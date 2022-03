1

The Mouth of Krishna #243 2013



A lo largo de su trayectoria, la pareja de fotógrafos ha sentido una fuerte atracción por Japón, ofreciendo una nueva lectura del país que se aleja del estereotipo al tiempo que integra muchos componentes de su distintivo sentido artístico y de su filosofía.



El tiempo, el espacio y el ser son temas recurrentes en la obra de este dúo de fotó¬grafos catalán, que ha encontrado una manera de interpretar la realidad a través de los valores estéticos de la cultura oriental. Una estética basada en la sencillez y centrada en la naturaleza. En aquello que no es eterno; lo frágil, lo imperfecto, y donde toda brota de la oscuridad, de ahí que importe tanto lo que se ve como lo que se intuye en cada una de sus imágenes. La serie The Mouth of Krishna toma su título de un relato de la mitología hindú que cuenta cómo el dios, siendo niño, es reprendido por su madre por comer tierra. Al abrir la boca del pequeño Krishna para sacar la suciedad, Yashoda, su madre, pudo ver en su interior el universo en toda su integridad. “En cada parte de la naturaleza encontramos el universo como un todo”, destacan los artistas. “Hamlet vio un espacio infinito en la cáscara de una nuez; William Blake vio un mundo en un grano de are¬na, un cielo en una flor salvaje y la eternidad en una hora”. Así, mediante la exaltación del mundo natural, la obra de Albarrán Cabrera (Anna Cabrera y Ángel Albarrán) alude a la necesidad de aprender a apreciar la belleza para lograr un mejor entendimiento del mundo que nos rodea. Un recordatorio de lo que está en juego si las dañinas prácticas que alteran el clima no cambian. La obra se podrá ver en la galería Esther Woerdehoff de Ginebra a partir del 24 de marzo.