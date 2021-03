4

La ministra de Educación, Claudia Ruiz Casasola, conocía los retos de su comunidad. En una entrevista con Planeta Futuro aseguró que “no fueron un obstáculo”: “Nuestra estrategia no está pensada para los niños que tienen electricidad; sino para los niños de las áreas rurales lejanas. Y nuestros materiales van impresos para todos, no importa en dónde estén. [...] Para nosotros lo prioritario son los materiales impresos, que los niños no tengan energía no es ningún obstáculo. La televisión y la radio son un complemento”.