticos, conocido por sus impresionantes paisajes, su diversa fauna y, sobre todo, por las espectaculares cataratas Murchison, donde el Nilo, el río más largo del mundo, cae en cascada a través de un estrecho desfiladero de siete metros y crea una de las cataratas más poderosas del mundo. El parque alberga más de 76 especies de mamíferos y 450 especies de aves.

Con EL PAÍS Viajes se le dedicarán varios días porque merece mucho la pena. “Visitaremos el santuario de rinocerontes de Ziwa para la experiencia con los rinocerontes. Este es un tour ideal para disfrutar plenamente de la naturaleza, visitar varios lugares conmemorativos y explorar una gran abundancia de especies de fauna silvestre, como leones, elefantes, búfalos, rinocerontes, leopardos, jirafas, hipopótamos, cocodrilos, cobos de Uganda y muchos otros, hermosos paisajes y numerosas especies de primates, como los mágicos gorilas de montaña, chimpancés y monos dorados, entre muchos otros, en sus hábitats naturales intactos”.

*Si quieres más información sobre todos los destinos, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

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