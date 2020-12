Ahorra en tus servicios de ‘streaming’ estas Navidades

Puede que estas Navidades no sean como las pasadas ni como ninguna otra que recordéis: las grandes comilonas serán más íntimas, no habrá fiesta para despedir el fin de año, los pequeños de la casa no se juntarán para cantar y pedir el aguinaldo, puede que incluso no estéis comiendo sobras de Navidad durante semanas… pero lo que seguro que no puede faltar en estas fiestas tan atípicas son las mejores películas navideñas en familia.

Este plan se puede mantener intacto, todos acurrucados en el sofá con un buen chocolate caliente o un bol enorme de palomitas para ver una vez más los clásicos de Navidad. Si no vamos a poder viajar físicamente, las películas nos ofrecen hacerlo con sus personajes. Disfruta una vez más del clásico Solo en casa, Love Actually, Polar Express, o incluso anímate a pasar unas Navidades en Hogwarts haciendo maratón de todas las películas de Harry Potter. ¿Quizás este año preferís probar con una película o serie nueva que os sorprenda?

Todo esto va a ser posible con los servicios de streaming. Estos servicios como Netflix, HBO o Prime Video se pusieron en boca de todos durante la pandemia y han generado horas y horas de entretenimiento en todos los hogares españoles. Estas fechas son perfectas para probarlos si aún no estáis suscritos a ninguno. Normalmente estos servicios tienen una cuota pequeña mensual que te permiten acceder a su catálogo de forma ilimitada. En EL PAÍS Escaparate queremos contaros todas las formas que hay para optimizar el ahorro con estos servicios de cine y series.

Netflix

Está claro que Netflix es el gigante de servicios streaming. La cuota mensual de Netflix va desde los 7,99 euros hasta los 15,99 euros. Te recomendamos contratar el plan Premium con amigos o familiares, de forma que vuestra cuota mensual será más barata. Este plan permite estar utilizando Netflix hasta en 4 pantallas a la vez, por lo que si lo contratáis cuatro personas únicamente pagaréis cuatro euros mensuales. Lo mejor de Netflix es que podrás descargar tus series o películas favoritas desde la app para luego verlas sin conexión.

Si no tienes claro que quieras suscribirte todavía, en Netflix te ofrecen visualizar algunas de sus series y películas más famosas de manera gratuita. Stranger Things, Élite, Bebé Jefazo, Grace and Frankie… Puedes vivir la experiencia de Netflix de manera limitada pero sin pagar absolutamente nada.

Además, podrás recibir un 10% de cashback en tu suscripción. Es decir, tú pagas tu suscripción, y al mes siguiente recibes un 10% de lo que habías pagado. Para eso tendrás que registrarte a través de Rebellion, un neobanco.

HBO

Y si pensamos en un catálogo de calidad, está claro que hablamos de HBO. Quizás en estas fiestas puedas hacer una maratón de Juego de Tronos para volver a criticar el final con los tuyos, o empezar la nueva temporada de Euphoria. También en HBO hay opciones para niños, de hecho, tienen una sección especializada solo para ellos y una sección especial de Navidad para que sea más sencillo escoger la película perfecta de sobremesa.

Está claro que su catálogo ofrece muchísimas series de culto y películas galardonadas. Pero lo mejor de todo es que podrás probarlo totalmente gratis durante los primeros 7 días. Si te convence, la tarifa mensual es de 8,99 euoros y te permite dos reproducciones simultáneas. En cualquier momento podrás cancelar tu suscripción, ya que no tiene permanencia.

Amazon

¿Aún no has probado Prime Video? Muchas personas no saben que ya tienen Amazon Prime Video, ya que esta suscripción viene incluida en el Prime. Si ya lo tienes, puedes disfrutar de su catálogo de manera gratuita. Si aún no lo tienes, podrás probarlo de manera gratuita durante su periodo de prueba de 30 días. Además de tener acceso a todas sus películas, series y documentales tendrás un montón de ventajas más.

Igual una suscripción no es lo tuyo y prefieres alquilar o comprar una película de manera puntual. En Prime Video te ofrecen esa posibilidad. Así, puedes ver lo último de Frozen, Jurassic World o Jumanji por un precio que oscila entre los 2,99 euros y los 10,99 euros.

Disney+

Si la opción que buscáis es para los más pequeños o no tan pequeños pero nostálgicos de una buena película de su infancia, Disney+ es la mejor opción. Todos los clásicos como El Rey León, La Sirenita, Aladdin… Y además, muchísimo contenido exclusivo. Ahora, hasta la película de Mulán, que estuvo un tiempo fuera de la suscripción genérica, está incluida en el precio.

Disney+ no ofrece un periodo de prueba, la mejor opción de ahorrar es contratar la suscripción anual. Si eliges la opción mensual, tendrás que pagar 6,99 euros al mes, lo que hacen un total de 83,88 euros al año. Sin embargo, la opción anual tiene un precio de 69,99 euros. Estas suscripciones también permiten compartir la cuenta, ya que podrás disfrutar del servicio de streaming hasta en cuatro dispositivos al mismo tiempo.

Vodafone TV

Vodafone es más conocido por sus tarifas de móvil y fibra, pero ¿y si te decimos que puedes tener HBO y Prime Video de manera gratuita? Y además añadir Vodafone TV y FOXNOW. Durante el primer año de tu tarifa de móvil y fibra en Vodafone podrás disfrutar de todos estos canales sin pagar extra. Un año completo que te permitirá decidir si quieres continuar pagando la suscripción o anularla.

Además de este pack de televisión, hay otros muchos ideales para tu hogar. Selecciona el que más se ajuste a tus gustos y añádelo a tu tarifa.

