Mi primera vez con un robot de cocina: el Mycook Touch con 450 euros de descuento

Ya nadie duda de que los robots de cocina son todo un acierto en cualquier hogar. La tecnología al servicio de la gastronomía ha creado en los últimos años unos pinches de cocina robóticos que nos ayudan en todo tipo de tareas culinarias. Por eso, en el mercado hay muchos modelos y alternativas, pero en EL PAÍS Escaparate hemos decidido probar una serie de recetas navideñas con el robot de cocina MyCook Touch de Taurus. A día de hoy, es el modelo más top de la gama y el más vendido de la marca con un gran descuento de 450 euros si lo adquieres ahora aplicando el cupón ELPAISTOUCH en la pasarela de pago y con envío gratuito.

La tarea de descubrir sus funciones y conformar un menú de Navidad a la altura de las circunstancias le ha tocado, en esta ocasión, a un servidor al que le gusta la comida, pero que tiene nociones limitadas a la hora de elaborar recetas con un nivel de dificultad medio o elevado. Por eso, el reto era doble, ya que nunca había tenido en mis manos un robot de cocina. Y he de decir que la experiencia ha sido muy gratificante. MyCook Touch es una máquina fácil de entender y con la que cualquier usuario, con apenas conocimientos de cocina, se sentirá realmente cómodo.

Como he comentado, todos los platos que he elaborado son asequibles en dificultad, ninguno excede los tres cuartos de hora de preparación y todos sus ingredientes se pueden encontrar en el súpermercado sin necesidad de hacer un gasto excepcional, algo que también se agradece al usar MyCook Touch, dado que sus órdenes precisas harán que no malgastemos la materia prima. A continuación, paso a explicar los diez platos (un aperitivo o tapa, tres entrantes, dos primeros, dos segundos y dos postres) con los que, seguro, sorprenderé a mis comensales. Atrévete tú también, ¡aún estás a tiempo!

APERITIVO

Almendras fritas crujientes Comenzamos esta aventura gastronómica preparando una ricas almendras crudas de tipo Marcona. En solo 30 minutos estarán listas y en tres pasos tendremos un aperitivo a la altura de las circunstancias. Eso sí, recuerda escurrirlas muy bien al sacarlas de la máquina. ¡Son una auténtica adicción!

La primera impresión nada más encenderlo es su facilidad a la hora de configurar. Lo primero que te recomiendo es inscribirte como nuevo usuario y colocar los parámetros del Wi-Fi para estar siempre conectado y acceder a las miles de recetas que hay en su interior. Lo segundo, echar un vistazo a su Modo Recetas. Me quedé impresionado con las subcategorías y las (casi) infinitas recetas que ofrece: huevos y tarrinas, cremas caldos y sopas, carnes y aves y un largo etcétera. Desde las más populares, pasando por las más recientes (en constante aumento) hasta las más valoradas por los propios usuarios.

ENTRANTES O TAPAS

Paté de marisco Seguimos con un aperitivo muy apetecible y muy digestivo, ideal para consumirlo antes de cualquier cena. Con solo cinco ingredientes, donde el surimi y los langostinos cocidos son los reyes de esta receta, lograremos un paté esponjoso y con mucho sabor. Te recomiendo que lo incluyas dentro de volovanes (masa de hojaldre) para su presentación. Nuggets de pollo y queso con kikos al horno Jugoso y crujiente a partes iguales. En 20 minutos y para seis personas, convertiremos una pechuga troceada en un auténtico manjar incluyendo un ingrediente fundamental: los kikos. Los niños estarán encantados con la receta que, además, van a poder elaborar dando forma a los nuggets. Esta vez, la máquina solo la usaremos 20 segundos. ¡Fácil y sencillo! Pastel de salmón a las finas hierbas El plato que más me costó hacer. Pese a que los pasos están explicados, pienso que el acabado es distinto al que se espera: dar forma a unos rollitos de salmón. Sin embargo, el pastel resultante sale perfecto. La receta es para 6 personas, pero si usas los 600 gramos de queso crema indicado, vas a tener pastel para más días. Queda delicioso y en menos de una hora estará terminado.

Si te has quedado con ganas de investigar más a fondo sobre el robot de cocina MyCook Touch, debes conocer su Filtro de recetas. Esta función viene genial para ir un poco más allá en las elaboraciones y elegir por segmentos como precio, tiempo, dificultad, categoría, autor, ocasiones especiales... y mucho más. Al elegir una receta, la máquina te guiará en cada paso de forma automática y te recordará qué ingredientes incluir en cada momento. Yo lo he usado en alguna elaboración y es muy intuitivo. En las demás, me he decantado por el Modo manual, donde el usuario toma el control de cada paso.

PRIMEROS PLATOS

Risotto de boletus y foie El sabor de esta receta es el más intenso de los que he probado a hacer, por primera vez, en el robot de cocina Mycook. El arroz queda muy meloso pero algo entero; por eso te recomiendo que uses el exclusivo para risottos. Yo incluí paté ibérico y creo que fue todo un acierto. Son diez pasos, pero la máquina te guía muy bien en cada uno de ellos. Milhojas de berenjena y pisto Tres niveles de berenjena con un pisto para chuparse los dedos y una cubierta de queso fundido al horno... una receta imprescindible para los que quieran cuidarse sin renunciar a nada estas Navidades. Es muy fácil de hacer y rápida de terminar (solo media hora). Eso sí, te recomiendo que eches más ingredientes para elaborar el pisto. ¡Se deshace en la boca!

Con el Modo Manual, como he mencionado antes, tienes la capacidad de elegir en todo momento el tiempo a programar, la temperatura (desde los 40 grados hasta los 140 grados) y la intensidad (dispuesta en diez niveles). Además, podrás seleccionar la función Sofrito, Turbo (muy conveniente para quitar las impurezas a purés y salsas, por ejemplo), la de Amasar y, por supuesto, la de pesar los alimentos: con una precisión elevadísima.

SEGUNDOS PLATOS

Solomillo con ciruelas Una auténtica delicatessen. La materia prima ayuda mucho en esta elaboración para cuatro personas. Cumple a rajatabla con los pasos indicados y obtendrás un intenso sabor, gracias también a las ciruelas pasas utilizadas. Pero, estáte atento en el último paso, una vez coloques los ingredientes en la olla. Ese último golpe de calor no debería hervir más de cinco minutos. Rape en salsa verde Un auténtico descubrimiento. Nunca pensé que una materia prima tan delicada como el rape fuera a quedar tan jugosa hecha en la Mycook. Además, en esta receta se debe usar un accesorio clave como es la bandeja de vapor. En ella, tanto el pescado como las gambas peladas que van de guarnición se van haciendo lentamente, en su jugo. Una delicia para los amantes del pescado.

Todos sus accesorios son muy prácticos de colocar y quitar: tanto su jarra de amplia capacidad en acero inoxidable, como la bandeja de vapor, la paleta mezcladora o el cestillo. En cuestión de seguridad, no hay nada que objetar. Cada vez que queremos hacer un nuevo paso en la receta y cualquiera de estos accesorios no se estén bien fijados, es imposible seguir con la elaboración porque la máquina no se inicia hasta que todo se encuentre en su sitio.

POSTRES

Flan de chocolate Un postre diferente al habitual, cambiando ingredientes como el huevo o el queso por uno tan gustoso como el chocolate. Se prepara en cinco minutos y aquí entra en acción la paleta mezcladora, otro utensilio que nos acompañará en muchas elaboraciones. Te animo a que lo pruebes y que lo acompañes con nata casera o de obrador. ¡No te arrepentirás! Copa de cheesecake invertido Otro manjar dulce que sorpenderá a todos los invitados que tengas en casa esta Navidad. Se trata de combinar una esponjosa crema inglesa, con una intensa crema de queso y montarlo todo en pequeños vasos o copas de forma invertida. Es decir, la galleta machacada irá en la parte superior y la mermelada de fresa en la base. El mejor postre que he probado este 2020, sin duda alguna.

En definitiva, esta MyCook Touch es una máquina todoterreno y un robot de cocina con infinitas posibilidades. Su app está muy bien estructurada y es fácil de acceder; desde ella, por ejemplo, podemos enviar cualquier receta que descubramos con un simple toque hasta la pantalla de nuestra MyCook. Fácil y sencillo. Recordarte que he utilizado, además de algunas recetas extraídas de la app, dos guías MyCook que me han venido fenomenal para conformar este menú navideño: una denominada Felices Fiestas y otra titulada ¿Flan o Panna Cotta?. No te lo pienses más y hazte con el robot de cocina MyCook Touch estas Navidades.

