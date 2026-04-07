Por qué deberías visitar este año Corea del Sur

¿Corea del Sur está de moda? Será por el cine, por el boom de sus productos de cosmética, por la música, por la moda o por movimientos socioculturales como el Honjok, que proponen una vida feliz en soltería… Lo cierto es que hay muchos motivos detrás de que las cifras de turismo del país asiático hayan crecido de manera significativa los últimos años, y para que también Lonely Planet haya señalado este destino como uno de los favoritos para viajar este año.

Sea cual sea el motivo, las cifras no engañan: el sector turístico de Corea del Sur ha experimentado un resurgimiento, alcanzando la cifra récord de 18,5 millones de visitantes internacionales en 2025 y superando el máximo anterior de 2019. De ahí que con EL PAÍS Viajes se hayan realizado varios itinerarios los últimos años para conocer de cerca la cultura y sus principales destinos.

El edificio de Dongdaemun Design Plaza, inaugurado en 2014 por la famosa arquitecta Zaha Hadid. Keitma (Alamy Stock Photo)

Este 2026, seguimos esa misma estela, pero le añadimos un plus más: viajamos hasta Corea del Sur acompañados por quien la ha vivido desde dentro; una oportunidad infrecuente. Corea del Sur: tradición y modernidad es un viaje que se realizará el próximo 1 de octubre, —tendrá una duración de 13 días —, y estará guiado por el experto Ulises Tindón Manzano, traductor literario y profundo conocedor de la cultura coreana tras cinco años de estudios y vida en el país. Con él, cada etapa adquirirá un contexto: desde los reinos antiguos de Baekje y Silla hasta la creatividad urbana de Seúl y Busan, pasando por templos donde aún se escucha la rutina monástica y aldeas que conservan intactas sus tradiciones.

Este itinerario combina patrimonio, gastronomía local, naturaleza y la experiencia única de dormir en un templo. En grupo reducido y un programa diseñado para entender Corea del Sur más allá de las series, permite descubrir un país vibrante que mira al futuro sin renunciar a su alma histórica. Precisamente, hemos contado con su experiencia para realizar este artículo, donde encontrarás las principales razones que te llevarán al país antes de que termine el año. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Sigue leyendo!

La fortaleza y las murallas de Suwon. Keitma (Alamy Stock Photo)

¿Por qué deberíamos visitar Corea del Sur este año?

Una de las principales razones para visitar Corea del Sur en estas fechas —octubre— es que es, especialmente, una de las mejores de todo el año. “A los coreanos les gusta mucho ir a la montaña para disfrutar de los colores ocres, anaranjados y rojos de las hojas, a los que denominan Danpung”, explica Tindón. En octubre también se celebran dos de las fiestas nacionales más relevantes para el concepto de identidad coreana. El 3 de octubre es el Día de la Fundación Nacional, donde se celebra la fundación del reino mítico de Gojoseon por parte de Dangun en el año lunar 2333 antes de Cristo, y, por otro lado, el 9 de octubre es el Día del Hangul, el alfabeto fonético coreano que se creó en el 1443 para fomentar la alfabetización de las clases populares.

Además, como señalamos al inicio del artículo, es un país que está muy de moda. Así lo explica el propio Ulises: “Su producción cultural y tecnológica, sin darnos cuenta, ya había comenzado a conquistar nuestros hogares hace más de dos décadas. Ahora es el momento de experimentar Corea personalmente. Vivir la historia de una antigua civilización y apreciar la vibrante modernidad de sus mega urbes”.

Aquí tradición y modernidad —quizá esta última sea la más llamativa para muchos viajeros— viven en armonía, pero vamos a profundizar algo más en ellas con la ayuda de Ulises. Por lo que respecta a la tradición, habrá varios momentos especiales en el itinerario de EL PAÍS Viajes para conocerla. “El trayecto mismo describe el transcurso de la historia: llegamos a Seúl y pasamos por Gongju y Buyeo. Estas tres ciudades fueron capital del reino de Baekje a lo largo de la historia, aunque en aquel momento se llamaban Hanseong, Ungjin y Sabi, respectivamente. También visitaremos Gyeongju, la capital del reino de Silla”.

Como señala Tindón, hay un periodo muy importante de la historia coreana que es el de los tres reinos: Baekje, Goguryeo y Silla. Éste último fue el que por primera vez unificó la península coreana bajo un mismo estandarte. “Solamente con poder presenciar en persona las colecciones de los museos de Buyeo y Gyeongju uno puede hacer volar la imaginación sobre cómo vivían los coreanos en ese pasado lejano”. Por otro lado, también destaca la visita a la Escuela Confuciana de Dosan o al pueblo de Huahue con su museo de las máscaras, con excelentes ejemplos de las múltiples tradiciones que se han sucedido a lo largo de miles de años.

La espectacular librería de Starfield, en Seúl. BERK OZDEMIR (Alamy Stock Photo)

¿Y qué hay de la modernidad? En contraste con la tradición, esta se puede experimentar nada más poner un pie en el país, ya que el desarrollo tecnológico y urbanístico de Corea del Sur queda patente en el mismo aeropuerto de Incheon, abierto en 2001 como uno de los más modernos y actuales del planeta.

“El primer contraste entre modernidad y tradición del viaje será la visita a la librería moderna del centro comercial de Starfield, en contraposición a la fortaleza y las murallas de Suwon. En Busan y Seúl es donde podremos disfrutar incluso más de estos contrastes, pues todos los elementos históricos se encuentran rodeados del bullicio de la gran ciudad. La experiencia de adentrarse en Gyeongbokgung y percatarse de cómo se desvanece ese zumbido aturdidor de la gran ciudad, que casi habíamos olvidado que existía, es una de las cosas que siempre me impresionó mucho”.

Sin embargo, será en su capital, la atractiva Seúl, donde habrá más oportunidades de vivir con los cinco sentidos esa modernidad. “Por ejemplo, en el barrio de Dongdaemun (la gran puerta del Este) encontramos el mercado de seda, el mercado mayorista de ropa, y múltiples mercados y centros comerciales. A su lado se erige Dongdaemun Design Plaza, un edificio moderno, inaugurado en 2014, y diseñado por la famosa arquitecta Zaha Hadid”, explica Ulises.

En pleno barrio de Gangnam, donde se encuentra el templo de Bongeunsa también está el edificio de COEX, el centro comercial subterráneo más grande del mundo. Cerca de esa zona, el Lotte World Tower, un edificio de aproximadamente 555 metros de altura con 123 plantas, que fue inaugurado en 2017 y que ocupa actualmente el ranking de ser el sexto edificio más alto del mundo, nos demuestra una vez más por qué Seúl es una de las capitales más modernas del mundo.

Unas niñas con el traje tradicional surcoreano en el palacio de Gyeongbokgung, Seúl. Alamy Stock Photo

El itinerario exclusivo a Corea del Sur con EL PAÍS Viajes

La relación de Ulises Tindón Manzano, el experto de EL PAÍS Viajes en Corea del Sur, no solo se limita al ámbito académico y profesional, sino que va más allá. En el país conoció a su mujer, y esto le abrió las puertas al mundo surcoreano. “Visité decenas de montañas, y más de cincuenta templos budistas. Hice tours literarios, culturales y gastronómicos. Todos los programas académicos que cursé tenían viajes culturales incluidos, y mis amigos y familiares de acogida también me llevaron en innumerables excursiones por todo el país. La cultura coreana es algo que me apasiona y trasladar esa pasión es, sin duda, más allá de los conocimientos que pueda transmitir, lo más valioso”.

Por esa razón, este itinerario ha sido diseñado y supervisado por él a medida. Hay mucho por ver y hacer, sin embargo, él destaca varias partes del viaje. “En primer lugar, cuando lleguemos a la ciudad de Jeonju nos alojaremos en una casa tradicional coreana (hanok). Este tipo de casas tienen suelos radiantes, porches de madera y un ambiente muy acogedor”, subraya. También habrá una noche donde se duerma en un templo budista, y al alba, se presenciará el ritual de los monjes y el arte marcial denominado Sonmudo. “Esta podría ser una experiencia muy gratificante si se deja uno llevar y participa de las actividades propuestas por el templo. Y mi favorito de todo el trayecto, por los recuerdos que tengo de las múltiples visitas que hice, es el parque nacional de Seoraksan”.

En este lugar, se visitará primero el templo y, después, habrá varias opciones: subir solamente con el teleférico a un pico cercano, subir hasta Heundeulbawi, un paseo vigorizante con unas vistas de la montaña preciosas y una dificultad media-baja; y la tercera y última opción, ascender hasta Ulsanbawi, una caminata más exigente pero cuya recompensa son unas vistas y fotos impresionantes para el recuerdo. “Desde luego, es una victoria física y sensorial para hacer al menos una vez en la vida”.

*Si quieres más información sobre este y otros viajes similares, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

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