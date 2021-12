1

Juan Ramón Jiménez. Casa Museo, Zenobia- Juan Ramón Jiménez, en Moguer (Huelva).

“Durante un mes he podido tocar, oler, mirar, atreverme a meter las manos en los bolsillos de su traje gris, airear su ropa mientras la fotografío en el patio de la casa de su infancia en Moguer. Las plumas, máquinas de escribir (en la imagen pequeña a la derecha), trajes, camisas, cartas, zapatos, pañuelos, peine, bufandas, pijamas, zapatillas…



Traje de chaqueta gris 'Griffon Clothes. Cabres Stores, Puerto Rico'.



Hace unos cuantos años comencé a fotografiar en diferentes lugares vinculados a las vidas de poetas y otras figuras fundamentales de la creación y la cultura. En sus escenarios encontré la continuación de mi trabajo poético sobre la memoria. Observando la fuerte presencia en la ausencia, comencé a acumular como una coleccionista imágenes de los objetos de escritores de nuestra literatura universal. Esas imágenes me hacen consciente de la inevitable melancolía que portan; las ordeno y clasifico en una escritura del objeto. Oliva María Rubio me acompaña como comisaria en este apasionante y ambicioso proyecto.