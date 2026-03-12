Zambia y Malaui: los paisajes del agua de África

Si no has viajado antes a África, seguramente que en tu pensamiento surgen vastos terrenos de sabana donde el sol se pone al atardecer entre las tribus y las manadas de elefantes y leones, y de alguna manera, eso también es África. Sin embargo, este continente —el tercero más grande del mundo con 54 países— es mucho más que eso. En esta ocasión, te llevamos de aventura por África Austral, un viaje que combina naturaleza extrema, vida salvaje y paisajes acuáticos inolvidables. Como bien señalamos en el título, viajamos a Zambia y Malaui, a los paisajes del agua de África con EL PAÍS Viajes y Álvaro Planchuelo, arquitecto y fotógrafo, y un gran experto en el continente. Este viaje, que se realizará con un grupo reducido de viajeros, durante 15 días, saldrá de España el próximo 10 de septiembre de 2026. Es, sin duda, un viaje singular y muy distinto a los que se suelen realizar en África. Así lo explica Álvaro Planchuelo para EL PAÍS Viajes:

“En África estamos acostumbrados a viajar a los safaris, a ver las tribus, pero, en este caso, en África Oriental, es muy importante el agua. Haremos un viaje a un sistema fluvial que se compone de tres puntos claves: las cataratas Victoria, en el río Zambeze, el Parque Nacional de South Luangwa, en Zambia, y el lago Malaui, que también comunica con el río Zambeze antes de desembocar en Mozambique, en el Índico. Todos ellos, de este a oeste, forman un sistema acuático en África austral que es muy importante. Es el gran motivo del viaje, aunque luego cada punto tenga su interés”. ¿Quieres viajar con nosotros antes de hacer las maletas? Estas son algunas de las paradas que podrás encontrar en Zambia y Malaui. Paisajes del agua: del Zambeze al Lago Malaui.

La belleza de las cataratas Victoria. NSP-RF (Alamy Stock Photo)

Por el río Zambeze: primera parte

El río Zambeze, su afluente el río Luangwa, y el lago Malaui, forman uno de los mayores sistemas continuos de agua dulce de África. Recorrerlo combina a la perfección emoción, exploración y serenidad por algunos de los paisajes más espectaculares y menos masificados de África. Es ideal para viajeros que buscan experiencias nuevas, intensas y auténticas en contacto directo con la naturaleza, con tiempo suficiente para disfrutar y observar con calma.

El viaje comienza con una cena en barco por el río Zambeze, en el área de las cataratas Victoria, una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, situadas en la frontera entre Zimbabue y Zambia. “Visitaremos ambos lados sintiendo cómo el estruendo del agua cayendo al vacío y la constante neblina, crean un ambiente único”, expresa Álvaro. Las cataratas reciben el nombre de uno de los exploradores más famosos, de los que ya hemos hablado anteriormente en EL PAÍS Viajes, el Dr. David Livingstone. De hecho, aquí se encuentra el Museo de Livingstone para recordar su legado en esta parte de África. Los viajeros de esta apasionante aventura tendrán la suerte de alojarse en el Parque Nacional Mosi-oa-Tunya en el Victoria Falls Waterfront, un lugar en la orilla del río Zambeze ideal para ver un atardecer espectacular.

Una manada de elefantes en las aguas del Parque Nacional South Luangwa. Juergen Ritterbach (Alamy Stock Photo)

El Parque Nacional South Luangwa: segunda parte

Desde allí, la ruta continúa hacia el Parque Nacional South Luangwa, ubicado en el este de Zambia y considerado uno de los mejores destinos de safari de África.

Es famoso por su alta concentración de fauna salvaje, especialmente a lo largo del río Luangwa, que actúa como fuente vital de agua y atrae animales durante todo el año. Alberga grandes poblaciones de elefantes, hipopótamos, búfalos, jirafas, cebras y antílopes, además de una notable presencia de depredadores como leones, leopardos y hienas; y también es hogar de especies endémicas o poco comunes, como la jirafa de Thornicroft y el ñu de Cookson.

¿Por qué es distinto? La mayoría de safaris de África suelen hacerse en 4x4, pero aquí se hacen a pie; es una experiencia distinta que permite explorar la naturaleza acompañado por guías expertos —los llamados rangers— además de los safaris en vehículo. El parque también destaca por su biodiversidad aviar. Con más de 400 especies, es un destino ideal para observadores de aves. South Luangwa destaca por su paisaje variado, que combina llanuras aluviales, bosques de miombo y lagunas estacionales, y por su enfoque en la conservación y el turismo sostenible. Es un parque menos masificado que otros destinos africanos, lo que ofrece una experiencia de safari auténtica, íntima y de alta calidad.

Completan la experiencia las noches en lodges o campamentos, rodeados de sonidos salvajes.

Senga Bay, en Malaui. Jason Gallier (Alamy Stock Photo)

Lago Malaui: tercera parte

El viaje sigue hacia Lilongwe, la capital de Malaui. Malaui es un país sin salida al mar conocido como “el corazón cálido de África” por la hospitalidad de su gente; y gran parte de su identidad geográfica y cultural gira en torno a su gran lago, uno de los más grandes y profundos del continente, que ocupa cerca de una quinta parte del territorio nacional. Tiene una población mayoritariamente rural y una economía basada en la agricultura, especialmente en el cultivo de tabaco, té y azúcar, aunque el turismo y los servicios han ido ganando importancia.

Es uno de los países con menor nivel de ingresos del continente, pero destaca por su estabilidad política relativa y su fuerte cohesión social. Culturalmente, posee una rica diversidad étnica y tradiciones musicales y artesanales vivas. El inglés es el idioma oficial y el chichewa la lengua más hablada. En términos naturales, Malaui ofrece paisajes variados que incluyen montañas, sabanas y parques nacionales, además del lago Malaui, famoso por su biodiversidad de peces y playas tranquilas. En conjunto, es un país de gran belleza natural, carácter apacible y fuerte identidad cultural, aún poco explorado por el turismo internacional.

En esta tercera parte del viaje exploramos el lago Malaui, un verdadero oasis de tranquilidad tras la intensidad del safari en el llamado “Caribe africano”. ¿Por qué recibe este nombre? Porque está rodeado de agua, con playas largas de arena blanca que nos recuerdan a las del Caribe, pero en África, claro. La puesta de sol sobre el lago es uno de los momentos más mágicos. Es un lugar donde la aventura se mezcla con la tranquilidad y donde muchos alojamientos están orientados al turismo ecológico y sostenible.

En la bahía de Senga Bay, situada en la costa occidental del lago, las aguas cristalinas invitan a relajarse, nadar y practicar snorkel entre los peces cíclidos de colores, únicos en el mundo. Esta especie solo se encuentra en este lago, que además llaman la atención por sus colores vistosos.

Los curiosos hipopótamos del lago Malaui. Images & Stories (Alamy Stock Photo)

La experiencia se vuelve aún más especial en la isla Mumbo, una pequeña isla prístina y deshabitada en el lago Malaui, dentro del Parque Nacional del lago del mismo nombre. Esta reserva natural de agua dulce está protegida y es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. ¿Sabías que nunca ha estado poblada permanentemente y mantiene su estado natural, con bosques de miombo, árboles de higo y baobabs? En este lugar, el grupo de aventureros de EL PAÍS Viajes podrá alojarse en Mumbo Island Camp, el único alojamiento en la isla, un campamento ecológico y exclusivo con barefoot luxury (lujo informal). Las cabañas están construidas con materiales naturales, sin electricidad fija y con duchas solares y aseos ecológicos. El campamento suele tener pocos huéspedes, ofreciendo una experiencia muy íntima y tranquila.

Makokola Retreat, un paraíso en Malaui. Eddie Gerald (Alamy Stock Photo)

Makokola Retreat: cuarta y última parada

La última parte de este viaje tendrá lugar en un resort elegante y relajado situado en la orilla occidental del sur del lago Malaui, cerca de la localidad de Mangochi. Makokola Retreat está rodeado de jardines tropicales, tiene una playa privada de arena blanca y ofrece vistas espectaculares al lago. El complejo combina confort con diseño, inspirado en materiales locales y con arquitectura típica del país, integrándose con la naturaleza. Makokola es conocido por su hermoso entorno botánico y su gran variedad de aves, de ahí que la observación sea una de las actividades estrella antes de la despedida de los paisajes del agua en África.

