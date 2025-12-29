Los mejores consejos si quieres visitar el parque nacional Kruger, en Sudáfrica

Son más de 19.000 kilómetros cuadrados protegidos, así que es importante tener en cuenta cuándo ir y cómo llegar, el precio de las entradas o si es buena idea dormir dentro de este espacio protegido

Si estáis pensando en vivir una auténtica aventura de safari en Sudáfrica, el parque nacional Kruger es, sin duda, el mejor lugar para hacerlo. Después de nuestra experiencia recorriéndolo durante varios días, os dejamos aquí todos nuestros consejos, detalles prácticos y una opinión sincera de lo que supone dormir dentro del Kruger y disfrutar de sus paisajes salvajes.

Uno de los primeros consejos es tener en cuenta desde dónde llegar. Nosotros volamos desde Ciudad del Cabo, donde vivimos, al aeropuerto Kruger Mpumalanga (MQP), que se encuentra en Nelspruit, y fue una excelente decisión. Existen vuelos más económicos a Johannesburgo, pero después esperan cinco horas de coche hasta este parque nacional, y desde el aeropuerto de MQP hasta la entrada se tarda unos 40 minutos aproximadamente. Para los que prefieran conducir por Sudáfrica, una opción muy común entre viajeros, es bueno saber que las carreteras están en buen estado. Por cierto, dentro del propio parque también existe un aeropuerto más pequeño, aunque bastante más caro, por supuesto.

Otra cosa a tener en cuenta es que el parque se visita en tu coche propio, por lo que tendrás que alquilar uno sí o sí en el aeropuerto en el que aterrices.

Dónde alojarse dentro del Kruger

Dormir dentro del parque nacional Kruger fue una de las mejores decisiones del viaje. No solo por la comodidad de no tener que salir cada día, sino por el ambiente único que se respira al amanecer y al anochecer, cuando se escuchan los sonidos de la naturaleza a tu alrededor.

Eso sí, para poder hacerlo es imprescindible reservar con antelación, mínimo cinco o seis meses antes del viaje, ya que las plazas vuelan (sobre todo en temporada alta).

Nosotros pasamos tres noches en el Lower Sabie Rest Camp y una noche en Skukuza Rest Camp, dos de los campamentos más conocidos ubicados en el sur. Los alojamientos son sencillos pero muy acogedores, con opciones que van desde tiendas de campaña y cabañas sin baño (como la nuestra, que costó unos 50 euros por noche los cuatro) hasta bungalows más completos con cocina y baño privado. Y algo importante si se va a ir en verano con niños, ¡los campamentos tienen piscina! Para poder refrescarse después del día de safari.

Cabañas de Lower Sabie rest camp, en el parque nacional Kruger de Sudáfrica. anos Szep ( Alamy / CORDON PRESS )

Todo se reserva a través de la web oficial de los parques nacionales de Sudáfrica, San Parks, que además funciona de maravilla y permite ver fotos, precios y disponibilidad en tiempo real.

Entradas y pases: la Wild Card

Para entrar al parque hay que pagar una tarifa diaria de conservación, pero si se van a visitar más parques nacionales en el país sale mucho más rentable comprar la Wild Card. Se trata de un pase anual que permite la entrada ilimitada a la mayoría de los parques nacionales gestionados por San Parks. Se puede comprar directamente en su web o en las puertas de entrada del parque. A nosotros nos compensó comprarlo, ya que al vivir en Sudáfrica le sacaremos más partido el resto del año, aunque si solo se viene de viaje seguramente también salga a cuenta.

La entrada al parque nacional Kruger, en Sudáfrica. Janos Szep ( Alamy / CORDON PRESS )

Qué animales se pueden ver

El parque nacional Kruguer es enorme: más de 19.000 kilómetros cuadrados de pura vida salvaje. Y aunque todos soñamos con ver a los conocidos como los Big Five (león, leopardo, elefante, búfalo africano y rinoceronte), hay que tener algo de suerte… y paciencia.

Bisontes en el parque nacional Kruger, en el nordeste de Sudáfrica Adrián Rodríguez

Durante nuestro safari vimos montones de elefantes y jirafas, que al principio emocionan muchísimo, pero al tercer día ya te parece normal cruzarte con manadas enteras. También vimos hipopótamos, cocodrilos y un montón de antílopes. Los felinos, como los leones o guepardos, son más difíciles de ver, así que os recomendamos ir despacio, observar bien las zonas de matorrales y estar atentos cuando veáis coches parados: suele significar que hay algo interesante cerca.

Elefantes en el parque nacional Kruger. Feherty Photography ( Alamy / CORDON PRESS )

Y un consejo extra: madrugar. Los amaneceres en Kruger son mágicos y los animales están mucho más activos a primera hora. Aunque siendo sinceros, nosotros tuvimos más suerte al anochecer.

Cuántos días pasar en el Kruger

Nosotros estuvimos un total de cinco días (cuatro noches), pero tres días son suficientes para disfrutar sin que se haga repetitivo. Aunque, obviamente, esto depende de cada viajero y de cada grupo o familia; conocemos a gente que estaría una semana dentro del parque. A nuestros hijos les encantó, pero se hizo un poco largo tantos días y tanto coche.

Una buena idea es llegar a mediodía, hacer el primer recorrido esa tarde, dedicar el segundo día entero a explorar y aprovechar la mañana de la última jornada antes de volver al aeropuerto. Así tendréis una experiencia completa sin el cansancio de jornadas demasiado largas o repetitivas. Recordad que las distancias dentro del parque son grandes y hay que respetar los horarios de cierre de los campamentos.

Aeropuerto Kruger Mpumalanga, en el parque nacional Kruger, al nordeste de Sudáfrica. Adrián Rodríguez

Más información útil para preparar la visita