24 horas en Huelva, entre la influencia de los ingleses y atardeceres malvas

En tan solo un día se pueden descubrir los monumentos naturales y la arquitectura civil, social e industrial de este antiquísimo pueblo pesquero que ha visto pasar varias civilizaciones y aún conserva su legado británico

Este antiquísimo pueblo pesquero ha crecido y se ha desarrollado entre las marismas de los ríos Tinto y Odiel y los cabezos o conqueros, una serie de elevaciones tipo colinas que hay a lo largo de la ciudad, formados por sedimentación marina. Hoy son monumentos naturales en los que han aparecido esqueletos de ballenas, dientes de tiburones y conchas. Estos no son los únicos restos que han salido a la luz. Bajo la superficie de Huelva se han encontrado restos de santuarios fenicios, asentamientos griegos y un faro romano. Sobre su superficie queda un legado británico en forma de avances médicos, el ferrocarril, un muelle en el que desde hace tiempo no se cargan ni descargan minerales provenientes de las minas de Riotinto ni mercancías, un antiguo hotel de lujo en el que no hay huéspedes, un barrio obrero que parece sacado de Mánchester y el Real Club Recreativo de Huelva, decano de los equipos de fútbol españoles y fundado por un puñado de escoceses en 1889. Desde finales del siglo XIX y hasta mediados del XX, la ciudad fue la sede administrativa y financiera de la compañía que explotaba las minas de Riotinto, y que antes explotaron tartesos, fenicios y romanos.

Un poco por desconocimiento y otro tanto por la mala comunicación, sin aeropuerto y sin tren de alta velocidad (se le espera desde hace mucho tiempo), Huelva es una ciudad sin masificar, cómoda de visitar y con unos atardeceres color malva que son un espectáculo para el disfrute quienes se dan cita en torno al muelle. No muy lejos del mismo está el muelle de las Canoas, desde el que zarpa una embarcación que va a Punta Umbría, una localidad que hicieron turística los británicos. Pocas cosas no le debe Huelva a los del té de las cinco.

10.00 Muelle de partida: la plaza de las Monjas

Punto neurálgico de la ciudad en el que destacan varios edificios, como el Hotel París (1) (hoy Hostal Antiguo Palacio Hotel París) y el convento de las Agustinas (2). El primero, construido en 1907, es obra del arquitecto Francisco Monís y Morales. De su fachada híbrida —combina elementos clasicistas y modernistas, con ladrillo visto y azulejos—, destaca la cúpula esférica que remata una de las dos partes en las que se dividía en origen el edificio. Después de un tiempo en desuso, en la actualidad funciona como un hostal con habitaciones dobles con baño privado. Del convento de Santa María de Gracia, que durante la Guerra Civil sufrió muchos daños, solo queda una pequeña parte. Debajo del mismo había un faro romano, es decir, que llegaba el agua.

El monumento de Colón, en la plaza de las Monjas de Huelva. alexbuess (Alamy / Cordon Press)

En torno a la plaza hay bares con terrazas y un quiosco —construcción muy típica en Huelva— en el que hacen hamburguesas. En el extremo sudeste de la plaza se encuentra el monumento a Cristóbal Colón, quien señala al mar y da paso a la avenida Martín Alonso Pinzón. Avenida que da a parar a la plaza de la Constitución, donde se encuentra el regio Ayuntamiento. Un edificio de estilo neoherreriano inspirado en el antiguo Ministerio del Aire que hay en Madrid y rematado por dos grandes torres en sus extremos.

Terrazas en los alrededores de la plaza de las Monjas. agsaz (Alamy / Cordon press)

11.30 Primera escala: Casa Colón

Casa Colón es un complejo de cuatro edificios construido en 1883 que albergó en la época el Hotel Colón (3). Su construcción encaja en el contexto de la celebración de los actos del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América. Llegó a ser el hotel más lujoso de la época. Sus habitaciones disponían de luz eléctrica, chimeneas, baños y agua corriente, fría o caliente y dulce o salada. Como hotel funcionó poco tiempo, hasta 1896. No había tanta gente que se lo pudiera permitir. Luego fue sede de la compañía explotadora de las minas de Riotinto y también el sitio en el que se firmó el 18 de diciembre de 1889 el acta fundacional del Recreativo de Huelva. Justo en frente hay un busto de Charles Adam, el primer presidente del Recre (como se conoce popularmente al club de fútbol). La Casa Colón es un vago recuerdo del hotel que fue. El interior está totalmente reformado y de los cuatro edificios quedan tres: La Casa Grande (donde estaban las suites, con chimeneas) y los pabellones laterales, de Poniente y de Levante. El del norte se derribó. Era un salón de baile y gran comedor, y hoy es un auditorio. Lo que sí se conserva es el jardín, en el que se plantaron especies propias de las colonias británicas y de otros lugares, como los dragos canarios.

En frente, al otro lado de la avenida Martín Alonso Pinzón, se encuentra el monumento a la Virgen del Rocío (plaza del Punto, antigua ubicación de la Aduana) (4), de la que la gente de por aquí es muy devota.

El monumento a la Virgen del Rocío, en la plaza del Punto de Huelva. Domingo Leiva (Alamy / Cordon Press)

12.30 Y de repente… Mánchester

Antes de llegar al antiguo barrio obrero Reina Victoria, yendo por la Alameda Sundheim, se pasa por La Casona (5), construcción similar a la Casa Colón, pero más pequeña, y que en la actualidad es un bar de copas; y por los Jardines del Velódromo (6), primera localización del campo en el que jugaba el Recreativo de Huelva y donde había una pista ciclista. En dichos jardines está el Monumento al Velódromo y un quiosco en el que se puede tomar asiento para tomar un café. Cerca está el Real Club Recreativo de Tenis.

Una de las casas del barrio Reina Victoria de huelva. Jorge Tutor (Alamy / Cordon Press)

El barrio Reina Victoria (7), en honor a la reina española Victoria Eugenia de Battenberg, se ubica sobre el antiguo cerro de San Cristóbal. Una especie de ciudad jardín de estilo ecléctico integrada en la ciudad que antes estaba a las afueras. El acceso al mismo está precedido por una vieja casa del guarda (hoy cafetería) y unas escaleras. En su momento, estaba rodeado por un muro y en el mismo vivían obreros. Era un barrio de aspecto inglés en el que residían trabajadores españoles. Hoy está considerado Bien de Interés Cultural. Al lado estaba el Hospital de los Ingleses y cerca pasaban las vías del tren que desembocan en el muelle.

Desde el barrio se ve la torre de una gasolinera de arquitectura moderna, obra de Alejandro Herrero Ayllón.

14.30 Una comida con historia

En el número 14 de la calle Berdigón se encuentra la casa más antigua de la ciudad. Data del siglo XV y se corresponde con una vivienda de pescadores. Hasta se conserva la rampa por la que se introducía la barca al agua. Hoy es un bar, Berdigón 14 (8), y una especie de centro cultural informal en el que, mientras se come y se bebe, se aprende historia de la ciudad.

En los alrededores de esa calle, además de más bares y restaurantes —El Portichuelo, Azabache, Agmanir (típico bar de tapitas), Tapeito, Kalaka, La Fonda de María Mandao, Gran Vía Uno o Casa Paco—, se pueden ver muchos trabajos de forja modernista en los balcones y en los bancos que se suceden por las calles. Bancos modelo Huelva. Los británicos introdujeron una fundición y la técnica de la forja.

17.30 Un saludo a uno de los maestros de la comunicación

De Huelva era oriundo el periodista Jesús Hermida. En la ciudad hay un Centro de la Comunicación Jesús Hermida (9), en cuyo interior se expone todo lo relacionado con la comunicación. En el exterior hay un pequeño espacio con esculturas en honor a otros grandes periodistas nacidos en Huelva, como Jesús Quintero.

19.00 La hora malva

Los jardines del santuario de la Virgen de la Cinta. agsaz (Alamy / Cordon press)Spain

En Huelva se presume de atardeceres, que se pueden contemplar desde varios sitios. Como el mirador del Conquero (10), en el que se encuentra el santuario de la Virgen de la Cinta, que tocan los jugadores del Recre antes de saltar al césped. Desde este balcón se pueden ver las localidades vecinas de Punta Umbría, Aljaraque, Corrales y Gibraleón y la zona norte del estuario de la marisma del Odiel. Otro sitio desde el que contemplar el atardecer es el muelle de la Compañía de Riotinto (11), hasta el que llegaba el ferrocarril, proveniente de las minas de Riotinto, en el interior de la provincia. El muelle es una estructura de hierro y madera de dos alturas que se introduce en el río Odiel en curva. Un buen ejemplo de arquitectura industrial. En su momento, los barcos atracaban a ambos lados del mismo para cargar y descargar. Funcionó cien años, hasta 1974. Desde el mismo se ve el estadio Nuevo Colombio (12). Hay otro muelle, de la otra compañía explotadora, Tharsis. De los cuatro muelles que había en Huelva, hoy quedan dos.

21.00 Traslado a Punta Umbría como hacían los británicos

Desde el muelle de las Canoas (13) zarpa un barco con destino a Punta Umbría (el recorrido dura unos 45 minutos), localidad que los británicos adoptaron como su lugar de descanso y para airearse de los malos humos que se respiraban en el entorno de las minas. Antes a Punta Umbría no iba nadie, era un sitio inaccesible y peligroso. Hoy es uno de los principales lugares de veraneo en la provincia, en el que todavía quedan casas de estilo inglés y hay una gran cultura de chiringuito de playa. La embarcación atraca muy cerca de la lonja, por la que se hacen visitas guiadas.

Vista aérea de la playa de Punta Umbría. TOÑO BALAGUER (GETTY IMAGES)

A lo largo de su larga playa se han instalado los resorts Barceló Punta Umbría Beach Resort y Barceló Punta Umbría Mar, complejos hoteleros en los que se alojan la mayor parte de veraneantes, nacionales y extranjeros, que vienen por aquí.