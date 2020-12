1. Eau Noire, de Maison Christian Dior. Una sobredosis de lavanda que se encargó al perfumista Francis Kurkdjian. 65 euros, en algunos centros de El Corte Inglés. /// 2. Chypre, de Claus Porto. El diseño texturizado imita al de los edificios emblemáticos de la arquitectura pombalina. 60 euros. /// 3. Difusor Boletus 3, de Lladró. Se vende con el aceite esencial Aroma de Valencia que debe verterse sobre la base. 245 euros. /// 4. Quemador de incienso Marie Antoinette, de Astier de Villatte. Fabricado artesanalmente en un taller de París con cerámica negra, esmaltada después en blanco. 68 y 38 euros respectivamente, en jcapotrecari.com. /// 5. Le Vestiaire des Parfums Saharienne, de Yves Saint Laurent Beauté. La colección se inspira en las prendas icónicas del modista. En esta prima el neroli y las hierbas silvestres. 85 euros, en algunos centros de El Corte Inglés. /// 6. Difusor Hourglass Diffuser 2.0 Baies, de Diptyque. Girándolo se inicia un nuevo ciclo de aroma, que dura una hora aproximadamente. 150 euros, en abanuc.com. /// 7. Le Labo Santal 33, de The Laundress. Detergente ecológico para la ropa. 56 euros, en nadiaperfumeria.com. /// 8. Inner Strength Candle, de Aromatherapy Associates. Con aceites esenciales de incienso y cardamomo. 49 euros, en purenichelab.com. /// 9. L’Oeuf, de Cire Trudon. Diseño inspirado en los gabinetes de curiosidades del Siglo de las Luces y en los famosos huevos de Fabergé. 290 euros, en maisonparfum.com/es. /// 10. Difusor de luz de L’Occitane. Litofanía en porcelana biscuit, diseñado por Bernardaud, un reconocido fabricante de Limoges. Se acompaña de dos velas perfumadas. 75 euros. /// 11. Espray Rossetti, de Fornasetti. Los labios son los de la musa del creador, la soprano italiana Lina Cavalieri. La vasija de cerámica está hecha a mano. 120 euros, en isolee.com. /// Mobiliario: De izquierda a derecha, butaca giratoria con cuatro patas de Cassina LC7, diseñada por Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand (2.095 euros); bajo la butaca, jarrón Test Tube, de Habitat (19,50 euros); Panton Chair Classic, de Vitra; escultura The furthest shore, de Gabriel Alonso, 2020 (1.057,85 euros), y suelo Abu Dhabi Whyte de la colección SIX•S, de Neolith.

Geray Mena