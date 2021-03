¿Apasionado del vino o la cerveza? Llena la bodega con los mejores descuentos sin salir de casa

Pasamos mucho tiempo en casa y eso ha hecho que nuestras rutinas hayan cambiado un poco. Las grandes celebraciones y eventos se han sustituido por pequeñas reuniones en terrazas o en casas. Aun así, somos muchos los que no vamos a renunciar a un buen vino o una buena cervecita cuando nos juntamos con los amigos o la familia, en una mesa o a través de una pantalla.

Durante los primeros días del confinamiento de marzo el consumo de vino y cerveza aumentó. Los bares estaban cerrados, pero en muchos carritos de la compra se veían más botellas o latas. Este aumento también se notó en las empresas online especializadas en la venta de estas bebidas. Poco a poco, la compra online de bebidas alcohólicas se ha popularizado y hoy hay bastante tiendas especializadas donde se pueden encontrar botellas normales o de añadas y bodegas un poco más especiales.

Esta recopilación de descuentos en EL PAÍS Escaparate aúna las mejores ofertas que hay a día de hoy para comprar vino online. Todas las tiendas que aparecen a continuación, están altamente especializadas en el envío de este tipo de mercancía, por lo que no deberíamos preocuparnos de si se rompen o estropean por el camino.

Tiendas especializadas

Las vinotecas son un lugar muy atractivo para los amantes del vino. Muchas de ellas han permanecido cerradas una temporada y sus habituales han tenido que buscar alternativas online. Las páginas web especializadas en vino son cada vez más populares y ofrecen a sus usuarios muchísima información para que acierten con su selección.

Bodeboca

Esta tienda está altamente especializada en la venta de vinos y destilados. Ofrece una venta abierta con cientos de botellas para todos los públicos y ventas privadas de cosechas más especiales o con mejores precios para sus suscriptores. ¿Quieres aprender del vino? También cuentan con The Box, una suscripción mensual con la que recibirás dos vinos junto con una ficha para aprender a catarlos, cómo se maridan… Y por supuesto, todos los accesorios básicos para los amantes del vino.

Pero si nos centramos en el precio, una de las ventajas que este comercio da a sus socios es un descuento de 10 euros en la primera compra. Para el resto, pueden utilizar el código descuento exclusivo de Descuentos EL PAÍS del 5%.

Código exclusivo en Bodeboca del 5%

Vivino

Es otra de las tiendas donde es fácil acertar en la compra de un buen vino. Cada botella que aparece en su web cuenta con valoraciones de compradores pasados, con consejos de maridaje y toda la información acerca de su cata. En este caso, la web ofrece una función muy interesante que permite elegir la botella según la comida que habrá en el plato, una ayuda para los que se inician en este mundo o para los que simplemente quieren acertar con su elección.

En cuanto a las ofertas que nos ofrece Vivino, encontramos un código del 15% para todos los usuarios que realicen una primera compra. Y no se queda ahí, siempre hay ofertas y códigos aplicables a vinos concretos, o que ofrecen envíos gratis. Acuérdate de consultar nuestra página de la marca antes de hacer una compra.

Código del 15% para la primera compra en Vivino

Los supermercados tradicionales

Una opción también legítima, quizá un poco menos especializada, es echar mano de uno de nuestros supermercados habituales para comprar vino. En muchas ocasiones, las botellas que encontraremos en estos lugares pueden ser tan buenas como las que veremos en tiendas especializadas.

El Corte Inglés

Otra opción a la hora de hacerte con una bebida que no defraude es acudir a uno de los supermercados de confianza por excelencia. En la tienda online de El Corte Inglés se pueden encontrar ofertas en cajas de vino o en botellas concretas. Pero si buscas algo un poco más especial, no dudes en echarle un vistazo a la sección de vinos de su Club Gourmet. Aquí podrás encontrar grandes bodegas y filtrarlas por precio o estilo.

Estos días, además, es posible disfrutar de ofertas en cosechas concretas, en pack o botellas de vino. En algunos casos llegan a alcanzar el 20% de descuento.

Vinos y champagnes desde 7 euros en El Corte Inglés

DIA

En este supermercado la variedad de vinos y espirituosos puede no ser tan amplia como en alguna de las tiendas mencionadas anteriormente. Sin embargo, a menudo cuentan con grandes ofertas en bodegas reconocidas que no deberían pasar desapercibidas. Los nuevos usuarios, añadan o no una bebida alcohólica a su cesta de la compra, podrán ahorrar 7 euros en su compra.

Vinos desde 3,59 euros en DIA

