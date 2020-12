5

Elsica Agostinho Atabel, de 19 años, es de las pocas mujeres que estudia navegación y pesca. “Siempre veía barcos atracar en la playa y me acabé apasionando por los navíos”, rememora. Su plan es llegar a contramaestre. “No me asusta pasar varios meses en el mar. Ya me he preparado psicológicamente para ellos y los barcos ya están preparados para que haya mujeres”, afirma convencida.