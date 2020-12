10 piezas para releer la actualidad urbana de este 2020

2020 ha sido, indudablemente, un año mediáticamente copado por la pandemia global de coronavirus. Sin embargo, el abordaje de la covid-19 en materia urbana ha sido diverso y, en muchos casos, crítico con las narrativas dominantes. Ya sea desde el tratamiento institucional, el académico, desde el punto de vista feminista o cultural, desde la óptica de antropólogos o emprendedores, desde el campo del diseño o de la ecología... lo urbano se ha seguido presentando en el blog de Seres Urbanos como un marco de análisis central en este apocalíptico cierre de la segunda década del siglo XXI. 2020 será, esperemos, el año en que las calles y plazas de nuestras ciudades han sido menos transitadas. Y cuando lo han hecho, algunas veces ha sido para protagonizar brotes de violencia, racismo o protestas ciudadanas que han dado buena muestra de que, tarde o temprano, las calles —y no las casas— están destinadas a ser los escenarios más obvios del devenir de las sociedades. Las diez piezas que siguen son un resumen claro de la variedad de colores y temas que se han debatido dentro de lo urbano los últimos doce, e intensos, meses.

Un informe de la ONU sobre covid-19 en entornos urbanos aseguraba, el pasado mes de julio, que el 90% de contagios del coronavirus se ha producido en ciudades. Además, alertaba de que las urbes de los países más empobrecidos estaban enfrentando retos muy difíciles de abordar. Sin embargo, el Secretario General de la ONU, António Guterres, subrayó durante su presentación la importancia de las redes solidarias y los aspectos positivos: "Las ciudades también albergan una extraordinaria solidaridad y resistencia; extraños que se ayudan entre sí, las calles animan a los trabajadores esenciales, las empresas locales donan suministros que salvan vidas. Hemos visto lo mejor del espíritu humano en exhibición", afirmó.

Nada más irrumpir la crisis global del coronavirus, diferentes círculos académicos del mundo empezaron a debatir sobre el impacto de la pandemia a escala urbana. Así, América Latina celebró el primer foro global sobre ciudades y covid-19; un espacio en el que se debatieron las desigualdades y brechas que se evidencian en la implementación de medidas para combatir esta crisis mundial. Las discusiones sobre el impacto de la enfermedad en las urbes de los cinco continentes o los efectos de las políticas sanitarias sobre vivienda, infraestructura, espacio público y el urbanismo del futuro se empezaron a diseminar en encuentros virtuales varios. Además, la academia se quiso acercar a alcaldes y alcadesas de distintas localidades de cada continente en un intento de hallar soluciones a retos comunes, sumando más de 100 redes e instituciones, y alrededor de 20.000 asistentes.

En primavera, alcaldesas y gobernadoras que pertenecen a la organización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) se reunieron en el marco de la experiencia de aprendizaje en vivo sobre el nuevo coronavirus que organiza la institución conjuntamente con ONU Habitat y Metrópolis. La reunión dio voz a poblaciones donde las estrategias contra la pandemia se deciden bajo el liderazgo de una mujer y con un enfoque de género para proporcionar un espacio para que las mujeres representantes políticas electas de diferentes partes del mundo presentaran sus estrategias, preocupaciones y experiencias clave, recordando su papel crítico como protagonistas en la crisis. El evento se celebró en la ciudad sudafricana de Durban y enfatizó que ha llegado el momento de garantizar la plena inclusión y participación de las mujeres y niñas en la política y en el tejido social de las ciudades y regiones.

El espacio público se presenta siempre en este blog como un elemento esencial para consolidar una nueva manera de vivir y experimentar la ciudad. En el año del asesinato de George Floyd, y tras una histórica ola de protestas nacionales e internacionales contra el racismo y la brutalidad policial, hemos puesto sobre la palestra debates que se han desarrollado en el mundo del urbanismo sobre cómo el racismo influye en nuestras instituciones públicas de manera más amplia, incluidos los departamentos de transporte —que en el caso estadounidense, cerraron rápidamente sus calles al tráfico de automóviles para promover el distanciamiento—, a menudo sin involucrar primero a las comunidades afectadas a las que esos cierres podrían afectar más. Y expuso diez propuestas para favorecer la equidad racial y el planeamiento urbano en Estados Unidos.

El creativo David Michon —exeditor de las revistas Icon y Monocle— ha ideado el proyecto Where We Stand, realizado en colaboración con la agencia Ask Us For Ideas; una iniciativa que nace con el fin de buscar alternativas a través del diseño para redefinir el espacio público. Un total de 15 agencias, estudios y asociaciones de diseño fueron invitadas a reimaginar y seleccionar un espacio público específico de sus ciudades con el fin de encontrar diseños que se ajustasen a las nuevas demandas de distanciamiento que deberemos hacer frente a partir de ahora para que la sociedad sea capaz de convivir y, a la vez, luchar contra la covid-19. El proyecto Where We Stand se basa en la creación de diseños reflexivos, vitales para ayudar a resucitar las ciudades del mundo. Incluye trabajos de Accept & Proceed, Character, DesignStudio, Dn&co, Hush, Lovers, Mother Design, Foreign Policy, entre otros, y se ha desarrollado en espacios abiertos de Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam, Alemania, Australia, Singapur y Francia.

Antes de que el coronavirus nos infoxicara, uno de los principales retos que vivíamos como especie era el cambio climático. Así, la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) nos ofrecía una entrevista en exclusiva donde afirmaba que la economía verde "podría ser uno de los principales caminos hacia la prosperidad urbana y el crecimiento económico" o que "planificar para la resiliencia ayudará a proteger y mejorar la vida de las personas". En esta interesante charla con Mar Toharia, una de las autoras habituales de este blog, Sharif contó que la expansión urbana es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y que su mala planificación es un aspecto que le preocupa mucho, dado el gran número de asentamientos informales que genera.

De todos los anuncios relativos a la desescalada, seguro que uno de los más esperados fue el de la reapertura de los bares. ¿De dónde esa impaciencia, para algunos auténtica ansiedad? ¿Un bar es solo un establecimiento en que se sirven bebidas, en que hay dispuestas mesas en el interior y muchas veces en el exterior, que disponen de una barra en la que se puede consumir incluso de pie y que están atendidos por profesionales especializados en servir? Cuantos más bares más vida social; cuanta más vida social, más bares. Hay lugares donde no hay bares, como por ejemplo ciertos complejos urbanos en los que la gente suele salir poco o nada, o bloques o urbanizaciones en los que la vida social se limita a la que se da en recintos interiores cerrados al exterior. En esos lugares o en sus alrededores no hay bares, lo que indica que en ellos no hay vida social, aunque mejor sería decir, sencillamente, que lo que no hay es vida a secas. Eso es lo que opina en esta brillante pieza otro de nuestros asiduos autores, Manuel Delgado.

Las respuestas ciudadanas han sido, en muchos casos, mejores que las soluciones propuestas desde las instituciones públicas a la hora de gestionar la pandemia global de coronavirus. Y han planteado las fallas a la hora de abordar la mejora de los barrios chabolistas en el continente africano. Este artículo explica cómo se han organizado asociaciones de vecinos en diferentes barrios humildes de Sudáfrica o Kenia a la hora de buscar soluciones a la imposibilidad de desarrollar los trabajos diarios que proporcionan los recursos necesarios a las familias más empobrecidas. Además, la pieza muestra la necesidad de que los propios gobiernos y alcaldías locales incorporen con rapidez mecanismos pertinentes de amparo a estas redes, como única forma de dar respuesta a las necesidades de los residentes urbanos más empobrecidos.

Ante la expansión que parece irrefrenable de la covid-19, todas las instrucciones tantas veces contradictorias que recibimos solo coinciden en una cosa: hay que quedarse en casa. Del todo, en las imposiciones de confinamiento total; la mayor parte del tiempo posible, en la mejor de las situaciones. Solo permanecer en el propio domicilio y relacionarnos casi exclusivamente con convivientes es la verdadera prevención eficaz ante la catástrofe. Al margen de lo inexacto de tal premisa, se nos insiste en que la definitiva salvaguarda frente al virus: los hogares-burbuja. Sin embargo, como nos avierte el autor, Manuel Delgado: esa es una de las apreciaciones sociológicas que merece el toque de queda mundial al que hemos sido sometidos, que nos ha obligado a encerrarnos en nuestras casas durante semanas, para luego vernos permanentemente exhortados a obedecer órdenes acerca de cómo comportarnos en una vida pública que conviene evitar.

"El barrio más cool del mundo. El más "auténtico". El Soho de... [escriba su ciudad aquí]". ¿Qué se esconde tras estas vacuas palabras, propias de gurú impartiendo una masterclass de márquetin inmobiliario? Enmascarada bajo este tipo de conceptos ambiguos, la gentrificación provoca profundas trasformaciones urbanas y socioculturales que tienen como finalidad y resultado la segregación socioespacial y una acentuación de la desigualdad en el acceso y disfrute del derecho a la ciudad. Para acercarnos mejor a estos procesos charlamos con Jorge Sequera, profesor e investigador de la UNED, que actualmente dirige el proyecto Likealocal sobre transformaciones urbanas y turistificación en cuatro ciudades de España, que acaba de publicar el libro Gentrificación. Capitalismo cool, turismo y control del espacio urbano con la editorial La Catarata.