El carril bici que algunos vecinos quieren devolver a los coches

A pesar de que en todas las ciudades donde se han instalado carriles bici, el uso de las dos ruedas ha aumentado (sirvan como ejemplo Londres, Sevilla o Barcelona), un grupo de ciclistas, algunos representantes partidos políticos como Ciudadanos y algunos vecinos consideran que los carriles bici no solo no fomentan el uso de la bici , sino que aumentan la inseguridad ciclista. Defienden lo que han bautizado como "Modelo Madrid". Es decir, que las bicis compartan espacio en calzada con los coches asumiendo que los vehículos respetan cada vez más a los ciclistas. Tristemente, esa premisa no es verdad. Y aunque los defensores de este modelo provocan cierto ruido mediático, la mayoría de ciclistas y ciudadanos en la capital reclaman infraestructuras para bicis que generen más sensación de seguridad que los ciclocarriles.

“Instalamos una mesa informativa para explicar a los vecinos del barrio que algunos pretenden eliminar este carril bici. Los que se acercaron se sorprendieron de que hubiera una iniciativa para eliminar el carril bici de Santa Engracia”, explica Miguel Andrés, de Pedalibre, la asociación que promovió la jornada. La propuesta de deshacer este carril bici para devolvérsela a los coches parece sacada de los años setenta del siglo pasado. “Además del carril, una de las cosas que más valoraban los residentes era el alejamiento de los coches de las casas, ya que con el carril bici los vehículos se han alejado tres metros de sus viviendas, por lo que han notado una enorme disminución del ruido por el tráfico”, añade.

Durante la jornada festiva, decenas de ciclistas realizaron un recorrido por el carril bici, que enlaza Cuatro Caminos con Alonso Martínez. “A pesar de la lluvia y el mal tiempo, hubo una buena respuesta ciudadana para recorrer el carril bici en bicicleta. Era una invitación a conocerlo y apoyarlo”, dice Miguel Andrés. Después se repartieron folletos en la mesa informativa instalada en la plaza de Chamberí: “La bicicleta es el medio activo de transporte más accesible y utilizado por la población de cualquier edad. Valencia, Barcelona, Sevilla, Vitoria y otras tantas ciudades de España han emprendido el camino para incorporar este medio a la movilidad urbana. Su papel en la ciudad viene a cubrir las distancias medias y los trayectos de proximidad. Pero... ¿Y Madrid? Nuestra ciudad sufre un considerable retraso”, dice el folleto.

“El carril bici de Santa Engracia avanza claramente en crear una alternativa seria, solvente, segura y eficaz para que trasladarse en bici sea posible para gran parte de la población, reduciendo con ello nuestra dependencia a los transportes motorizados y contaminantes”, continúa la hoja informativa. Además, se recogieron firmas en apoyo a esta iniciativa y otras similares.

No es la única jornada festiva que Pedalibre impulsa estos días. El próximo domingo 18 de marzo, habrá una marcha ciclista por el paseo del Prado con padres y niños para pedir “más y mejores carriles bici” con lo que poder asistir a clase en bicicleta. En el manifiesto de la jornada, que cuenta con el apoyo de asociaciones de padres de varios colegios, se apuesta por ideas como el carril bici de la Castellana (que ha recogido ya más de 22.000 firmas en Change).