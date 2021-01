Nuestra experta ha elegido la Russell Hobbs Slow Juicer como la mejor licuadora de extracción lenta de las x analizadas por la posibilidad que ofrece de elegir entre tres filtros y la calidad de sabor y textura que se consigue en los zumos.

Para disfrutar de una dieta saludable no solo hay que ‘rodearse’ de alimentos sólidos que sean beneficiosos para el organismo. Hay que mantener una buena hidratación no solo bebiendo agua, sino también zumos naturales de frutas y verduras.

Las licuadoras son, en este sentido, el electrodoméstico perfecto para preparar estas elaboraciones. Si hace unos meses realizamos una comparativa de licuadoras por centrifugado, ahora queremos hablaros de los modelos que funcionan a través de un sistema de extracción lenta. A diferencia de las primeras, las segundas ni integran cuchillas ni trituran los alimentos: aplican un mecanismo de prensado que aplasta las frutas y las verduras para, de este modo, extraer mucha más cantidad de jugo. Además, los nutrientes y vitaminas se conservan mejor, el sabor resulta más natural, la oxidación es menor...

Las mejores licuadoras de extracción lenta

Se han seleccionado cuatro licuadoras de extracción lenta, Son las siguientes: Cecotec Juice&Live 3000 EasyClean (8,5), Create Ikohs Wondervit (7,75), Philips Avance HR1889/70 (8,75) y Russell Hobbs Slow Juicer 25170-56 (9).

El análisis de distintos criterios ha permitido que cada una reciba una valoración media final. Entre estos criterios se encuentran:

- Acabado del electrodoméstico: cómo es su construcción y los materiales seleccionados para su fabricación. ¿Garantizan su resistencia y durabilidad?

- Diseño: este criterio hay que tenerlo en cuenta también, principalmente por una cuestión de espacio. Lo ideal es que el tamaño sea lo más compacto posible.

- Nivel de ruido: lo ideal es que la licuadora haga el menor ruido posible por dos razones comodidad de uso y para no molestar a quienes están a tu alrededor mientras la usas.

- Limpieza: aunque todas las licuadoras poseen piezas aptas para el lavavajillas, sobre todo se ha valorado la limpieza manual de la suciedad acumulada y si ésta se desprende fácilmente o no.

- Sabor y textura del zumo: ¿cómo resulta el sabor del zumo? ¿y su textura? ¿qué cantidad de jugo se obtiene?

Comparativa de licuadoras de extracción lenta ¿Cuál comprar en 2021?

A lo largo de estas últimas semanas, hemos utilizado estas cuatro licuadoras de extracción lenta con diferentes verduras y frutas como, por ejemplo,espinacas, apio, pepino, zanahorias, peras, naranjas, piñas, mangos…. De este modo, hemos comprobado su funcionamiento, cómo se desenvuelven con los distintos alimentos elegidos, si son ruidosas y cómo de fácil o complicado resulta eliminar los restos de suciedad acumulados. Por cierto, si nunca antes has utilizado un electrodoméstico de estas características conviene seguir las indicaciones y recomendaciones de su manual las primeras veces.

La licuadora de extracción lenta que ha resultado ganadora es la Russell Hobbs Slow Juicer 25170-56 con una valoración media final de 9. Los zumos de frutas y verduras que puedes preparar con ella nos parecen los mejores y además puedes intercambiar sus filtros y elegir entre tres opciones, una de las cuales es específica para granizados. Su nivel sonoro es bajo y limpiar manualmente sus piezas es fácil.

Licuadora Russell Hobbs Slow Juicer 25170-56: nuestra elección

Presenta un acabado en acero inoxidable cepillado que le confiere una apariencia de calidad y durabilidad. Su base adherente deja también buenas impresiones y otro detalle que nos ha gustado es que la boquilla por donde expulsa el zumo viene con un práctico y eficaz sistema anti-goteo. Con un tamaño relativamente compacto, el botón de encendido se sitúa en la parte trasera: desde este mismo control, y dejándolo pulsado unos instantes hacia abajo, lo que haces es activar su función de rotación inversa en el caso de que se produzca un atasco. En nuestras pruebas, nunca lo tuvimos que usar. Incluye, además, un botón de reinicio situado en esta misma zona.

Ficha técnica - Diseño: acero inoxidable cepillado. - Filtros: fino, grueso y para granizados. - Potencia: 150 vatios. - Otros: función de rotación inversa, mecanismo de bloqueo de seguridad, cepillo limpiador, filtros y piezas extraíbles aptas para el lavavajillas.

La licuadora, que posee una potencia de 150 vatios, ofrece un buen rendimiento porque extrae bastante cantidad de zumo y se acompaña de tres filtros que se intercambian de manera fácil, por si te gusta una textura más o menos líquida: uno es un filtro fino, el otro es más grueso y el tercero es para granizados. Encontrarás, asimismo, dos jarras, una para el líquido y otra para la pulpa (esta última la tienes que colocar en el lateral izquierdo). Respecto a sus competidoras, es la menos ruidosa. La limpieza de las piezas se puede hacer en el lavavajillas, aunque si lo prefieres también puedes hacerla a mano. Puedes ayudarte del cepillo incluido en su caja.

- Lo mejor: la posibilidad de elegir entre tres tipos de filtros. - Lo peor: en ciertas ocasiones, sus 150 vatios de potencia se quedan ‘algo cortos’. - Conclusiones: el sabor y la textura de los zumos nos parecen los mejores. El electrodoméstico ofrece un rendimiento muy bueno y que puedas elegir entre tres filtros es otro punto importante a su favor. La limpieza se completa en poco tiempo y quitar la suciedad no resulta complicado.

Compra por 118,80 € en Amazon

Licuadora Philips Avance HR1946/70: la alternativa

Su acabado y construcción ha dejado las mejores impresiones de esta comparativa. También su sistema anti-goteo que, además de resultar práctico, es comodísimo. Cabe destacar, asimismo, que la licuadora posee un tamaño bastante compacto gracias a sus dimensiones que son de 361,7 x 136,5 x 360,9 mm. Aunque el orificio de entrada para los alimentos posee un diámetro de 700 mm, esperábamos que fuese un poco más grande. Eso sí, un detalle que hay que tener en cuenta es que tienes que montar la licuadora: si sigues las instrucciones, el proceso se completa en unos pocos minutos.

¿Qué tal se comporta? ¿Aprovecha y exprime bien el jugo de las frutas y verduras que utilizamos? Junto a su competidora, la licuadora Russell Hobbs Slow Juicer 25170-56 consigue desmarcarse ligeramente respecto al resto de modelos y logra hacer los mejores zumos, y sus 150 vatios de potencia realizan un buen desempeño. Además, viene con un pequeño libro de recetas que puedes combinar con la aplicación para dispositivos móviles Healthy Drinks que ofrece, por otro lado, información nutricional para llevar un estilo de vida más sano.

No tendrás problemas con la limpieza manual de sus piezas extraíbles gracias a la tecnología QuickClean con microtamiz que ha desarrollado su fabricante. El nivel de ruido que emite es similar al de sus competidoras, obteniendo por tanto una buena nota en este apartado.

Compra por 164€ en Amazon

Licuadora Cecotec Juice&Live 3000 EasyClean: mejor relación calidad-precio

Una potencia de 150 vatios, un tambor que separa el jugo de la pulpa porque cada uno tiene su propia salida que viene acompañada de sus respectivas jarras, un tapón anti-goteo para evitar las molestas salpicaduras, cierre de seguridad… Estas son algunas de las características disponibles en este modelo de Cecotec que luce un diseño atractivo. Además, hay que hacer una mención especial al ‘look’ que muestra su interruptor central. Tiene las siguientes posiciones: a la de encender y apagar se suma una tercera que es la de ‘reverse’ en caso de atasco.

Ha cumplido con nuestras expectativas y su sistema de prensado en frío realiza un buen trabajo, logrando una velocidad de 50 rpm. El electrodoméstico cuenta, asimismo, con un tornillo exprimidor que prensa frutas y verduras con una respuesta más que aceptable y un canal por donde introducir los alimentos que, en algunos casos, no obliga a cortar las piezas gracias a su generoso diámetro. Puedes lavar sus piezas desmontables a mano y para ayudarte entre sus accesorios encontrarás un cepillo.

Compra por 149,89€ en Pc Componentes

Licuadora Create Ikohs Wondervit

A su botón de encendido/apagado, que incorpora además una función de rotación inversa, se suma un segundo control cuya luz indicadora muestra los números 1 y 2. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que el 1 se utiliza cuando licuas verduras y frutas blandas, el 2 es para los alimentos más duros. Para ello, la velocidad de rotación se ve ‘afectada’ para adaptarse a nuestras necesidades.

Con un tamaño de 340 x 310 x 505 mm y un orificio de entrada de 830 mm de diámetro, a pesar de incorporar una potencia de 200 vatios esperábamos un rendimiento ligeramente superior. Algo parecido nos ha sucedido con un diseño: el acabado en acero inoxidable nos ha gustado, aunque algunos detalles y acabados del producto son mejorables. Cuenta, asimismo, con una base antideslizante que proporciona una buena adherencia a la superficie donde la colocas y un sistema anti-goteo que cumple con su función. Los accesorios que incluye son: cepillo de limpieza (no obstante, sus piezas se pueden meter en el lavavajillas) y dos jarras, una para la pulpa y la otra para el zumo. La capacidad del tanque principal es de 400 ml.

Compra por 99,95€ en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de enero de 2021.

