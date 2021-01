Las mejores vaporeras eléctricas para cocinar sabroso y saludable al vapor

Nuestra experta ha elegido la vaporera Create Ikohs Pot Steam como la mejor vaporera eléctrica de las cuatro analizadas por la potencia que ofrece, su facilidad de uso y un precio asequible.

Tras las celebraciones de Navidad, este año marcadas por las recomendaciones para hacer frente a la COVID-19, es momento de regresar poco a poco a la rutina diaria; pero también de recuperar los hábitos alimenticios propios del resto del año tras decir adiós al roscón, el turrón, los mazapanes y los polvorones. Así que, bien porque practicas una dieta sana, o porque has decidido que ya toca incorporar a tu alimentación recetas equilibradas, necesitas rodearte de los mejores electrodomésticos que te ayuden en tus propósitos. Una opción son las vaporeras eléctricas.

En este sentido, la cocina al vapor proporciona destacados beneficios porque la técnica de cocción que se aplica a los alimentos ayuda a preservar mucho mejor sus vitaminas y nutrientes. Además, su utilización es muy sencilla, pues basta con añadir el agua que estos necesitan y programar su temporizador para que estén listos al cabo de un tiempo. La ventaja añadida es que suelen venir con más de un recipiente para preparar simultáneamente varias elaboraciones.

Cuál es la mejor vaporera eléctrica

Se han seleccionado cuatro propuestas de marcas conocidas por el público. Son las siguientes: Cecotec Vapovita 3000 Inox (7,75), Create Ikohs Pot Steam (8,75), Russell Hobbs Cook@Home 19270-56 (8,5) y Tefal Vitacuisine Compact (8,25).

En la calificación media final que cada una ha recibido, se han tenido en cuenta varios criterios como los que a continuación se indican:

- Diseño: lo ideal es que la vaporera ocupe el menor espacio posible para ahorrar sitio en la cocina. Aunque todos los modelos presentan una altura de tres pisos, ofrecen la opción de aplicar sus recipientes. A partir de aquí, hemos ligado este diseño a la construcción, acabado y materiales de los electrodomésticos dentro de la franja de precio en la que se encuentran.

- Potencia: cuanto mayor sea la potencia mejor, sobre todo para que la vaporera tarde menos tiempo en cocer los alimentos y alcance antes la temperatura que necesita.

- ¿Cómo queda la comida?: qué sabor tienen los alimentos, si están en su punto, su textura, sensación al paladar, si se mezclan o no sabores...

- Limpieza: es recomendable seguir las recomendaciones del fabricante al limpiar tanto el recipiente donde se rellena el agua para la cocción de los alimentos como las bandejas donde estos se cocinan para que las ‘marcas’ no se noten tanto. Algunas, como las de las de las zanahorias, son más complicadas de limpiar.

Comparativas mejores vaporeras eléctricas

Durante varias semanas, hemos utilizado cada una de estas cuatro vaporeras eléctricas para preparar distintos alimentos como brócoli, zanahorias, coliflor, champiñones, patatas, alguna carne (sobre todo pollo), arroz, huevos y pescado, en concreto salmón y lenguado.

Lo hemos hecho respetando los consejos que cada fabricante da a la hora de preparar cada elaboración. Los tiempos de cocción son orientativos porque los puedes ajustar a tus necesidades y preferencias según te gusten los alimentos de un modo u otro. Por eso, cuanto más utilices tu vaporera antes le cogerás el truco para que todo quede a tu gusto.

La experiencia de uso de estas cuatro vaporeras eléctricas ha resultado positiva y ayuda a corroborar que la cocina al vapor es una opción saludable a tener en cuenta. El modelo que ha obtenido la puntuación más alta es la vaporera Create Ikohs Pot Steam: ha sido la que ha obtenido en nuestra opinión el mejor rendimiento combinado con el sabor de los alimentos.

Vaporera Create Ikohs Pot Steam: nuestra elección

Se sitúa como el segundo modelo más potente de la comparativa gracias a sus 1.000 vatios de potencia. La construcción y el acabado de sus materiales son buenas y comparte con el resto la posibilidad de apilar sus tres bandejas para ahorrar espacio ya que tiene unas dimensiones de 350 x 364 x 412 mm. Pesa 2 kg e incluye recogecables.

Ficha técnica -Volumen total: 9 litros. -Volumen para el agua: 1,5 litros. -Potencia: 1.000 vatios. -Menús pre-establecidos: cinco más un modo manual. -Bols: recipiente de vapor inferior, intermedio y superior. -Dimensiones: 350 x 364 x 412 mm -Peso: 2,6 kg. -Otros: plástico libre de BPA, vaporera programable, temporizador de hasta 13 horas, guardacables, indicador de agua, panel de control, recipiente para arroz, bandeja de goteo, protección contra la ebullición en seco.

Junto a la vaporera Tefal Vitacuisine Compact, son las únicas en incorporar una pantalla digital LCD desde la que controlar su funcionamiento. En este sentido, además de ofrecer un modo manual sugiere cinco programas pre-determinados por defecto gracias a su botón ‘Modo’ que permite elegir entre los siguientes cocinados al vapor: verduras, pollo o carne, pescado, y arroz. Asimismo, existe un modo específico para los huevos. Aunque para cada uno de ellos se sugiere un tiempo de cocinado pre-establecido, lo puedes aumentar o disminuir como prefieras cómodamente. Según vas cogiendo el punto a los tiempos de cocción, los resultados te sorprenden. Como máximo, el tiempo de cocción para cada uno de estos modos es de 90 minutos. Por otro lado, incorpora una función de inicio automático de hasta 13 horas.

Si se van a cocinar distintos alimentos, es preferible colocar en el recipiente de vapor inferior (vienen numerados) los que requieran de tiempos de preparación más largos. Se puede consultar el nivel de agua gracias a su medidor y que cuenta con un recipiente para el arroz.

Lo mejor: lo cómodo que resulta manejar su panel LCD y la facilidad de uso de sus cinco modos pre-determinados. Lo peor: sería deseable que la capacidad para el depósito del agua fuese un poco mayor. Conclusiones: ofrece una potencia alta a un precio asequible. No sólo luce un buen acabado sino que utilizar su panel LCD para acceder a los modos que vienen por defecto es sencillísimo.

Vaporera Russell Hobbs Cook@Home: la alternativa

Se desenvuelve muy bien ya sea cocinando pescados, arroces o verduras, y sus 800 vatios de potencia desempeñan un buen trabajo. Dispone, a este respecto, de un temporizador de 60 minutos que ofrece además un sistema de desconexión automática; junto a este temporizador, se encuentra una luz de indicación que se activa en caso de que el electrodoméstico esté encendido. Mientras, una señal acústica se encarga de informarnos de que el proceso de cocción ha finalizado.

Como otros modelos de su categoría, brinda una capacidad de nueve litros que reparte entre tres recipientes -con sus respectivas asas- que son apilables para que ocupe menos espacio. Así, puedes cocinar un único plato, dos e incluso tres a la vez. En cualquier caso, no olvides poner la tapa que viene incluida (el vapor se expulsa a través de unos pequeños agujeros perforados) para que la cocción se complete con éxito.

Tampoco faltan las entradas laterales para añadir agua ni el indicador de nivel que suelen incluir este tipo de aparatos. Cada uno de los recipientes antes citados posee unas cavidades para cocinar huevos en unos pocos minutos: en el modelo de Cecotec encontrarás también estas hendiduras. Asimismo, incluye un cuenco de un litro de capacidad para preparar arroz y una bandeja que recoge todo el jugo que sueltan los alimentos. El acabado de la base es de acero inoxidable cepillado y los recipientes son de plástico duro para una mayor durabilidad.

Vaporera Tefal Vitacuisine Compact

Es el modelo con la potencia más alta (1.800 vatios) y esto le permite ofrecer un rendimiento ligeramente superior al cocinar los alimentos; eso sí, comparte con todos sus contrincantes la posibilidad de cocinar hasta tres platos a la vez. Como accesorios complementarios, incluye cuatro vasos pequeños de cristal para raciones individuales y dos bandejas recomendadas para cocinar adobos o alimentos con salsas. Otro detalle que nos ha gustado es su libro de recetas.

Cumple con su cometido perfectamente, sobre todo si la utilizas con verduras, pescados y arroces porque el sabor queda rico y los sabores entre las cestas -que están numeradas- no se mezclan. Si la carne es de pollo también, porque con otras como el cerdo el resultado no fue el esperado. Incluso puedes utilizarla con frutas como manzanas y peras. Lo que menos nos ha convencido es que de sus tres cestas sólo una trae agujeros perforados, las otras no y esto hace que el agua que sueltan los alimentos depositados en ella permanezca y que haya que quitarla manualmente.

Como puntos positivos, destacamos, por otra parte, sus funciones de mantenimiento en caliente de la comida (la vaporera de Cecotec también la incluía) y ‘Vitamin+’ que ayuda a que las vitaminas y nutrientes se preserven mejor. Su pantalla LCD es digital y muestra la siguiente información: indicador de nivel bajo del agua y cocción, reloj y temporizador.

Vaporera Cecotec Vapovita 3000 Inox: mejor relación calidad-precio

Con un tamaño de 320 x 240 x 420 mm y un peso de 2 kg, incorpora una base construida en acero inoxidable: sobre ella se pueden apilar hasta tres recipientes (la capacidad total son nueve litros) para preparar de manera simultánea tres platos.

El electrodoméstico aprovecha de manera eficiente sus 800 vatios de potencia cumpliendo bien con su función: se maneja intuitivamente, cuece bastante rápido y el sabor de los alimentos resulta agradable. Además, viene con una bandeja de un litro de capacidad específica para el arroz y en los recipientes que antes hemos citado encontrarás una especie de soporte en las rejillas para cocer huevos.

Pero no son los únicos detalles que llaman la atención. Su temporizador es muy práctico ya que te avisa cuando ha finalizado la cocción, mientras que para facilitar el rellenado del agua puedes usar las entradas laterales situadas encima de la base: el indicador de nivel para el agua de la parte izquierda permite consultar si necesitas echar más cantidad. Si por un descuido el agua se acabara, la vaporera se desconecta automáticamente. Los recipientes para la comida se pueden introducir en el lavavajillas, aunque las marcas del cocinado no se van tan bien como en otros modelos.

