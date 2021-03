9

El cartel del 'maqui' o cantina Crinsh-Crinsh, en la aldea de Agou, anuncia que allí dentro se puede degustar "sabrosa carne de la selva". No todos los marfileños consumen estos animales, matiza Anicet Zran, historiador de la Universidad Alassane Ouattara. En la costa se come sobre todo pescado, y a causa de su religión, los musulmanes evitan algunas clases de caza. Pero para gran parte de los marfileños, la carne de monte no solo es necesaria para sobrevivir, sino también una costumbre de gran valor cultural.