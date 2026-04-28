Los alcaldes de Barcelona y Londres reivindican “recuperar el centro de las ciudades para los vecinos”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y su homólogo de Londres, Sadiq Khan, se reunieron este martes en Madrid, en el marco del foro Bloomberg City Lab, y revindicaron “recuperar el centro de las ciudades para los vecinos”. Los dos alcaldes exhibieron sintonía política y personal y mostraron interés en compartir y conocer dos proyectos como son la transformación de la Rambla, en Barcelona, y Oxford Street, en Londres como ejemplos de intervenciones “que tienen en común la intención de recuperarlas para los vecinos”, en palabras de Collboni. En julio, explicó el primer edil de Barcelona, habrá intercambio entre los equipos técnicos de las dos ciudades.

“Hemos compartido con el alcalde Khan los retos que tenemos las grandes ciudades europeas en materia de vivienda (como la regulación del alquiler y el cierre de pisos turisticos) y cambio climático para hacerlas más confortables”, explicó Collboni, quien defendió, en concreto, “el derecho a quedarse por parte de los ciudadanos ante la especulación, gentrificación e inhabitabilidad de la ciudad”. “Son retos nuevos que nos obligan a aplicar políticas innovadoras que no se habían hecho hasta ahora”, añadió.

En su turno, Sadiq Khan, que dirige la red de ciudades contra los efectos del cambio climático C40, aseguró: “Una de mis ambiciones es aprender de Barcelona”. Khan, además, se refirió “a retos que se convierten en oportunidades, citando el caso del tráfico o vivienda, citando la transformación de La Rambla. El alcalde de Londres celebró la buena relación “personal y política” que tiene con Collboni y apostó porque las ciudades “no compitan, sino que colaboren y trabajen conjuntamente”.

Por la mañana, durante el foro Bloomberg City Lab, en el Teatro Real, Collboni reivindicó la importancia de la red de Alcaldes por la Vivienda impulsada por Barcelona hace dos años y a la que pertenecen otras ciudades como París, Roma, Ámsterdam, Atenas, Dublín o Múnich para poner a la vivienda en la agenda europea. “Gracias a nuestra colaboración, por primera vez la UE tiene un comisario de Vivienda y luchamos por recursos para construir vivienda asequible. Defender la vivienda es defender la democracia”, recalcó Collboni frente, dijo, a la desinformación y el autoritarismo.

El acto, en el que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ejerció de anfitrión, se convirtió en un improvisado campo de batalla ideológico en el que PP y PSOE reivindicaron sus modelos de gestión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso como ejemplo a Barcelona y Vitoria, ambas con regidores socialistas y con políticas de vivienda, peatonalizaciones y aumento de zonas verdes. Sánchez lamentó cómo la asunción por parte del partido de Génova del ideario negacionista se consolida en “la conformación de gobiernos que niegan los efectos y la naturaleza de la emergencia climática”.

El alcalde de Madrid defendió haber creado las condiciones necesarias para agilizar edificar viviendas con las que responder a la falta de oferta. Almeida pretende duplicar o incluso triplicar el número de 150.000 viviendas que actualmente está previsto edificar en los diferentes proyectos urbanísticos ya planteados y aprobados. Collboni, en cambio, parte de otra perspectiva para combatir la carestía de vivienda. El regidor de Barcelona desgranó las medidas que ha impulsado en su primer mandato y que se basa en dos patas: el tope a la subida de los precios del alquiler y la decisión de no renovar ninguna licencia de pisos turísticos a partir de 2028. “Airbnb no podrá operar más que la ciudad de la ciudad, lo que supondrá poner 10.000 viviendas que ahora están en uso turístico al alcance de las familias de la ciudad”, apuntó.

El regidor del PSC destacó que el Ayuntamiento está construyendo más vivienda protegida y ya tiene 10.000 en proyecto. Collboni explicó además el proyecto innovador de rehabilitación de viviendas en Barcelona, usando inteligencia artificial para facilitar información, reducir burocracia, ayudar con la financiación y crear consenso en las comunidades premiado por la Fundación Bloomberg.

Durante el foro Bloomberg City Lab, Pedro Sánchez aprovechó para contraponer el modelo que representa con el de la derecha en dos materias muy sensibles para los ciudadanos: la vivienda y la inmigración. El presidente del Gobierno defendió el proceso de regularización de medio millón de personas en situación irregular y la intervención de un mercado del alquiler “que no funciona” como remedio a los precios desorbitados que han convertido el acceso a la vivienda en el gran problema de la legislatura.