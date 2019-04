Los ciclistas toman la Castellana para reivindicar carriles bici

Los ciclistas de Madrid —con la asociación Pedalibre y el colectivo Carril Bici Castellana a la cabeza— han convocado este domingo una manifestación para reivindicar la construcción de infraestructura ciclista en la capital (salida a las 11.00 desde el Paseo de Recoletos, a la altura de Cibeles). “El desarrollo ciclista de Madrid pasa por crear una red de carriles bici exclusivos, protegidos, seguros, cómodos, segregados del tráfico y que conecten toda la ciudad”, reclaman los pedaleantes.

“Recorreremos gran parte del eje de la Castellana para reivindicar de nuevo un carril bici en la avenida que anticipe un verdadero desarrollo ciclista en la capital”, dicen en un comunicado. Con casi 50.000 apoyos en Change.org, la demanda ciudadana de crear un carril bici en el Paseo de la Castellana también fue la propuesta más exitosa de los presupuestos participativos (votados por los ciudadanos): “Se ha convertido en la reivindicación ciclista con mayor respaldo popular de todos los tiempos”, dicen desde Carril Bici Castellana.

Aunque durante la última legislatura, con Ahora Madrid en el Ayuntamiento, la movilidad sostenible ha pasado a ser prioritaria, la bici no puede exhibir músculo. Aunque en la última década, el número de bicicletas ha aumentado en la capital (un 516% entre 2008 y 2017) y el uso de la bici pública se ha disparado, el reparto modal sigue estancado en el entorno del 1%: es decir, que en Madrid ni una persona de cada cien usa la bici a diario para sus desplazamientos cotidianos. Sevilla tiene un 6% de reparto modal en bici y Barcelona está en el 2,5%. En ambas ciudades se ha apostado por los carriles bici.

“Es una prueba que el modelo actual no funciona”, dicen los ciclistas en referencia a los ciclocarriles (espacios de la calzada compartidos entre bicis y coches). Desde el inicio de la legislatura, Madrid solo ha construido algo más de 20 kilómetros de vías ciclistas aunque espera que sumen 40 antes de las elecciones de mayo de 2019. Desde Pedalibre piden un "compromiso con la bici" a todos los partidos políticos. "Ahora Madrid no ha cumplido con los carriles bici y el PSOE no los ha defendido con claridad. Pero la postura del PP y de Ciudadanos es aún peor, pues han llegado a proponer eliminar carriles bici que funcionan, como el de Santa Engracia", lamenta Erica Fernández, de 32 años, y activista ciclista. "Por eso, el domingo 7 de abril, demandaremos con nuestras bicicletas, patines, patinetes... una infraestructura imprescindible, reivindicada desde hace años y básica para el desarrollo de la bicicleta en nuestra ciudad", dicen los convocantes.

