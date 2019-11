Más Madrid, PP, PSOE, Cs y Vox acuerdan que Madrid tenga un carril bici en Castellana

La propuesta de construir un carril bici segregado, seguro y continuo en el Paseo de la Castellana ha unido a todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Madrid. Más Madrid, PP, PSOE, Cs y Vox han votado a favor de que una de las arterias principales de la capital tenga un espacio para la bici. La propuesta, llevada al Pleno por el PSOE y por Vox, recoge una demanda ciudadana que desde el año pasado reclama ese carril como el inicio de una red ciclista sólida.

“Las cosas importantes consiguen que partidos tan distintos [como PSOE y Vox] se pongan de acuerdo”, ha dicho el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal. El apoyo de Vox a la medida casi obligaba a PP y Cs a posicionarse a favor o bien a quedarse solos votando en contra. “Ante el acuerdo que despierta esta propuesta, el Gobierno municipal la apoyará también”, ha anunciado el delegado de Movilidad y Medioambiente, Borja Carabante, que ha aprovechado para hacer una defensa de las dos ruedas: “Hay que romper el estereotipo de que Madrid no es ciudad para bicicletas”, ha dicho Carabante. A lo que el socialista Alfredo González ha respondido que “fue su cuñado, Álvarez del Manzano, el que acuñó esa frase”. “Me alegro de que las nuevas generaciones hayan evolucionado”, ha agregado. Todos los partidos han acordado también que ese nuevo carril tiene que ser compatible con lo previsto para el tramo de Prado-Recoletos y que, en ningún caso, puede reducir el espacio para el peatón, algo que ya se fijó en 2016 por una resolución de alcaldía.

A pesar de su defensa de la movilidad sostenible, Carabante ha recibido duras críticas por parte de la oposición. “Las ciudades modernas reducen tráfico, apuestan por el transporte público, cuidan a la Empresa Municipal de Transporte (y no está todo el día criticándola) y construyen carriles bici”, ha comentado José Manuel Calvo, que fue delegado de Urbanismo con Manuela Carmena. Calvo ha censurado que Carabante quiera descafeinar Madrid Central permitiendo a los vehículos C volver a circular por la zona de bajas emisiones o que esté valorando una moratoria para las furgonetas de reparto sin etiquetas. A la vez, Movilidad y Medio Ambiente ha privatizado el servicio de bus para ver las luces navideñas, Naviluz, aduciendo que los vehículos eran muy contaminantes. “Ya se le conoce como Borja Carburante”, ha dicho Calvo que también ha pedido al Ayuntamiento que añada más tramos ciclistas en Santa María de la Cabeza o el Paseo de Extremadura: “Eso sí, hay una condición, que hay que quitar carriles de tráfico”. Por su parte, Carabante la he afeado a Calvo que en la pasada legislatura solo hubiese construido 27 kilómetros de carriles bici.

“Celebramos el paso adelante del Ayuntamiento en una de nuestras reivindicaciones históricas”, han opinado desde Pedalibre, que también forma parte de la plataforma Carril Bici Castellana. “Estaremos vigilantes para que el acuerdo de hoy se cumpla y para que en paralelo, también en esta legislatura, se comience la rápida implementación de una Red Ciclista básica integrada”. En esa línea se ha mostrado el socialista Alfredo González que ha pedido que se realice seguimiento de este acuerdo y que se ejecute durante esta legislatura.

“Vox será el partido verde esta legislatura”, ha incidido Martínez Vidal que ha recordado que ya han votado junto a los socialistas otras propuestas ambientales como la renaturalización del Manzanares o la construcción de la Casa de Campo Norte. “No se puede ser el partido verde y negar el cambio climático”, ha respondido tajante el socialista González. La movilidad va a ser una de las áreas clave de la legislatura. No solo porque representan un reto gigante para las ciudades, sino porque es el Área que mayor dotación presupuestaria tiene en el proyecto económico de PP y Cs (1.400 millones de euros).

“Por fin Madrid, inicia la senda de todas las capitales europeas y del mundo y decide apostar por facilitar y fomentar la bicicleta de forma seria”, ha opinado José Rossi, activista de la plataforma Carril Bici Castellana. “Esta infraestructura especifica, separada de coches, motos y autobuses, invitará a usar la bici como un modo real de transporte, eficaz cómodo y seguro. Espero que esto sea el comienzo de una revolución y la Red Ciclista 2020 sea una realidad”, ha agregado Rossi: “Madrid se acerca por fin a la movilidad del siglo XXI: otra ciudad es posible, solo hay que proponérselo”.

Un nuevo carril bici en Castellana; uno menos en Hortaleza Un activista de la plataforma Carril Bici Castellana durante el Pleno muncipal en el que se ha aprobado por unamimidad su ejecución. A pesar de ese apoyo al carril de Castellana, Vox ha votado junto a PP y Cs en contra de realizar un estudio técnico sobre la reversión del carril bici en la Gran Vía de Hortaleza, desmantelado por el Ayuntamiento la semana pasada. Más Madrid y PSOE no han conseguido parar esa reversión. Los socialistas, además, han criticado que en el plan municipal de lucha contra la contaminación, Madrid360, no haya “ni una sola medida concreta de infraestructura ciclista”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram