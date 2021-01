Nadie lo consideraría el mejor cuadro del museo, ni siquiera de su autor. Sin embargo, ninguna otra obra del Prado me impresionó tanto cuando era niña, ni me ha acompañado a lo largo de mi vida con la misma intensidad. Como ocurre con muchas de las cosas importantes de verdad, ni siquiera sé explicarlo.

Mi padre me llevaba al Museo del Prado de vez en cuando, los domingos por la mañana. No solíamos repetir recorrido, y aunque Goya era una de nuestras paradas más frecuentes, recuerdo que ya nos habíamos detenido ante cuadros más famosos —Las majas, Los fusilamientos, La familia de Carlos IV— cuando lo vi por primera vez. La nevada (Francisco de Goya, España, 1786), un cuadro que cambió mi idea del mundo.

Hasta aquel momento, la nieve siempre había sido una fiesta para mí. Como cualquier otra niña nacida en esta ciudad mesetaria de clima seco y cielos intensamente azules, empezaba a desearla en los primeros días del invierno. Recuerdo el alborozo de la clase entera cuando algún copo diminuto flotaba ante la ventana, y los susurros excitados de mis compañeras, está nevando, está nevando, aunque casi siempre era aguanieve y casi nunca cuajaba. Recuerdo también el despertar de algunas mañanas privilegiadas, casi mágicas, y la voz de mi madre, hoy no vais al colegio porque ha nevado, carreras en pijama por el pasillo, la nariz pegada al cristal helado de la ventana, un manto inmaculado de un blanco purísimo al otro lado y el suelo fundiéndose sin apenas transición con el color del cielo. Hasta que Goya me enseñó que la nieve era otra cosa.

No sé la edad que tenía cuando lo aprendí, pero no era muy pequeña, tampoco adolescente. Tendría 11, quizás 12 años, cuando me enfrenté a otra versión del blanco, tan cruel, tan poderosa que el frío se infiltró en el centro de mis huesos mientras miraba hacia delante con la boca abierta, en la templada sala de un museo. En la pared, un panel me informaba de que estaba contemplando una escena cotidiana, tres hombres cubiertos con mantas blancas que avanzan por un camino borrado por la nieve. Tras ellos, un embozado, tocado con un tricornio, conduce a un asno que transporta un cerdo recién matado, abierto en canal. A la derecha, en primer plano, un perrillo olfatea el aire. A la izquierda, un encapuchado con una escopeta se cruza con el grupo, pero no es su arma lo que me da miedo. El cuadro, blanco, gris, y más blanco sobre blanco, no posee en apariencia ningún elemento siniestro, y sin embargo una misteriosa, ominosa oscuridad se desprende de la limpieza de la luz reflejada por la nieve, enturbiando el paisaje con una amenaza que no se ve, pero hace daño. Esa es la verdad de una imagen que destruyó para siempre, hace muchos años, la leyenda del benéfico manto inmaculado que había encandilado sin condiciones a la niña que fui.

Durante décadas he recordado en vano la advertencia del sufrimiento de esos hombres que avanzan sobre la nieve, contra el viento que dobla las copas de los árboles. Su experiencia, invierno tras invierno, parecía una lección inútil, un mal presagio destinado a no cumplirse jamás. Pero hace unas semanas, cuando empezaron a proliferar las advertencias sobre la nevada que se nos venía encima, el presentimiento de lo peor encajó por fin con la realidad.

Algunos estudiosos de la obra de Goya sostienen que el personaje situado más a la izquierda entre los tres que se cubren con mantas, el único que mira de frente al espectador, es un autorretrato. Mientras veía las fotografías de los esquiadores de la Gran Vía, el ­vídeo de los perros que tiraban de un trineo en Hortaleza, esos esquiadores que se enganchaban a un coche como si Madrid fuera el mar, pensé que sería justo que Francisco de Goya se hubiera retratado a sí mismo en el cuadro que yo salvaría en primer lugar si estuviera en un Museo del Prado cercado por las llamas. Porque cuando empezó lo peor, los coches atrapados, las entradas de los hospitales bloqueadas, los árboles cayendo al suelo, las calles borradas por la nieve, los tejados desplomándose, yo ya sabía lo que iba a pasar.

Sabía que la nieve no es inocente, que es peligrosa, que el blanco es oscuro, que su luz es sucia.

Y lo sabía porque él me lo había contado.