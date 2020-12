20 regalos para Navidad (muchos con descuento) que se adaptan a todo tipo de presupuestos

Falta muy poco para la llegada de la Navidad. Es un momento de reuniones familiares y también la posibilidad de reencontrarnos con personas que durante el resto del año no hemos tenido la oportunidad de ver. Por tanto, es una fecha señalada en el calendario para entregar ese detalle o regalo que llevas buscando durante meses pero que, por falta de tiempo o por su elevado coste, no te has atrevido aún a comprar.

Por ello, desde EL PAÍS Escaparate te proponemos hasta 20 ideas diferentes a la venta en Amazon con las que destacar esta Navidad ante los tuyos (tanto para él como para ella) de distintas categorías y, sobre todo, al mejor precio. Muchos de los artículos cuentan con grandes descuentos, pero todos ellos tienen algo en común: desde los nueve hasta los 100 euros. De hecho, los hemos encuadrado en tres segmentos dependiendo del presupuesto que desees emplear: los de menos de 20 euros, los que se encuentran entre 20 y 50 euros y aquellos que no superan los 100 euros. ¡Adelántate y termina de escoger tus regalos antes de la Nochebuena!

Set de 16 brochas de maquillaje Un regalo con el que, sí o sí, sorprenderás. Un pack de 11 pinceles de precisión y cinco de tipo kabuki para maquillar tanto la zona del rostro como la de los ojos. Ideales para contornear, mezclar, sombrear y resaltar. Compra por 9,99€ en Amazon Mochila-bolso para ella Bolso y mochila 2 en 1. Ligera, compacta y con amplia capacidad. Está fabricada en cuero, su tela es impermeable y dispone de varios bolsillos interiores y laterales. Podrás llevarla de distintas formas gracias a sus dos correas de hombro ajustables. Disponible en numerosos colores. Compra desde 19,99€ en Amazon

Humidificador ultrasónico Cecotec El aparato perfecto para reducir la sequedad ambiental. Apto para grandes estancias. El humidificador es a la vez un práctico difusor de aromas. Cuenta con un depósito de 150 ml de capacidad. Su temporizador alcanza las tres horas y su diseño, en color madera, hará que pegue en cualquier habitación. Dispone de siete colores LED. Compra por 20,90€ en Amazon Pulsera de actividad unisex Mide los registros más importantes de tu cuerpo cada día con solo echar un vistazo a la muñeca. Si no sabes qué regalar, esta es una gran opción. La pulsera tiene 14 modos deportivos a elegir. Además, cuenta con medición de la frecuencia cardíaca, los pasos, las calorías y la calidad del sueño. Es compatible con Android e iOS. Compra por 22,09€ en Amazon Set de regalo para cuidado de la barba Afeitarse es solo el primer paso, pero la piel del rostro y el pelo de una barba cuidada también necesitan atención. Con este pack tendrás todo lo que necesitas para ello. Contiene jabón, aceite natural de argán jojoba y semilla de uva, barba y un peine con las cerdas separadas para dar la forma que desees al cabello de la barba. Compra por 24,75€ en Amazon Satisfyer Pro 2 Next Generation El juguete sexual más popular también en este 2020. Ahora, más silencioso. Su diseño es tan discreto y elegante como siempre. Equipado con una batería integrada (se recarga por USB), cuenta con dos botones para controlar sus 11 niveles de intensidad. 44% de descuento, ahorra 21,96 euros. Compra por 27,99€ en Amazon

Reloj analógico para él Un clásico entre los clásicos. De diseño deportivo, su correa es de acero inoxidable. Dispone de función de temporizador, cronómetro, testigo de luz para las manecillas y marcadores de la hora además de ser resistente al agua. Disponible en ocho colores. Ahora con un 15% de descuento. Compra por 28,04€ en Amazon Fire Stick TV Lite Disfruta de las aplicaciones en streaming más destacadas del mercado sin interrupciones y con una calidad Full HD. Este Fire Stick proporciona 8 GB de almacenamiento y la opción de dar órdenes por voz gracias al asistente Alexa. Instalarlo es muy fácil: conéctalo por USB al televisor, enciéndelo y configúralo con Internet. Compra por 29,99€ en Amazon Sacacorchos eléctrico ¿Abrir una botella de vino en tan solo seis segundos, sin derramar una sola gota y sin esfuerzo? Se puede conseguir y este modelo de sacacorchos eléctrico nos ayudará en la tarea durante estas Navidades. Con una sola carga serás capaz de abrir hasta 120 botellas. El lote incluye un tapón de vacío, un vertedor de vino y un corta cápsulas. Compra por 41,99€ en Amazon Caja de regalo antiedad El lote viene con cinco productos envueltos en suave tela de satén para mejorar tus rutinas de belleza diaria: concentrado y crema de ácido hialurónicos, gel de aloe vera, aceite de argán y sérum. Todos ellos son artículos orgánicos. Compra por 49,99€ en Amazon

Zapatillas Nike Venture Runner para ella Disponibles en una gran variedad de talles y colores, este par de zapatillas tienen un estilo casual y están pensadas para ser usadas a diario. Con buena transpiración, equipan un cierre con cordones y una suela hecha en material de caucho. Compra desde 50,49 euros Proyector con pantalla incluida Este aparato ofrece una calidad de imagen FHD clara y de vivos colores gracias la técnica de salida de luz empleada. A través de la tecnología 3LCD mejora en un 90 % el brillo de color y un 80 % el brillo blanco. Soporta un formato de imagen de 1080P HD. 30% de descuento, ahorra 24 euros. Compra por 55,99€ en Amazon Disco duro externo de 2 TB Almacena todas las vivencias guardadas en el móvil (fotos, vídeos, documentos, etc.) o el PC en un sitio más seguro. El disco duro de la imagen nos ayudará en esta tarea. Es compatible con Windows y tiene conexión USB 3.0. 16% de descuento, ahorra 12,99 euros. Compra por 66€ en Amazon Cámara instantánea Instax Mini 11 Una solución genial para guardar en papel y de forma instantánea nuestros recuerdos. El tamaño de las fotos no superan el de una tarjeta de crédito y el aparato dispone de una exposición automática para unos acabados óptimos. Serás capaz de tomar selfies con ella. Viene con correa de mano y su peso no supera los 500 gramos. Compra por 68,99€ en Amazon Tocadiscos de diseño minimalista Tocadiscos portátil para discos de vinilo y con un toque vintage. Su base ofrece un acabado en madera que le aporta un extra de solidez. Incorpora un par de altavoces estéreos y puede reproducir contenido por Bluetooth desde otros dispositivos. Admite tres tamaños de disco: 7, 10 y 12 pulgadas y tres velocidades. Compra por 69,98€ en Amazon Reloj analógico Michael Kors para ella Un accesorio premium a un precio realmente asequible. Aprovecha esta rebaja por Navidad y regala un reloj de acabados pulidos como el de la imagen. El reloj dispone de pantalla analógica con tres agujas. Además, es resistente al agua. Se presenta en una caja regalo de la propia marca. 62% de descuento, ahorra 124 euros. Compra por 75€ en Amazon

Auriculares Bluetooth Tronsmart Audio de alto rendimiento, control táctil inteligente, estuche de carga de diseño y un tamaño minimalista. Así son este par de auriculares Tronsmart. Disfruta de su cancelación de ruido activa, su tecnología TWS+ y su amplio tiempo de reproducción: hasta 30 horas si usamos el estuche. 20% de descuento, ahorra 19 euros. Compra por 75,99€ en Amazon Pistola de masaje muscular Un accesorio que está muy de moda y una buena solución para darnos una sesión antiestrés sin salir de casa. Estos aparatos favorecen los momentos de relajación, sin duda, pero también de recuperación muscular tras la actividad deportiva. El aparato de la imagen tiene 30 niveles de velocidad ajustables. 15% de descuento, ahorra 15 euros. Compra por 84,99€ en Amazon

Cafetera Express Cecotec Uno de los electrodomésticos que no pueden faltar en la cocina si eres un amante del café. Esta cafetera está diseñada en acero inoxidable y equipa una potencia máxima de 1.350 vatios. Dispone de calentamiento exprés y una bomba de presión de 20 bares para conseguir la mejor crema y aroma en cada taza. 10% de descuento, ahorra 10 euros. Compra por 89,90€ en Amazon Kindle con luz frontal integrada Un aparato óptimo para llevar miles de libros en el bolsillo. Ahora, con luz frontal integrada y regulable. Entre sus ventajas, destaca su amplia autonomía (que dura semanas) y el elevado contraste de su pantalla. A la venta en color blanco y también en negro. Compra por 89,99€ en Amazon

