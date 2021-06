Cómo fomentar la bici en la ciudad

En el Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora el 3 de junio, parece que hay que incidir en que la bicicleta es un eficiente medio de transporte en la ciudad. Los que nos movemos habitualmente en bici llegamos a nuestro destino puntuales, sin sufrir atascos o problemas de aparcamiento; el ejercicio nos ayuda a combatir el estrés, el insomnio o el sobrepeso… No generamos ruido, ni emisiones contaminantes. Y en definitiva, llegamos a los sitios con una sonrisa.

Si las empresas, centros de estudios y gobiernos fomentaran más la bici como medio de transporte, se reduciría el absentismo laboral en 1,3 días de media en Europa, (un ahorro de cinco billones de euros al año, según la ECF) y la concentración académica de los niños que van al cole en bici se incrementaría en un 8%. Pero es que además, supone para el usuario un ahorro económico considerable: ¿Alguna vez has calculado cuánto gastas en gasolina, sólo en tus trayectos a la oficina, o en aparcamiento?

Si quieres ayudar a fomentar la bici, aquí algunas ideas:

1. Utilizándola en tus desplazamientos, porque el ejemplo mueve más que un buen argumento.

2. Pide aparcabicis en edificios públicos, museos, centros educativos, oficinas y comunidades de vecinos

3. Si en tu empresa no hay duchas, busca alianzas entre ésta y algún gimnasio cercano para que podáis acceder a los vestuarios.

4. Ayuda a difundir las bondades de la bici en tus redes sociales. Puedes utilizar estos carteles preparados para la ocasión.

5. Si tienes hijos... ¿has valorado que vayan en bici al cole/instituto/universidad? La mejor forma de educar es con el ejemplo, y vivir de forma saludable es fundamental para que crezcan con buenos hábitos.

6. Si tienes que enviar algún paquete/sobre, ¿se te ha ocurrido probar el servicio de mensajería en bicicleta?

7. Si conoces a alguien que no sepa montar en bici, anímale a que se apunte a algún curso de iniciación para adultos. Los hay y cambian la vida de quienes lo hacen.

8. Si eres médico o personal sanitario, receta bicicleta o pregunta al paciente si podría plantearse ir en bici al trabajo. Siempre me he preguntado por qué no lo hacen y sin embargo, siempre preguntan por hábitos frente al tabaco o el alcohol.

9. Si eres profesor de arte/fotografía... ¿Has pensado en poner temática a alguna prueba para los alumnos? Fotografiar bicis en Madrid, por ejemplo y luego intentar exponerlas en algún sitio.

10. Si lo tuyo es la publicidad, el cine o la comunicación audiovisual, ¿qué tal si aceptas el reto de hacer una campaña o anuncio para fomentar la bici como medio de transporte?

11. Si formas parte de un grupo de música o trabajas en alguna productora... ¿Has escrito alguna canción sobre la bici o se te ha ocurrido incluir gente en bici en algún videoclip?

12. Si eres arquitecto de interiores... ¿Qué te parecería sustituir esos cuadros abstractos por otros con bicis? Existen fotografías antiguas muy bonitas de bicis en la ciudad, u otras más actuales.

13. Comparte este artículo para que todos nos pongamos a ello antes del 3 de abril.

En serio, no es tan difícil fomentar la bici como medio de transporte. La bici se vende sola, y es que es el mejor medio de transporte. Si no me crees, haz la prueba.

Isabel Ramis, autora del blog Muévete en bici por Madrid. En Twitter es @yayel