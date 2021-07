3

"Una canoa en el río Guayas, que está junto a mi pueblo. Allá pasé mi infancia, allá llegó la violencia y el ciclo no terminó”.



No tuvieron juicio alguno ni derecho a defenderse. Mi tío Noé me contó que fue torturado por militares para obligarle a declarar que era guerrillero. Y recuerdo las palabras de mi abuela María, durante este proyecto, cuando me dijo: “Lo único que me faltó fue llorar sangre”. Muchos creen que mi historia es impresionante. Pero en realidad es simplemente un reflejo de infinidad de historias similares que se han vivido y se viven todavía en Latinoamérica.