Diez consejos para combatir la polución digital

¡Qué fácil es hacer clic con el mouse! Para autorizar o no las cookies, para reafirmar que no se es un robot, para bloquear o no pop-ups... Y también con qué facilidad le damos al botón de “abónese a nuestra newsletter”. Por si acaso, podemos pensar. Nunca está de más recibir información que en un momento dado puede sernos útil. La triste realidad es que toda esta circulación intensiva de emails está contaminando nuestro bonito planeta y la mayoría de las veces para nada.

Hablamos ya de la relación entre la polución global y los correos electrónicos en el post Borra emails para salvar el planeta hace un par de años. En 2020 la contaminación digital representó el 3,7% de las emisiones mundiales de carbono, más que todo el sector de la aviación civil y casi tanto como Rusia. La huella de carbono anual de internet es cuatro veces mayor que la de España, según datos de Cleanfox.

Ya en el 2019 hablamos de Cleanfox, la aplicación que te ayuda a “limpiar” tu buzón de boletines comerciales, informaciones que quizá un día fueron deseadas, y por eso le diste al clic, pero que en realidad hoy en día duermen el sueño de los justos y, sin que sirvan para nada, están ocupando espacio y por ende contaminando. En este 2021 Cleanfox ha hecho público un informe sobre el “peso” de la contaminación en varios países europeos: Francia, Reino Unido, Alemania y España. Para realizar el estudio se han basado en el panel de sus 3,5 millones de usuarios.

La generación X es el grupo cuyos buzones de correo más contaminan en los cuatro países observados

En términos globales, el Reino Unido es el país más contaminante puesto que es el que de media acumula más correos no leídos. España se sitúa en la tercera posición. Según se desprende de su informe, los boletines promocionales recibidos en España causaron la emisión de 30 kilos de CO 2 por persona, lo que equivale a recorrer 250 kilómetros en coche. De estos emails además sólo se abrió el 18%.

El estudio también llega a conclusiones en función de la edad y del género. Así por lo tanto, se concluye que la generación X (1966-1980) es el grupo cuyos buzones de correo más contaminan en los cuatro países observados. En el caso de España, con 2.994 boletines sin abrir en 2020, eso corresponde a la huella de carbono de 250 kilómetros en coche. En promedio, también se observa que las mujeres constituyen el mayor número de destinatarios de newsletter en los cuatro países. En el caso de España, reciben 224 boletines de media más que los hombres.

(c) Cleanfox

Si todos los españoles borraran sus correos electrónicos innecesarios, se evitaría la emisión de 1,8 millones de toneladas de CO 2 al año, lo que equivale a la contaminación que emite una ciudad de 150.000 habitantes, como por ejemplo Marbella, durante un año. En su informe Cleanfox ofrece otros nueve consejos para combatir la polución digital, además del consabido borrado de emails. A saber:

1) Enviar archivos adjuntos mediante un enlace de descarga a través de plataformas como WeTransfer, para evitar aumentar el peso del email.

2) Apagar el buzón de internet cuando te vayas de vacaciones, salgas o duermas.

3) Utilizar plataformas de mensajería directa como Slack, que consumen menos energía y contaminan menos que el correo electrónico.

4) Escoge un motor de búsqueda como Ecosia o Lilo, que permiten compensar las búsquedas en internet.

5) Haz un streaming razonable y baja la calidad de los vídeos. Hay que apagar también las cámaras durante las reuniones.

6) Descárgate la música (vídeos) en el teléfono en vez de escuchar música en la calle conectado a Youtube. La música descargada consume menos energía que la escuchada online.

7) Selecciona los destinatarios de los emails en vez de por defecto “responder a todos”.

8) Prolonga al máximo la vida de tus aparatos y si se necesita el recambio, opta por un producto reacondicionado.