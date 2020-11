13

¿Ya no tengo miedo?

Katya. “Me lo diagnosticaron recientemente, a finales de marzo del año pasado. Había muchos planes, no me creí el diagnóstico de cáncer hasta el final, no quería creerlo. Antes de la operación, empecé a leer sobre el cáncer de mama. Esperaba que todo estuviera bien. No tenía mucho miedo, soy una persona muy tranquila. Para ser honesta, todavía no entiendo si acepté mi nuevo cuerpo o no. A veces hay aceptación, pero después de eso tengo un período de depresión severa: de alguna manera tratas de perderte en el ciclo de las cosas, pero a veces es realmente difícil. Después de la operación, comenzó la quimioterapia, que me afectó mucho la piel. En cuanto al cabello, también sabía que se caería. Me lo afeité. Estoy segura de que la enfermedad cambia a las personas y definitivamente me cambió a mí. Empecé a notar la vida a mi alrededor, a valorar cosas muy simples”.