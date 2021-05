6

Una estrategia clave para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3.2 -para 2030 reducir la mortalidad neonatal a no más de 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de cinco años a no más de 25 por cada 1.000 nacidos vivos- es combatir enfermedades como la diarrea, la neumonía -causante de unas 800.0000 defunciones de críos cada año- y el paludismo. Pero el acceso a la sanidad es un desafío. Más de la mitad de pequeños con episodios de diarrea (53,6%) no recibieron atención profesional alguna, según la fotografía más reciente de la encuesta nacional de indicadores múltiples publicada en octubre de 2020.