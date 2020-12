11

En The Old Biscuit Mill, un antiguo molino del gentrificado barrio de Woodstock que salió del olvido cuando lo reconvirtieron en galería comercial de aires hípster, no hay ni un alma. Un vistazo a este centro de artesanía y moda alternativa da fe de los difíciles momentos de la ciudad: donde antes había ríos de turistas apretujados por cada tienda y recoveco comprando bisutería, moda u objetos de decoración, ahora hay vacío. En la terraza de uno de los restaurantes, los dos únicos clientes son dos chicos jóvenes que trastean con sus ordenadores portátiles con la única compañía de una taza de café.