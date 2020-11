Miles de personas se manifiestan en bicicleta para exigir carriles bici al Ayuntamiento de Madrid

Miles de personas de todas las edades -dos millares según los convocantes- han pedaleado este domingo por Madrid para gritar que la capital tiene muchas ganas de bicicleta. "¡Carril bici ya, carril bici ya!", gritaban niños y mayores ante la mirada sorprendida y curiosa de los peatones. Frente a la leyenda negra de que Madrid no es para ir en bici, la desescalada tras el confinamiento mostró que cuando no hay coches la gente se lanza pedalear por las calles. Pero mientras otras ciudades han aprovechado la pandemia para crear carriles bici provisionales y quitar sitio al coche, Madrid se ha quedado atrás. Por eso, los manifestantes han reclamado al Consistorio que realice cuanto antes el carril bici del eje de la Castellana, al que se comprometieron todas las fuerzas políticas municipales, como inicio de una red segura y protegida que impulse la movilidad sostenible.

La bicifestación, convocada por la asociación Pedalibre y la plataforma Carril Bici Castellana -y apoyada por una veintena de asociaciones ciclistas, ecologistas y vecinales-, arrancó a mediodía en la plaza de Cibeles, desde donde se inició un recorrido de 15 kilómetros pasando por la Castellana, Bravo Murillo, y Alcalá, entre otros lugares, para desembocar de nuevo en Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento. No es la primera manifestación que reivindica carriles bici en la capital, pero sí ha sido la más multitudinaria que se recuerda.

Al pasar bajo el puente de Eduardo Dato, los ciclistas realizaron una sentada a lo largo del paseo de la Castellana mientras cinco coches de madera y tela pasaban por encima de ellos. "Queremos mostrar que los ciclistas estamos indefensos ante los coches y los atropellos", explicaba María. Tras la performance, la comitiva siguió camino hacia la plaza de Castilla. "Ánimo, un poquito más, que ya casi estamos", decía Lorena a su hijo de cuatro años, a quien le costaba pedalear en los últimos momentos de la cuesta arriba.

Los coches de madera y tela atropellan metafóricamente a los ciclistas. Santi Burgos

Sorprendía ver niños en bicicleta, una imagen inusual por las calles de la capital debido a que la red ciclista es escasa y pocos padres se atreven a dejarlos circular entre el tráfico. "Madrid puede ser una ciudad perfecta para ir en bicicleta. La orografía no es una condición que disuada del uso de la bici, es la infraestructura de calidad la que anima a la gente a pedalear. La seguridad es una variable fundamental a la hora de la utilización de la bicicleta. La bici es un modo de desplazamiento que ha de ser posible para todas las personas, independientemente de su edad, sexo y condición física. Lo único que proporciona esta seguridad es una red ciclista protegida", señalaba Miguel Andrés, portavoz de Pedalibre (una de las convocantes).

En su opinión, "la gente está deseosa de utilizar la bicicleta, y esta manifestación masiva demuestra el gran apoyo popular a esta infraestructura.Cuando hemos visto la ciudad sin coches, las bicis salen. Hace falta una red ciclista para impulsar que la gente se mueva en bici por la ciudad". Por eso, "la reivindicación principal de esta bicifestación es una red ciclista protegida en Madrid que aproveche la oportunidad que tiene esta ciudad para extender la bici, y que se sume al resto de ciudades europeas y mundiales. Se ha demostrado que la bicicleta es un modo de tranporte seguro, que protege del virus, evita la transmisión, pero además evita las emisiones contaminantes, así como las muertes prematuras asociadas a la polución", añadía Andrés.

Los ciclistas se agrupan en el paseo del Prado antes del inicio. Santi Burgos

Tras los Acuerdos de la Villa, firmados por los cinco grupos políticos municipales (Más Madrid, PP, PSOE, Vox y Ciudadanos), el Consistorio se comprometió a crear carriles bici provisionales seguros, conectados y protegidos. En su lugar, hizo 12 kilómetros de carriles inseguros e inconexos. "El Ayuntamiento está dejando pasar esta oportunidad, a diferencia de lo que están haciendo otras ciudades. Lo único que han hecho ha sido una serie de carriles bici insuficientes e inseguros, además de no ser continuos ni conectados entre sí. Madrid va a volver a perder la oportunidad de subirse a la bicicleta y cambiar a un modelo de movilidad sostenible para todos", continuaba Andrés.

Fernando García, portavoz de Carril Bici Castellana (otra de las organizaciones convocantes), apuntaba: "Se cumple un año de que se aprobara en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, por unanimidad, la construcción de un carril bici en e eje de la Castellana, amplio, seguro y protegido, y no tenemos novedades. Necesitamos saber cómo va el proceso, qué diseño se está estudiando, y que se haga cuanto antes. Lo que no queremos que pase es lo que ocurrió con los carriles bici provisionales, que se prometió que tendrían estas características y no ha pasado".

A la bicifestación han acudido representantes de Más Madrid, PSOE y Vox, pero no de PP ni de Ciudadanos. El portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Pablo Gómez Perpinyá, ha dicho que la bici tiene que tener "un espacio público razonable" y que se trata de "la solución a las dos grandes crisis existentes en este momento: la sanitaria y la climática".

Mientras, el concejal socialista Pepu Hernández ha pedido celeridad al Ayuntamiento de Madrid para cumplir los Acuerdos de la Villa y poner en marcha cuanto antes los carriles bici acordados. "El Ayuntamiento parece que se da mucha prisa en algunas cuestiones y en esto parece que no les importa demasiado, por eso apoyamos esta manifestación", ha dicho. Para Hernández, no basta con crear "carriles provisionales" ni "pintar con una raya el asfalto", sino tienen que ser "consecuentes y tener conectividad" para que aumente la movilidad ciclista en Madrid. "Hay un cierto retraso para implementar estas medidas en el acuerdo, como el carril bici". El socialista pide que haya seguridad en los carriles, más aparcamientos e interconectividad entre el transporte público y los aparcamientos de bicicletas.