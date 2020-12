12 regalos para amantes del café: un espumador de leche y otros accesorios de auténtico barista

¿Qué se le puede regalar a un amante del café? ¿Qué regalarle a un barista o a un verdadero apasionado de este universo de aromas y texturas? Es la pregunta que muchos se hacen cuando llegan fechas tan reseñables del año como las Navidades. Los amantes del buen café no dejan de crecer por todo el planeta y en países como España su interés solo va en aumento. De hecho, ya por 2017 y según arrojan estudios sobre hábitos de consumo, el 70% de españles afirmaban degustarlo a diario y casi un 90% en edad adulta revelaba que lo toma con regularidad.

Por eso, para todos aquellos que aún no sepáis muy bien qué regalos hacerle a ese familiar que lo sabe todo sobre el café o ese amigo que colecciona tazas y tazas de café, la nutrida selección con productos encontrados en Amazon que os presentamos os será de gran ayuda. En ella encontraréis accesorios para sacar todo el provecho y los matices a este alimento, un verdadero manjar. Artículos como espumadores de leche, recipientes para almacenar esta delicada materia prima, molinillos de café o, incluso, lecturas sobre los secretos de los mejores cafés alrededor del mundo, entre otros muchos. Además, ninguno de ellos superan los 50 euros.

Espumador de leche automático

Todo amante del café debería hacerse con uno. Hablamos de los espumadores de leche eléctricos. El de la imagen es de la marca es uno de los más vendidos en Amazon y tiene una nota elevada: 4,5 sobre 5 estrellas. Con él podrás preparar muchas variantes de café: como los clásicos y ricos capuchinos. El aparato dispone de cuatro modos de uso con solo apretar un botón. Tiene un agarre ergonómico y su interior es antiadherente para facilitar la limpieza. “Hace una espuma perfecta, y tiene varias opciones de calentar y espumar la leche”, indica un usuario.

Compra por 45,99€ en Amazon

Bote de cierre hermético en acero inoxidable

Almacena toda la esencia y el aroma del café molido o en grano como es debido gracias a un recipiente de estas características. La válvula de su tapa permite mantener el aroma por más tiempo y podremos conocer con exactitud en qué fecha lo guardamos. Incluye una cuchara medidora de 30 ml. Un regalo imprescindible para los coffee lovers. “Perfecto bote para almacenar tu café y se conserve perfecto. Diseño bonito y muy útil para saber cuánto tiempo lleva almacenado el café. Lo recomiendo 100%”, dice un usuario.

Compra por 22,95€ en Amazon

Filtro de café en acero inoxidable

El café más rico también se puede conseguir ahorrando en filtros. Gracias a este filtrador de café en forma de cono. Hecho en acero inoxidable, está pensado para durar y puede ser colocado sobre un vaso, taza o jarra con suma facilidad. Dispone de un mango de silicona y su base es antideslizante. El lote viene con un cepillo para quitar los restos que hayan quedado adheridos. “Fácil de utilizar, no deja apenas posos”, asegura un comprador.

Compra por 17,99€ en Amazon

Bote para tirar los posos del café

La limpieza es otro de los caballos de batalla en la cocina y cuando usamos café, más todavía. Por eso, siempre es conveniente tener a mano un recipiente para echar todos los desperdicios como el de la imagen. Está fabricado en acero inoxidable y su mango es de goma gruesa y resistente. Además, tiene el tamaño apropiado para almacenarse en la bandeja de la máquina de café. “El producto está muy bien, se agarra bien a la superficie, el material se ve consistente y es muy cómodo de usar”, afirma una usuaria.

Compra por 18,89€ en Amazon

Molinillo de café eléctrico

Moler de forma eficaz y rápida no solo las especias o semillas de las que dispongamos, sino también los granos del café. Esa es la misión de este aparato, de la marca Aigostar, uno de los más vendidos en Amazon. Su diseño compacto, su potencia de 150 vatios y sus hojas de acero inoxidable lo convierten en un gran accesorio. Puede moler hasta 60 gramos de una tacada. Incluye un pequeño cepillo para arrastrar los restos adheridos a sus paredes.

Compra por 15,99€ en Amazon

Cajón de almacenamiento para cápsulas de café

El orden y la estética no tienen que estar reñidos en la cocina. Y una buena muestra de ello es el organizador de la imagen. A la venta en color negro, tiene tres prácticos cajones para almacenar decenas de cápsulas de café. Lo bueno, además, es que puedes colocar encima la cafetera y así ganar espacio en la encimera.

Compra por 24,99€ en Amazon

Set de dos minicocteleras para espolvorear el cacao

Un accesorio discreto pero muy funcional. Este juego de minicocteleras nos ayudará a espolvorear de la mejor forma ingredientes como el cacao en nuestros cafés. Vienen con una cubierta de plástico translúcido que impide la entrada de la humedad y equipa más de 15 plantillas para decorar: como corazones o abetos.

Compra por 11,99€ en Amazon

Prensador de café con base de silicona

Se convertirá en el mejor aliado si ya dispones de una cafetera tipo espresso gracias a las medidas de subase: 51 mm de diámetro. El tamizador de la imagen, fabricado en acero inoxidable, dispone de un mango de reducidas dimensiones y cumple a la perfección con su cometido: comprimir de forma uniforme los granos de café. “¡Así, sí! Da gusto hacer un café con la ayuda de este accesorio tan bien acabado”, afirma un usuario.

Compra por 13,98€ en Amazon

Lote de dos vasos De’Longhi para espressos

Con un diseño que sorprenderá a tus invitados, este par de vasos harán las delicias de los amantes del café ya que, al ser transparentes, podrán disfrutar de todos los matices de cada preparado. El material empleado es vidrio templado de doble pared por lo que al tacto siempre se mantendrán fríos.

Compra por 11,82€ en Amazon

Jarra de leche con marca de medición

Este es otro accesorio que no debe faltar en la estantería. La jarra tiene una capacidad de 350 ml y su pico está pensado para que el líquido no gotee al ser vertido. Apta para incluirse en el lavavajillas, nos servirá para hacer otros preparados: batidos, mezclas, cremas, etc. Dispone de una base amplia y un lápiz-cucharita para dibujar patrones en la superficie de nuestros cafés favoritos. “La uso a diario y está como nueva. Ni un puntito de óxido. Se limpia fácil”, afirma una usuaria.

Compra por 10,89€ en Amazon

Libro El arte del café: Cómo preparar cafés deliciosos

La práctica hace al maestro, sin duda; pero todos necesitamos un empujoncito teórico de vez en cuando. Tanto para autoregalarse como para ofrecer un detalle de lo más original a la familia o amigos, no nos puede faltar un libro como el de la imagen. “Este libro nos da una buena vista sobre el mundo del café en general (cultura, tueste, métodos de preparación...) Es asequible para los que no tienen muchas nociones”, dice un usuario tras su lectura. A la venta en tapa dura.

Compra por 18,95€ en Amazon

Delantal de algodón con correas cruzadas

Todos sabemos lo que puede llegar a manchar el café una vez lo estamos manipulando. Para evitar males mayores y vernos obligados a cambiarnos de ropa cada dos por tres, lo ideal es hacerse con un mandil como el de la imagen. Fabricado en lona, es resistente al desgaste, de costuras firmes y hebillas de latón duraderas. Es también muy ponible gracias al diseño cruzado de sus tiras en la parte de la espalda. Como colofón, tiene una abertura en su parte central para almacenar cualquier accesorio y otra más pequeña en la parte superior.

Compra por 15,29€ en Amazon

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de diciembre de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.