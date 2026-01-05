Descanso a ritmo del Nilo en Uganda

En 1908 y en su libro, My African Journey, Winston Churchill calificaría a Uganda como “la perla de África”: por “su magnificencia, variedad de formas y colores, y profusión de vida brillante”. Quien después se convertiría en primer ministro británico y en una de las grandes figuras políticas de la historia, visitó África con una misión más mundana: evaluar el potencial del continente para inversiones. Sin embargo, muchos consideran la visita de Churchill un punto crucial en la relación de Uganda con el resto del mundo.

En 2025, el país sigue siendo conocido como “la perla de África” y para aquellos que lo visiten no les será muy difícil entender por qué. No es solo que cuenta con una de las mayores diversidades ecológicas del mundo: desde sabanas y selvas tropicales hasta lagos, montañas y volcanes. También alberga el nacimiento del río Nilo, el segundo más largo del mundo, y el lago Victoria, el mayor de África. No es aventurarse demasiado afirmar que la enorme variedad de paisajes ha sido clave aquí para el gran aumento del denominado ecoturismo y ha cimentado su rol en un sector ferozmente competitivo.

Uno de los principales atractivos de Uganda es la posibilidad de observar gorilas de montaña en su hábitat natural, especialmente en el parque nacional de Bwindi y el parque nacional de Mgahinga. Este tipo de turismo de conservación ha crecido mucho en los últimos años, atrayendo a viajeros que buscan experiencias únicas y sostenibles. El país alberga más de la mitad de los gorilas de montaña del mundo y después de tres décadas de inestabilidad política las autoridades han entendido que era imprescindible apostar por una mejora notable en seguridad y desarrollo en infraestructuras, carreteras, alojamiento y promoción internacional, lo que ha impulsado la llegada de visitantes. Así, se prevé llegar al millón y medio de turistas en 2026. En 2024, recibió 1.371.895 visitantes internacionales y los ingresos por turismo alcanzaron los 1.280 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 25% respecto a 2023, según datos del Ministerio de Turismo, Vida Silvestre y Antigüedades. Las cifras han atraído a nuevos inversores y, con la promesa de estabilidad, también han llegado a Uganda experiencias que buscan el toque de elegancia que atrae a un turismo más exigente, con expectativas más elevadas, bolsillos más llenos y ganas de descubrir nuevos paraísos sin importar lo lejos que estén.

Vista aérea de la piscina de Lemala Wildwaters Lodge, en pleno contacto con el río Nilo.

El Lemala Wildwaters Lodge marca todas esas casillas: atrae a una clientela selecta que, probablemente, lleva muchos kilómetros a sus espaldas y a la que no es fácil impresionar y, a su vez, ha abierto la puerta a otras muchas propuestas con el sello del lujo para instalarse en África. Su gran baza es que no importa cuánto haya visto o viajado uno: cuando se pisa por primera vez es imposible no sentirse apabullado por la belleza de un lugar ubicado en uno de esos parajes en los que el entorno lo es todo. El urbanita corre el peligro de pasarse cada minuto de su tiempo deambulando con la boca abierta por los distintos espacios del Lodge (a partir de 250 dólares la noche por persona en la habitación más modesta).

“Lemala Wildwaters Lodge nació de una visión: celebrar uno de los ríos más emblemáticos del mundo [el Nilo] y uno de los bosques primarios más valiosos y vulnerables de Uganda, en Kangulumira, a solo 30 kilómetros al norte de donde el lago Victoria desemboca”, cuenta James Haigh, director de marketing de Lemala, que posee resorts por todo el continente. “Los fundadores reconocieron lo extraordinario de este entorno: rápidos atronadores por todos lados, un bosque prístino y un ecosistema insular intacto por el desarrollo. El objetivo era crear un albergue que sumergiera a los huéspedes en este paisaje tan singular, trabajando a la vez con las comunidades locales para garantizar su protección a largo plazo”, añade.

Pocos establecimientos se relacionan de una forma tan orgánica con la naturaleza, tanto en los materiales usados para su construcción como en su disposición y el diseño de sus instalaciones, siempre al servicio de los recovecos del río. “Siempre ha estado en el corazón de todo lo que hacemos; es parte de su ADN. En lugar de imponernos sobre la isla, nos adaptamos cuidadosamente a ella. Las pasarelas, terrazas y suites se ubicaron para preservar el bosque y proteger a tantos árboles como fuera posible. El propio Nilo marca el ritmo de vida aquí: el sonido de los rápidos, las vistas cambiantes, la energía del agua. Los huéspedes no solo se acercan a la naturaleza, se convierten en parte de ella”, asegura Haigh.

Interior del salón - comedor del alojamiento, ubicado en plena trayectoria del legendario río Nilo por Uganda. KibazziPius

Es innegable: el Nilo es el actor principal en Lemala, y lo impregna todo. Desde la atmósfera del espacio hasta el carácter del propio complejo, pensado para exprimir los estados de ánimo del río a través de puentes de madera que lo atraviesan. La actividad del agua proporciona al visitante una sensación que raramente se encuentra en el turismo moderno: la de estar completamente desconectado del mundo exterior. “Sé a qué te refieres. La sensación de aislamiento y de inmersión es difícil de describir”, cuenta Haigh. “Los huéspedes están rodeados por los poderosos rápidos del Nilo, pero la atmósfera sigue siendo serena, casi onírica. Con suites elevadas sobre el río y pasarelas que serpentean entre la selva tropical, muchos describen el lodge como un mundo oculto: a la vez emocionante y profundamente relajante”. El Wildwaters tiene, además, una ventaja añadida: se puede ir todo el año. Las estaciones secas de Uganda, de diciembre a febrero y de junio a agosto, son ideales para caminatas como excusa para ver gorilas y hacer safaris. Y en las estaciones lluviosas, el bosque muestra un aspecto apabullante y el río exhibe toda su fuerza.

Spa de El Lemala Wildwaters Lodge, con vistas del Nilo. O&M ST JOHN

Para los que no deseen volver a casa inmediatamente, Uganda ofrece una riqueza cultural inabarcable. Más de 50 grupos étnicos conviven en el país, y cada uno de ellos ofrece tradiciones y gastronomía propias. El Reino de Buganda, las comunidades del lago Bunyonyi o las tribus karamojong pueden regalar al curioso una visión profunda de la vida africana contemporánea. Además, el país permanece aún alejado de los circuitos más masificados de África, como Kenia o Tanzania, y eso ha jugado a su favor a la hora de tomar cada vez más protagonismo en el mapa turístico mundial.

Para Haigh, no solo Wildwaters está ayudando a cambiar la percepción de lo que es capaz de ofrecer el país: “Uganda siempre ha sido un tesoro y ahora el mundo está comenzando a notarlo. Ofrece una de las mezclas más ricas de experiencias en África: parques nacionales y una cultura cálida, vibrante y acogedora. Los viajeros sienten que están descubriendo un lugar lleno de vida. Por su extraordinaria belleza natural, su creciente reputación por el turismo sostenible o la genuina hospitalidad de su gente. ¿Qué más se puede pedir?”.