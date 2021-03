3

La educación a distancia en Venezuela es a la distancia de un abismo. La carrera de obstáculos que deben superar los alumnos es el lugar común en el sistema escolar venezolano, que desde hace un año no ha vuelto a las aulas y todavía está lejos de volver. Uno de los países con la conectividad más lenta de la región, en el que seis de cada 10 personas no poseen un móvil y donde varias regiones pasan varias horas al día a oscuras por los apagones, pasó a educarse a través de un intermitente WhatsApp, clases grabadas que transmiten en la televisión estatal y centenares de fotocopias de guías que los padres recogen en los colegios quincenalmente y a veces no pueden pagar.