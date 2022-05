6

Además, en su otra vida lejos del voluntariado, Olha también es profesora de preescolar, monitora de aikido y amante de la jardinería. “El día 25 me llamaron del colegio para avisar de que se suspendían las clases temporalmente. Al mismo tiempo, una amiga me enviaba un mensaje para decirme que Kharkiv estaba siendo bombardeado. En ese instante me fui directamente al centro de evacuación de la ciudad para recibir a los miles de desplazados que venían de las zonas bajo bombardeos. La gente llegaba histérica a la estación. Así empezó todo y, desde entonces, no he parado de hablar con familias traumatizadas”, cuenta.