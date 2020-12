5

Féretros etiquetados

Centenares de fallecidos a diario. En aquellas jornadas de primavera, el sistema estuvo a punto de reventar, con morgues improvisadas en pistas de hielo y moribundos en completa soledad. La imagen fue tomada el 2 de abril en el crematorio de Collserola, en Barcelona. La cifra oficial de muertes por la pandemia se acerca a los 50.000, pero el exceso de mortalidad desde marzo es de 74.000.

Nota del autor

“Sentía miedo y ansiedad por haberme colado. Llegué al parking de la planta 1 y me encontré en medio de un mar de ataúdes. Todos tenían una etiqueta con un nombre y apellidos. No me podía creer que los 280 féretros estuvieran llenos. Pensaba en la historia que había detrás de cada uno de ellos. Fue una experiencia muy intensa”.