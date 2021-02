Las mejores máquinas para envasar al vacío en el hogar

Nuestra experta ha elegido el modelo FoodSaver FFS017X como la mejor envasadora al vacío, por su capacidad de succión, la potencia que proporciona y sus funciones adicionales.

El número de electrodomésticos y utensilios que usamos en la cocina no para de crecer. Lo habitual es equiparla con un robot de cocina, una tostadora, una freidora, una licuadora, entre otros accesorios. Todo dependerá de nuestras necesidades. ¿Qué tal una envasadora al vacío? Aunque este tipo de máquinas son habituales de ciertos establecimientos, como las charcuterías y carnicerías, existen modelos pensados para el ámbito doméstico, como los escogidos para esta comparativa.

¿Por qué comprar una envasadora al vacío? Ventajas

Las ventajas que ofrecen son diversas. Así, por ejemplo, los alimentos (ya estén crudos o cocinados) se conservan mucho mejor y durante más tiempo antes de su consumo. También mantienen mejor su textura, sabor y nutrientes, a la vez que evitamos su deterioro y acabar desperdiciando ciertos productos porque se ponen malos. Ahorramos, asimismo, espacio en el frigorífico y el congelador, porque las bolsas en las que se depositan los alimentos ocupan menos espacio cuando se extrae el aire para proceder al envasado al vacío.

¿Cómo funciona una envasadora al vacío?

Su funcionamiento es sencillo. Podemos utilizar bolsas de papel gofrado que compramos en packs o, bien, emplear un rollo para cortar y personalizar su tamaño, gracias a la incorporación de un cortador en la propia envasadora. A continuación, introducimos el alimento elegido para envasar y acoplamos la bolsa a la cámara de vacío. Cerramos la tapa y pulsamos el botón correspondiente para que dé comienzo el proceso. Una vez finalizado, la bolsa se sella. Ambos procesos son automáticos.

¿Y qué tipo de alimentos se pueden envasar al vacío? Carnes, pescados, verduras, embutidos son algunos de los alimentos que pueden envasarse al vacío. La buena noticia es que, además, estas máquinas no sólo se usan con alimentos crudos, sino también con los que incorporen algún tipo de líquido.

¿Qué modelos hemos elegido?

Se han seleccionado los siguientes modelos: Bonsenkitchen VS3802 (8,25), FoodSaver FFS017X (8,75), Taurus Vac600(8,5)y Tefal Vacupack Plus (8,75). Los criterios tenidos en cuenta en sus respectivas valoraciones son los siguientes:

-Diseño: El tamaño de la máquina de envasar al vacío, materiales y calidad de construcción.

-Potencia: Este dato es importante, porque de la potencia depende la fuerza de la envasadora para que extraiga todo el aire posible y permita que la bolsa envasada al vacío se conserve en las mejores condiciones.

-Rendimiento: ¿Cómo funciona la máquina? ¿Cómo resulta el proceso de envasado y sellado? ¿Es rápida?

-Experiencia de uso: Si el producto ha cumplido con nuestras expectativas; si resulta eficaz; si incorpora alguna función adicional que el resto no tiene; si viene con un rollo para preparar nuestras propias bolsas; si, además de este rollo, incluye bolsas de distinto tamaño para poder utilizar la envasadora nada más comprarla.

Comparativa de las mejores envasadoras al vacío domésticas

Las pruebas han consistido en usar cada máquina de envasar al vacío con distintos alimentos, algunos secos y otros ya cocinados: embutidos, carne, frutas, salmón, verduras, queso duro, etc. Esto nos ha facilitado comprobar cómo funcionan y cómo se desarrollan sus procesos de envasado y sellado, qué tal funcionan sus bandas de sellado, la cámara de vacío, el cutter que ayuda a cortar las bolsas y otras funciones. Para conseguir los mejores resultados, es importante que, antes de sellar y envasar, la bolsa que vayamos a usar no contenga arrugas. También es recomendable no llenarla de alimentos hasta arriba y dejar, al menos, un espacio de unos dos dedos con respecto al borde superior.

Aunque dos modelos han empatado en puntuación, la ganadora ha sido la máquina de envasar FoodSaver FFS017X. Ofrece la mejor capacidad de succión, sabe aprovechar muy bien la potencia que proporciona y cuenta con dos características adicionales: la función de marinado y el accesorio para táperes.

FoodSaver FFS017X: nuestra elección

Como sus competidoras, esta envasadora al vacío presenta una buena construcción y acabados de calidad. Al igual que ellas, ha sido fabricada en acero inoxidable para que su resistencia y durabilidad en el día a día sean mayores. Eso sí, su diseño es ligeramente diferente, porque en la parte derecha integra una palanca (puede adoptar hasta tres posiciones distintas), que sirve básicamente para abrir y cerrar la tapa de la máquina. Este sistema de cierre es completamente diferente al del resto, que optan por el clásico doble clic donde hay que hacer un poco de presión.

Ficha técnica Material: acero inoxidable. Potencia: 120 Funciones: alimentos secos/húmedos, marinar, solo sellado. Dimensiones: 464 x 165 x 150 mm Peso: 2,7 Kg Otros: almacenamiento para al rollo, cortador, un rollo, bandeja antigoteo de diseño extraíble apta para el lavavajillas, cinco bolsas normales de distinto tamaño, tres bolsas pequeñas tipo ZIP o de cremallera, conexión para cánula, indicadores luminosos para consultar el progreso de las funciones de sellado y envasado.

Al igual que sucedió con el resto de máquinas, enseguida nos habituamos a su funcionamiento, porque la mecánica de uso es muy similar. Además, incluye un rollo de plástico, cinco bolsas de distinta capacidad y tres tipo ZIP, lo que está muy bien. Estas bolsas ZIP se emplean con la válvula que hay situada junto a la palanca antes citada; una válvula que, por otro lado, se puede utilizar con los táperes que la marca FoodSaver tiene para envasar al vacío los alimentos.

La envasadora funciona bien, rinde de manera satisfactoria y su capacidad de succión nos ha parecido la mejor, aun sin ofrecer una potencia tan alta como otras propuestas. Sus indicadores luminosos para consultar el estado de estos procesos, se agradecen. A su función de alimentos secos y húmedos, hay que sumar otra específica para alimentos marinados.

Lo mejor: Rendimiento ofrecido y que incluye una función específica para marinado, así como un accesorio para el envasado de táperes. Lo peor: Es la opción menos económica. Conclusiones: Se trata de una máquina envasadora al vacío rápida y fiable, con una muy buena capacidad de succión. Como funciones extra, incorpora una opción específica para marinados y un accesorio para envasar también táperes.

Tefal Vacupack Plus: la alternativa

Esta máquina de envasar al vacío viene con dos rollos de envasado: uno tiene un tamaño de 220 x 30 mm y, el otro, de 280 x 30 mm. Así, y al igual que ocurre con el resto de modelos, el que vayamos a utilizar se puede guardar en el interior e ir cortando el tamaño de las bolsas que necesitamos con la cuchilla que incluye su fabricante.

Acabada en acero inoxidable, posee un diseño compacto que se adapta a toda clase de espacios y se maneja a través de una interfaz, que destaca por su buena respuesta táctil. Al incorporar un número reducido de botones, enseguida te familiarizas con ella. Las funciones principales son las siguientes: solo sellar, envasar al vacío y sellar y envasar al vacío de forma automática, que fue la que más utilizamos. Contamos, asimismo, con una función de húmedo y seco que, en base al tipo de alimento que manipulamos, adapta la velocidad de aspiración.

Si queremos que la envasadora al vacío se detenga al instante, basta con pulsar el botón de parada. La máquina, que brinda una potencia de 130 vatios, cumple con su función: la herramienta que corta el rollo de envasado para preparar la bolsa funciona bien, la banda de sellado es efectiva y la cámara de vacío ofrece buenos resultados. Se puede almacenar tanto en posición vertical como horizontal y cuenta con un práctico recogecables.

Taurus Vac600: mejor relación calidad-precio

Con un peso de 1,48 kilogramos, tiene un acabado en acero inoxidable que le proporciona una apariencia elegante y cuidada. Su funcionamiento es muy intuitivo y todas sus funciones se controlan desde un panel de control táctil situado en la parte superior, el cual incorpora un conjunto de indicadores LED muy vistosos. Uno de ellos permite seleccionar el tipo de comida, ya que los alimentos pueden estar secos o contener algún tipo de líquido (se agradece que disponga de una bandeja de goteo extraíble que se limpia fácilmente). Además, es posible elegir cómo utilizar la máquina: un envasado y sellado manual, automático (es la opción más práctica) o solo sellar. El resto de indicadores incluye una función de parada instantánea y una barra de progreso.

Posee, asimismo, una zona donde almacenar las bolsas que utilicemos o, si lo preferimos, un rollo de película (viene con uno de regalo) para elegir el tamaño de la bolsa que mejor se adapte a nuestras necesidades; este rollo se manipula cómodamente gracias al cortador incluido. En ambos casos, la tarea de envasado no reviste de ninguna dificultad. Basta con abrir la tapa de la máquina y depositar la bolsa en la cámara de vacío, para luego cerrarla. Cuando oigamos un clic fuerte, seleccionamos el tipo de comida a envasar y, a continuación, la función de envasado y sellado automático. Cuando la barra de progreso se detenga (parpadea en color azul durante unos instantes), el proceso habrá concluido. Sus 120 vatios de potencia son suficientes y realizan un buen desempeño.

Bonsenkitchen VS3802

La opción más económica de las máquinas de envasar al vacío seleccionadas es una alternativa a tener en cuenta si partes de un presupuesto ajustado, pero estás interesado en un utensilio de este tipo. Con un diseño acorde a la estética de sus adversarias, el acabado de sus materiales está bien, dado su precio, que además incluye los siguientes accesorios: varias bolsas de vacío, un rollo para que nosotros cortemos nuestras bolsas y unas gomas para utilizarla con recipientes que estén preparados para envasar al vacío (la máquina completa esta tarea a través de un pequeño botón específico para ello).

Aunque es un poco más ruidosa de lo esperado, es rápida y sabe aprovechar bastante bien sus 125 vatios de potencia; aunque, en ocasiones, esta sensación se diluye. Para los alimentos húmedos hay que seleccionar, desde su panel de control, el botón “Moist” y, para los secos, el de “Dry”. Elegida nuestra opción, activamos el botón “Vac/Seal”, que se retroilumina en verde. Automáticamente, el control “Seal” comienza a parpadear en rojo. Al cabo de unos instantes, comprobaremos cómo ambas luces se apagan a la vez. Esto significa que el proceso de sellado y vacío automático ha terminado.

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

